الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

حمام موسمي يشارك فيه كهنة نيباليون مبتدئون في معبد باشوباتيناث في كاتماندو، نيبال، في 9 أغسطس 2025، أثناء احتفالهم بمهرجان جاناي بورنيما، وهو مهرجان الخيوط المقدسة الذي يُحتفل به في نيبال والهند.

يقوم الهندوس المتعبدون بغسل طقسي وربط الخيط المقدس "راكشيا باندهان" على المعصم و"جاناي" عبر الجسم، ويعتقد أن الشخص الذي يرتدي هذا الخيط المقدس يمتلئ بالطاقة، ويتكون هذا الخيط من جزأين، يحتوي كل منهما على ثلاثة خيوط: الأول هو براما، والثاني هو بيشنو، والثالث هو اللورد شيفا، وهي رموز المعرفة والتأمل والقوة.