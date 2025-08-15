الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

وصول طائرة من طراز "Il-96-300" تابعة لمفرزة الطيران الخاصة "روسيا"، والتي أقلعت من مطار فنوكوفو بموسكو، إلى مطار تيد ستيفنز أنكوريج الدولي،ألاسكا، في 15 أغسطس/آب، حيث سيُعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إحدى أنصار المرشح الرئاسي صمويل دوريا ميدينا، تضع أحمر الشفاه على شفاه صديقتها، في تجمع انتخابي قبل خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية، في لاباز، بوليفيا.
صورة جوية لأطفال يسبحون ويلعبون في مسبح مُقام على سطح مبنى خلال فصل الصيف في حي الدويقة بالقاهرة، مصر.
رجل يحمل خروفًا على دراجة نارية أثناء حريق غابات في مدينة باتراس، غرب اليونان.
استقبال البابا ليون الرابع عشر في نهاية المقابلة العامة الأسبوعية في الفاتيكان.
القمرالمكتمل خلف شعلة غاز أعلى عمود روسترال في سانت بطرسبورغ، روسيا.
زائر يصوّر منحوتة بعنوان "التعويذة"، وهي جزء من "التعويذة أو الحلم"، وهو عمل متعدد الأوجه يدعو الجمهور إلى الحلم الجماعي بآفاق جديدة، للفنان تاي شاني، في سومرست هاوس بلندن، إنجلترا.
الرئيس دونالد ترامب (وسط الصورة) يصافح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (يمين الصورة) والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال حفل توقيع ثلاثي في قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، الجمعة 8 أغسطس/آب 2025، في واشنطن.
كلوديا تارازونا، زوجة السيناتور ميغيل أوريبي، المرشح الرئاسي والمعارض، تعانق إحدى بناتها بجانب صورة لزوجها خلال حفل تكريم له في الكونغرس في بوغوتا، كولومبيا، يوم الاثنين 11 أغسطس/آب 2025. توفي أوريبي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها إثر إطلاق نار في تجمع سياسي.
يتعاون السكان المحليون والمتطوعون معًا لإخماد حريق غابات ممتد في لاروكو، شمال غرب إسبانيا، الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025.
بكين، الصين: روبوتات يونيتري روبوتيكس، وهي روبوتات بشرية، تتنافس في مباراة ملاكمة خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 (WRC) في مركز بيرين ييتشوانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 10 أغسطس/آب 2025.
هاجونوي، الفلبين: يقف ويليام جريجوريو وابنه يامري لالتقاط صورة حيث كان منزلا موجودا، وهو الآن مغمور بمياه البحر وسط ارتفاع المد في 12 أغسطس/آب 2025 في جزيرة بوجاد، هاجونوي، الفلبين.
هيتشي، الصين: منظر لمكتبة كليف داخل حفرة القطن في هيتشي، منطقة قوانغشي. بُنيت المكتبة بجوار الجرف، مندمجة بانسيابية مع الجبل.
حمام موسمي يشارك فيه كهنة نيباليون مبتدئون في معبد باشوباتيناث في كاتماندو، نيبال، في 9 أغسطس 2025، أثناء احتفالهم بمهرجان جاناي بورنيما، وهو مهرجان الخيوط المقدسة الذي يُحتفل به في نيبال والهند.
يقوم الهندوس المتعبدون بغسل طقسي وربط الخيط المقدس "راكشيا باندهان" على المعصم و"جاناي" عبر الجسم، ويعتقد أن الشخص الذي يرتدي هذا الخيط المقدس يمتلئ بالطاقة، ويتكون هذا الخيط من جزأين، يحتوي كل منهما على ثلاثة خيوط: الأول هو براما، والثاني هو بيشنو، والثالث هو اللورد شيفا، وهي رموز المعرفة والتأمل والقوة.
الاحتفال بيوم المدينة على الجسر في يالطا.
أناس يسبحون في نهر شبريه في برلين، ألمانيا، للمطالبة برفع حظر السباحة في النهر المفروض منذ مائة عام، الثلاثاء 12 أغسطس/آب 2025.
إزمير، تركيا - 13 أغسطس/آب: رجال الإطفاء يستريحون قليلاً بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع في حافلة صغيرة على طريق سريع في منطقة بوكا بإزمير أمس، ثم امتد إلى منطقة غابات وهدد المناطق السكنية المجاورة. ولا تزال جهود التبريد جارية في المنطقة.
قونية، تركيا: تُظهر صورة للسماء زخة شهب البرشاويات التي تم التقاطها باستخدام التصوير الفوتوغرافي طويل التعريض في مداخن الجنيات في كوشا بمنطقة جيهان بيلي في قونية، تركيا، خلال ساعات الليل في 12 أغسطس/آب 2025.
عارضات أزياء يقفن أمام عرض مجموعة الأزياء الأصلية للمصممة فيكتوريا نوفيك "تشايكوفسكي. توليفة الفنون" في قاعة الرقص بقصر ستروجانوف التابع لمتحف الدولة الروسي في سانت بطرسبورغ.
