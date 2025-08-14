https://sarabic.ae/20250814/13-وفاة-و21-حالة-فقدان-بصر-جراء-تسمم-بكحول-مغشوش-في-الكويت--1103714279.html
لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بحالات تسمم خطيرة في الكويت إثر تناولهم مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول السامة.
وصرحت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، بأنها استقبلت 63 حالة تسمم كحولي منذ يوم السبت الماضي، نتج عنها 13 وفاة، فيما تطلبت 51 حالة إجراء غسيل كلوي عاجل، وأصيبت 21 حالة بفقدان البصر أو ضعف شديد في الرؤية، بينما احتاج 31 شخصًا إلى التنفس الصناعي. وتواصل السلطات الكويتية التحقيق في الحادثة لتحديد مصادر هذه المشروبات المغشوشة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.ويعمل في الكويت حاليا، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية، عمالة أجنبية تحمل أكثر من 169 جنسية، ما يعكس طبيعة المجتمع الكويتي المتنوع والمنفتح على الثقافات، وقدرته على استيعاب المهارات والطاقات من مختلف الخلفيات، إذ يأتي ذلك في ظل وجود نظام قانوني يضمن حقوق العاملين، وسياسات عمل تشجع على التعايش والتكامل بين الجنسيات المختلفة.وذكرت الجريدة أن أحدث البيانات الرسمية عن سوق العمل كشفت عن أن إجمالي عدد العاملين في الكويت، بما في ذلك العمالة الوطنية والذي بلغ نحو 2.21 مليون عامل وعاملة.
وصرحت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، بأنها استقبلت 63 حالة تسمم كحولي منذ يوم السبت الماضي، نتج عنها 13 وفاة، فيما تطلبت 51 حالة إجراء غسيل كلوي عاجل، وأصيبت 21 حالة بفقدان البصر أو ضعف شديد في الرؤية، بينما احتاج 31 شخصًا إلى التنفس الصناعي.
وأوضحت الوزارة أن غالبية الضحايا من الوافدين الآسيويين.
وتواصل السلطات الكويتية
التحقيق في الحادثة لتحديد مصادر هذه المشروبات المغشوشة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
ويعمل في الكويت حاليا، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية، عمالة أجنبية تحمل أكثر من 169 جنسية، ما يعكس طبيعة المجتمع الكويتي المتنوع والمنفتح على الثقافات، وقدرته على استيعاب المهارات والطاقات من مختلف الخلفيات، إذ يأتي ذلك في ظل وجود نظام قانوني يضمن حقوق العاملين، وسياسات عمل تشجع على التعايش
والتكامل بين الجنسيات المختلفة.
وذكرت الجريدة أن أحدث البيانات الرسمية عن سوق العمل كشفت عن أن إجمالي عدد العاملين في الكويت، بما في ذلك العمالة الوطنية والذي بلغ نحو 2.21 مليون عامل وعاملة.