عربي
موسكو: الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250814/1103709363.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة، والتي تنوعت بين دول حول العالم. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T08:27+0000
2025-08-14T08:27+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103709532_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_bb6e27b64c1c6e7fd1fc33262fbe5959.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103709532_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_ce8d23018882041398eb9bcaa4b7c07d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

08:27 GMT 14.08.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة، والتي تنوعت بين دول حول العالم.
© Getty Images / Dia images/Sercan Ozkurnazli

منطاد يطير في السماء خلال مهرجان كابادوكيا للمناطيد في نيفشهير، تركيا.

منطاد يطير في السماء خلال مهرجان كابادوكيا للمناطيد في نيفشهير، تركيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Dia images/Sercan Ozkurnazli

منطاد يطير في السماء خلال مهرجان كابادوكيا للمناطيد في نيفشهير، تركيا.

© Getty Images / PA Images/Yui Mok

طيور البجع تلهو بالقرب من فتاة في حديقة "سانت جيمس" في لندن، المملكة المتحدة.

طيور البجع تلهو بالقرب من فتاة في حديقة &quot;سانت جيمس&quot; في لندن، المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / PA Images/Yui Mok

طيور البجع تلهو بالقرب من فتاة في حديقة "سانت جيمس" في لندن، المملكة المتحدة.

© AP Photo / Manu Fernandez

رجل يرتدي زي غوريلا يأخذ استراحة في أحد شوارع في مدريد، إسبانيا.

رجل يرتدي زي غوريلا يأخذ استراحة في أحد شوارع في مدريد، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Manu Fernandez

رجل يرتدي زي غوريلا يأخذ استراحة في أحد شوارع في مدريد، إسبانيا.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

بطولة روسيا المفتوحة الثانية عشرة للحرث في منطقة فسيفولوجسك في مقاطعة لينينغراد.

بطولة روسيا المفتوحة الثانية عشرة للحرث في منطقة فسيفولوجسك في مقاطعة لينينغراد. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

بطولة روسيا المفتوحة الثانية عشرة للحرث في منطقة فسيفولوجسك في مقاطعة لينينغراد.

© Getty Images / Kevin C. Cox

الجمهور يتفاعل مع اللاعب غراهام باولي، في فريق ميامي مارلينز، في ملعب ترويست بارك، في أتلانتا، الولايات المتحدة.

الجمهور يتفاعل مع اللاعب غراهام باولي، في فريق ميامي مارلينز، في ملعب ترويست بارك، في أتلانتا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Kevin C. Cox

الجمهور يتفاعل مع اللاعب غراهام باولي، في فريق ميامي مارلينز، في ملعب ترويست بارك، في أتلانتا، الولايات المتحدة.

© Getty Images / VCG/Song Yu

روبوتات ذات عجلتين تحمل اسم "نيزها"، وهي شخصية أسطورية صينية محبوبة، خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في مركز بيرين ييتشوانغ الدولي في بكين، الصين.

روبوتات ذات عجلتين تحمل اسم &quot;نيزها&quot;، وهي شخصية أسطورية صينية محبوبة، خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في مركز بيرين ييتشوانغ الدولي في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / VCG/Song Yu

روبوتات ذات عجلتين تحمل اسم "نيزها"، وهي شخصية أسطورية صينية محبوبة، خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في مركز بيرين ييتشوانغ الدولي في بكين، الصين.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

رجل يرتدي بدلة مصنوعة من نحو 11.000 رأس من الأرقطيون والسرخس والزهور، خلال مهرجان في ساوث كوينزفيري، اسكتلندا.

رجل يرتدي بدلة مصنوعة من نحو 11.000 رأس من الأرقطيون والسرخس والزهور، خلال مهرجان في ساوث كوينزفيري، اسكتلندا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Jeff J Mitchell

رجل يرتدي بدلة مصنوعة من نحو 11.000 رأس من الأرقطيون والسرخس والزهور، خلال مهرجان في ساوث كوينزفيري، اسكتلندا.

© Getty Images / Ian Forsyth

مهرجان كيتلويل للفزاعات في المملكة المتحدة.

مهرجان كيتلويل للفزاعات في المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Ian Forsyth

مهرجان كيتلويل للفزاعات في المملكة المتحدة.

© Getty Images / Leon Neal

صورة ساخرة لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على كعكة خلال حفل "فانس غير مرحب به"، الذي نظمه أنصار تحالف "أوقفوا ترامب" في شارلبوري، الولايات المتحدة.

صورة ساخرة لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على كعكة خلال حفل &quot;فانس غير مرحب به&quot;، الذي نظمه أنصار تحالف &quot;أوقفوا ترامب&quot; في شارلبوري، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Leon Neal

صورة ساخرة لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على كعكة خلال حفل "فانس غير مرحب به"، الذي نظمه أنصار تحالف "أوقفوا ترامب" في شارلبوري، الولايات المتحدة.

© Getty Images / Ian Forsyth

متسابقون يتتبعون مسار الفزاعة خلال مهرجان كيتلويل للفزاعات في المملكة المتحدة.

متسابقون يتتبعون مسار الفزاعة خلال مهرجان كيتلويل للفزاعات في المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Ian Forsyth

متسابقون يتتبعون مسار الفزاعة خلال مهرجان كيتلويل للفزاعات في المملكة المتحدة.

