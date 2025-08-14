أطرف الصور لهذا الأسبوع

منطاد يطير في السماء خلال مهرجان كابادوكيا للمناطيد في نيفشهير، تركيا.
طيور البجع تلهو بالقرب من فتاة في حديقة "سانت جيمس" في لندن، المملكة المتحدة.
رجل يرتدي زي غوريلا يأخذ استراحة في أحد شوارع في مدريد، إسبانيا.
بطولة روسيا المفتوحة الثانية عشرة للحرث في منطقة فسيفولوجسك في مقاطعة لينينغراد.
الجمهور يتفاعل مع اللاعب غراهام باولي، في فريق ميامي مارلينز، في ملعب ترويست بارك، في أتلانتا، الولايات المتحدة.
روبوتات ذات عجلتين تحمل اسم "نيزها"، وهي شخصية أسطورية صينية محبوبة، خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في مركز بيرين ييتشوانغ الدولي في بكين، الصين.
رجل يرتدي بدلة مصنوعة من نحو 11.000 رأس من الأرقطيون والسرخس والزهور، خلال مهرجان في ساوث كوينزفيري، اسكتلندا.
مهرجان كيتلويل للفزاعات في المملكة المتحدة.
صورة ساخرة لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على كعكة خلال حفل "فانس غير مرحب به"، الذي نظمه أنصار تحالف "أوقفوا ترامب" في شارلبوري، الولايات المتحدة.
متسابقون يتتبعون مسار الفزاعة خلال مهرجان كيتلويل للفزاعات في المملكة المتحدة.
