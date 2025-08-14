13 وفاة و21 حالة فقدان بصر جراء تسمم بكحول مغشوش في الكويت

عربي
موسكو: الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250814/13-وفاة-و21-حالة-فقدان-بصر-جراء-تسمم-بكحول-مغشوش-في-الكويت--1103714279.html
13 وفاة و21 حالة فقدان بصر جراء تسمم بكحول مغشوش في الكويت
13 وفاة و21 حالة فقدان بصر جراء تسمم بكحول مغشوش في الكويت
سبوتنيك عربي
لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بحالات تسمم خطيرة في الكويت إثر تناولهم مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول السامة. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T09:16+0000
2025-08-14T09:16+0000
مجتمع
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103568/04/1035680443_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_7959c329814b9168464a24a8aab6365d.jpg
وصرحت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، بأنها استقبلت 63 حالة تسمم كحولي منذ يوم السبت الماضي، نتج عنها 13 وفاة، فيما تطلبت 51 حالة إجراء غسيل كلوي عاجل، وأصيبت 21 حالة بفقدان البصر أو ضعف شديد في الرؤية، بينما احتاج 31 شخصًا إلى التنفس الصناعي. وتواصل السلطات الكويتية التحقيق في الحادثة لتحديد مصادر هذه المشروبات المغشوشة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.ويعمل في الكويت حاليا، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية، عمالة أجنبية تحمل أكثر من 169 جنسية، ما يعكس طبيعة المجتمع الكويتي المتنوع والمنفتح على الثقافات، وقدرته على استيعاب المهارات والطاقات من مختلف الخلفيات، إذ يأتي ذلك في ظل وجود نظام قانوني يضمن حقوق العاملين، وسياسات عمل تشجع على التعايش والتكامل بين الجنسيات المختلفة.وذكرت الجريدة أن أحدث البيانات الرسمية عن سوق العمل كشفت عن أن إجمالي عدد العاملين في الكويت، بما في ذلك العمالة الوطنية والذي بلغ نحو 2.21 مليون عامل وعاملة.
https://sarabic.ae/20250408/-رشفة-واحدة-من-الكحول-قد-تكون-كفيلة-بإصابتك-بالسرطان-1099328363.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103568/04/1035680443_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_261af2e4e0b91532cb35415bcabbd86d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, منوعات
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, منوعات

13 وفاة و21 حالة فقدان بصر جراء تسمم بكحول مغشوش في الكويت

09:16 GMT 14.08.2025
© Sputnik . alexe filibov / الانتقال إلى بنك الصورزجاجات كحول
زجاجات كحول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . alexe filibov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بحالات تسمم خطيرة في الكويت إثر تناولهم مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول السامة.
وصرحت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، بأنها استقبلت 63 حالة تسمم كحولي منذ يوم السبت الماضي، نتج عنها 13 وفاة، فيما تطلبت 51 حالة إجراء غسيل كلوي عاجل، وأصيبت 21 حالة بفقدان البصر أو ضعف شديد في الرؤية، بينما احتاج 31 شخصًا إلى التنفس الصناعي.

وأوضحت الوزارة أن غالبية الضحايا من الوافدين الآسيويين.
وتواصل السلطات الكويتية التحقيق في الحادثة لتحديد مصادر هذه المشروبات المغشوشة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
المشروبات الكحولية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
مجتمع
"رشفة واحدة من الكحول" قد تكون كفيلة بإصابتك بالسرطان
8 أبريل, 09:21 GMT
ويعمل في الكويت حاليا، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية، عمالة أجنبية تحمل أكثر من 169 جنسية، ما يعكس طبيعة المجتمع الكويتي المتنوع والمنفتح على الثقافات، وقدرته على استيعاب المهارات والطاقات من مختلف الخلفيات، إذ يأتي ذلك في ظل وجود نظام قانوني يضمن حقوق العاملين، وسياسات عمل تشجع على التعايش والتكامل بين الجنسيات المختلفة.

وذكرت الجريدة أن أحدث البيانات الرسمية عن سوق العمل كشفت عن أن إجمالي عدد العاملين في الكويت، بما في ذلك العمالة الوطنية والذي بلغ نحو 2.21 مليون عامل وعاملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала