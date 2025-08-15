الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250815/الصور-الأكثر-إثارة-لهذا-الأسبوع-1103752227.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T11:28+0000
2025-08-15T11:37+0000
وسائط متعددة
حول العالم
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103752400_57:0:3698:2048_1920x0_80_0_0_9cb6392583c4525c2bbe77a6becea9bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103752400_967:0:3698:2048_1920x0_80_0_0_ea837a87015ed01dbf10ca1a5c135503.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, حول العالم, صور
фото, حول العالم, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

11:28 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 15.08.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

وصول طائرة من طراز "Il-96-300" تابعة لمفرزة الطيران الخاصة "روسيا"، والتي أقلعت من مطار فنوكوفو بموسكو، إلى مطار تيد ستيفنز أنكوريج الدولي،ألاسكا، في 15 أغسطس/آب، حيث سيُعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصول طائرة من طراز &quot;Il-96-300&quot; تابعة لمفرزة الطيران الخاصة &quot;روسيا&quot;، والتي أقلعت من مطار فنوكوفو بموسكو، إلى مطار تيد ستيفنز أنكوريج الدولي،ألاسكا، في 15 أغسطس/آب، حيث سيُعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. - سبوتنيك عربي
1/19
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

وصول طائرة من طراز "Il-96-300" تابعة لمفرزة الطيران الخاصة "روسيا"، والتي أقلعت من مطار فنوكوفو بموسكو، إلى مطار تيد ستيفنز أنكوريج الدولي،ألاسكا، في 15 أغسطس/آب، حيث سيُعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

إحدى أنصار المرشح الرئاسي صمويل دوريا ميدينا، تضع أحمر الشفاه على شفاه صديقتها، في تجمع انتخابي قبل خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية، في لاباز، بوليفيا.

 إحدى أنصار المرشح الرئاسي صمويل دوريا ميدينا، تضع أحمر الشفاه على شفاه صديقتها، في تجمع انتخابي قبل خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية، في لاباز، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
2/19
© AP Photo / Natacha Pisarenko

إحدى أنصار المرشح الرئاسي صمويل دوريا ميدينا، تضع أحمر الشفاه على شفاه صديقتها، في تجمع انتخابي قبل خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية، في لاباز، بوليفيا.

© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

صورة جوية لأطفال يسبحون ويلعبون في مسبح مُقام على سطح مبنى خلال فصل الصيف في حي الدويقة بالقاهرة، مصر.

 صورة جوية لأطفال يسبحون ويلعبون في مسبح مُقام على سطح مبنى خلال فصل الصيف في حي الدويقة بالقاهرة، مصر. - سبوتنيك عربي
3/19
© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

صورة جوية لأطفال يسبحون ويلعبون في مسبح مُقام على سطح مبنى خلال فصل الصيف في حي الدويقة بالقاهرة، مصر.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

رجل يحمل خروفًا على دراجة نارية أثناء حريق غابات في مدينة باتراس، غرب اليونان.

رجل يحمل خروفًا على دراجة نارية أثناء حريق غابات في مدينة باتراس، غرب اليونان. - سبوتنيك عربي
4/19
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

رجل يحمل خروفًا على دراجة نارية أثناء حريق غابات في مدينة باتراس، غرب اليونان.

© AP Photo / Gregorio Borgia

استقبال البابا ليون الرابع عشر في نهاية المقابلة العامة الأسبوعية في الفاتيكان.

استقبال البابا ليون الرابع عشر في نهاية المقابلة العامة الأسبوعية في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
5/19
© AP Photo / Gregorio Borgia

استقبال البابا ليون الرابع عشر في نهاية المقابلة العامة الأسبوعية في الفاتيكان.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

القمرالمكتمل خلف شعلة غاز أعلى عمود روسترال في سانت بطرسبورغ، روسيا.

القمرالمكتمل خلف شعلة غاز أعلى عمود روسترال في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/19
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

القمرالمكتمل خلف شعلة غاز أعلى عمود روسترال في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

زائر يصوّر منحوتة بعنوان "التعويذة"، وهي جزء من "التعويذة أو الحلم"، وهو عمل متعدد الأوجه يدعو الجمهور إلى الحلم الجماعي بآفاق جديدة، للفنان تاي شاني، في سومرست هاوس بلندن، إنجلترا.

زائر يصوّر منحوتة بعنوان &quot;التعويذة&quot;، وهي جزء من &quot;التعويذة أو الحلم&quot;، وهو عمل متعدد الأوجه يدعو الجمهور إلى الحلم الجماعي بآفاق جديدة، للفنان تاي شاني، في سومرست هاوس بلندن، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
7/19
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

زائر يصوّر منحوتة بعنوان "التعويذة"، وهي جزء من "التعويذة أو الحلم"، وهو عمل متعدد الأوجه يدعو الجمهور إلى الحلم الجماعي بآفاق جديدة، للفنان تاي شاني، في سومرست هاوس بلندن، إنجلترا.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

الرئيس دونالد ترامب (وسط الصورة) يصافح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (يمين الصورة) والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال حفل توقيع ثلاثي في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، الجمعة 8 أغسطس/آب 2025، في واشنطن.

الرئيس دونالد ترامب (وسط الصورة) يصافح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (يمين الصورة) والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال حفل توقيع ثلاثي في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، الجمعة 8 أغسطس/آب 2025، في واشنطن. - سبوتنيك عربي
8/19
© AP Photo / Mark Schiefelbein

الرئيس دونالد ترامب (وسط الصورة) يصافح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (يمين الصورة) والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال حفل توقيع ثلاثي في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، الجمعة 8 أغسطس/آب 2025، في واشنطن.

© AP Photo / Fernando Vergara

كلوديا تارازونا، زوجة السيناتور ميغيل أوريبي، المرشح الرئاسي والمعارض، تعانق إحدى بناتها بجانب صورة لزوجها خلال حفل تكريم له في الكونغرس في بوغوتا، كولومبيا، يوم الاثنين 11 أغسطس/آب 2025. توفي أوريبي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها إثر إطلاق نار في تجمع سياسي.

كلوديا تارازونا، زوجة السيناتور ميغيل أوريبي، المرشح الرئاسي والمعارض، تعانق إحدى بناتها بجانب صورة لزوجها خلال حفل تكريم له في الكونغرس في بوغوتا، كولومبيا، يوم الاثنين 11 أغسطس/آب 2025. توفي أوريبي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها إثر إطلاق نار في تجمع سياسي. - سبوتنيك عربي
9/19
© AP Photo / Fernando Vergara

كلوديا تارازونا، زوجة السيناتور ميغيل أوريبي، المرشح الرئاسي والمعارض، تعانق إحدى بناتها بجانب صورة لزوجها خلال حفل تكريم له في الكونغرس في بوغوتا، كولومبيا، يوم الاثنين 11 أغسطس/آب 2025. توفي أوريبي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها إثر إطلاق نار في تجمع سياسي.

© AP Photo / Lalo R. Villar

يتعاون السكان المحليون والمتطوعون معًا لإخماد حريق غابات ممتد في لاروكو، شمال غرب إسبانيا، الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025.

يتعاون السكان المحليون والمتطوعون معًا لإخماد حريق غابات ممتد في لاروكو، شمال غرب إسبانيا، الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي
10/19
© AP Photo / Lalo R. Villar

يتعاون السكان المحليون والمتطوعون معًا لإخماد حريق غابات ممتد في لاروكو، شمال غرب إسبانيا، الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025.

© Getty Images / VCG/Beijing Youth Daily/Cui Jun

بكين، الصين: روبوتات يونيتري روبوتيكس، وهي روبوتات بشرية، تتنافس في مباراة ملاكمة خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 (WRC) في مركز بيرين ييتشوانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 10 أغسطس/آب 2025.

بكين، الصين: روبوتات يونيتري روبوتيكس، وهي روبوتات بشرية، تتنافس في مباراة ملاكمة خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 (WRC) في مركز بيرين ييتشوانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 10 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي
11/19
© Getty Images / VCG/Beijing Youth Daily/Cui Jun

بكين، الصين: روبوتات يونيتري روبوتيكس، وهي روبوتات بشرية، تتنافس في مباراة ملاكمة خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 (WRC) في مركز بيرين ييتشوانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 10 أغسطس/آب 2025.

© Getty Images / Ezra Acayan

هاجونوي، الفلبين: يقف ويليام جريجوريو وابنه يامري لالتقاط صورة حيث كان منزلا موجودا، وهو الآن مغمور بمياه البحر وسط ارتفاع المد في 12 أغسطس/آب 2025 في جزيرة بوجاد، هاجونوي، الفلبين.

هاجونوي، الفلبين: يقف ويليام جريجوريو وابنه يامري لالتقاط صورة حيث كان منزلا موجودا، وهو الآن مغمور بمياه البحر وسط ارتفاع المد في 12 أغسطس/آب 2025 في جزيرة بوجاد، هاجونوي، الفلبين. - سبوتنيك عربي
12/19
© Getty Images / Ezra Acayan

هاجونوي، الفلبين: يقف ويليام جريجوريو وابنه يامري لالتقاط صورة حيث كان منزلا موجودا، وهو الآن مغمور بمياه البحر وسط ارتفاع المد في 12 أغسطس/آب 2025 في جزيرة بوجاد، هاجونوي، الفلبين.

© Getty Images / VCG/Long Tao

هيتشي، الصين: منظر لمكتبة كليف داخل حفرة القطن في هيتشي، منطقة قوانغشي. بُنيت المكتبة بجوار الجرف، مندمجة بانسيابية مع الجبل.

هيتشي، الصين: منظر لمكتبة كليف داخل حفرة القطن في هيتشي، منطقة قوانغشي. بُنيت المكتبة بجوار الجرف، مندمجة بانسيابية مع الجبل. - سبوتنيك عربي
13/19
© Getty Images / VCG/Long Tao

هيتشي، الصين: منظر لمكتبة كليف داخل حفرة القطن في هيتشي، منطقة قوانغشي. بُنيت المكتبة بجوار الجرف، مندمجة بانسيابية مع الجبل.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

حمام موسمي يشارك فيه كهنة نيباليون مبتدئون في معبد باشوباتيناث في كاتماندو، نيبال، في 9 أغسطس 2025، أثناء احتفالهم بمهرجان جاناي بورنيما، وهو مهرجان الخيوط المقدسة الذي يُحتفل به في نيبال والهند.

يقوم الهندوس المتعبدون بغسل طقسي وربط الخيط المقدس "راكشيا باندهان" على المعصم و"جاناي" عبر الجسم، ويعتقد أن الشخص الذي يرتدي هذا الخيط المقدس يمتلئ بالطاقة، ويتكون هذا الخيط من جزأين، يحتوي كل منهما على ثلاثة خيوط: الأول هو براما، والثاني هو بيشنو، والثالث هو اللورد شيفا، وهي رموز المعرفة والتأمل والقوة.

حمام موسمي يشارك فيه كهنة نيباليون مبتدئون في معبد باشوباتيناث في كاتماندو، نيبال، في 9 أغسطس 2025، أثناء احتفالهم بمهرجان جاناي بورنيما، وهو مهرجان الخيوط المقدسة الذي يُحتفل به في نيبال والهند. يقوم الهندوس المتعبدون بغسل طقسي وربط الخيط المقدس &quot;راكشيا باندهان&quot; على المعصم و&quot;جاناي&quot; عبر الجسم، ويعتقد أن الشخص الذي يرتدي هذا الخيط المقدس يمتلئ بالطاقة، ويتكون هذا الخيط من جزأين، يحتوي كل منهما على ثلاثة خيوط: الأول هو براما، والثاني هو بيشنو، والثالث هو اللورد شيفا، وهي رموز المعرفة والتأمل والقوة. - سبوتنيك عربي
14/19
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

حمام موسمي يشارك فيه كهنة نيباليون مبتدئون في معبد باشوباتيناث في كاتماندو، نيبال، في 9 أغسطس 2025، أثناء احتفالهم بمهرجان جاناي بورنيما، وهو مهرجان الخيوط المقدسة الذي يُحتفل به في نيبال والهند.

يقوم الهندوس المتعبدون بغسل طقسي وربط الخيط المقدس "راكشيا باندهان" على المعصم و"جاناي" عبر الجسم، ويعتقد أن الشخص الذي يرتدي هذا الخيط المقدس يمتلئ بالطاقة، ويتكون هذا الخيط من جزأين، يحتوي كل منهما على ثلاثة خيوط: الأول هو براما، والثاني هو بيشنو، والثالث هو اللورد شيفا، وهي رموز المعرفة والتأمل والقوة.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفال بيوم المدينة على الجسر في يالطا.

الاحتفال بيوم المدينة على الجسر في يالطا. - سبوتنيك عربي
15/19
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفال بيوم المدينة على الجسر في يالطا.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

أناس يسبحون في نهر شبريه في برلين، ألمانيا، للمطالبة برفع حظر السباحة في النهر المفروض منذ مائة عام، الثلاثاء 12 أغسطس/آب 2025.

أناس يسبحون في نهر شبريه في برلين، ألمانيا، للمطالبة برفع حظر السباحة في النهر المفروض منذ مائة عام، الثلاثاء 12 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي
16/19
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

أناس يسبحون في نهر شبريه في برلين، ألمانيا، للمطالبة برفع حظر السباحة في النهر المفروض منذ مائة عام، الثلاثاء 12 أغسطس/آب 2025.

© Getty Images / Anadolu/Mahmut Serdar Alakus

إزمير، تركيا - 13 أغسطس/آب: رجال الإطفاء يستريحون قليلاً بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع في حافلة صغيرة على طريق سريع في منطقة بوكا بإزمير أمس، ثم امتد إلى منطقة غابات وهدد المناطق السكنية المجاورة. ولا تزال جهود التبريد جارية في المنطقة.

إزمير، تركيا - 13 أغسطس/آب: رجال الإطفاء يستريحون قليلاً بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع في حافلة صغيرة على طريق سريع في منطقة بوكا بإزمير أمس، ثم امتد إلى منطقة غابات وهدد المناطق السكنية المجاورة. ولا تزال جهود التبريد جارية في المنطقة. - سبوتنيك عربي
17/19
© Getty Images / Anadolu/Mahmut Serdar Alakus

إزمير، تركيا - 13 أغسطس/آب: رجال الإطفاء يستريحون قليلاً بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع في حافلة صغيرة على طريق سريع في منطقة بوكا بإزمير أمس، ثم امتد إلى منطقة غابات وهدد المناطق السكنية المجاورة. ولا تزال جهود التبريد جارية في المنطقة.

© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk

قونية، تركيا: تُظهر صورة للسماء زخة شهب البرشاويات التي تم التقاطها باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض في مداخن الجنيات في كوشا بمنطقة جيهان بيلي في قونية، تركيا، خلال ساعات الليل في 12 أغسطس/آب 2025.

قونية، تركيا: تُظهر صورة للسماء زخة شهب البرشاويات التي تم التقاطها باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض في مداخن الجنيات في كوشا بمنطقة جيهان بيلي في قونية، تركيا، خلال ساعات الليل في 12 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي
18/19
© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk

قونية، تركيا: تُظهر صورة للسماء زخة شهب البرشاويات التي تم التقاطها باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض في مداخن الجنيات في كوشا بمنطقة جيهان بيلي في قونية، تركيا، خلال ساعات الليل في 12 أغسطس/آب 2025.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

عارضات أزياء يقفن أمام عرض مجموعة الأزياء الأصلية للمصممة فيكتوريا نوفيك "تشايكوفسكي. توليفة الفنون" في قاعة الرقص بقصر ستروجانوف التابع لمتحف الدولة الروسي في سانت بطرسبورغ.

عارضات أزياء يقفن أمام عرض مجموعة الأزياء الأصلية للمصممة فيكتوريا نوفيك &quot;تشايكوفسكي. توليفة الفنون&quot; في قاعة الرقص بقصر ستروجانوف التابع لمتحف الدولة الروسي في سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
19/19
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عارضات أزياء يقفن أمام عرض مجموعة الأزياء الأصلية للمصممة فيكتوريا نوفيك "تشايكوفسكي. توليفة الفنون" في قاعة الرقص بقصر ستروجانوف التابع لمتحف الدولة الروسي في سانت بطرسبورغ.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала