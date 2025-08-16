مصرع نحو 200 شخص إثر أمطار غزيرة شمال غربي باكستان وتحطم مروحية إغاثة
أعلن مسؤولون محليون، أمس الجمعة، أن نحو 200 شخص لقوا مصرعهم خلال الـ24 ساعة الماضية جراء أمطار غزيرة في شمال غربي باكستان، تسببت في سيول جارفة وانهيارات مبانٍ وصواعق، إضافة إلى تحطم مروحية إنقاذ.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية بأن حصيلة الضحايا بلغت 194 شخصًا حتى مساء الجمعة، مشيرة إلى أن إقليم خيبر بختونخوا كان الأكثر تضررًا، حيث سجلت منطقة بونير وحدها 100 وفاة نتيجة الفيضانات والأمطار.
وفي منطقة باجور، قرب الحدود الأفغانية، تحطمت مروحية تحمل مساعدات إغاثية بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الخمسة.
كما تم إجلاء أكثر من 2000 شخص في إقليم سوات إلى مناطق أكثر أمانًا بعد ارتفاع منسوب الأنهار والجداول.
وعقد رئيس الوزراء شهباز شريف اجتماعًا طارئًا لمتابعة أوضاع الفيضانات الناتجة عن الأمطار الأخيرة، في وقت شهدت فيه البلاد خلال موسم الأمطار الحالي كميات أكبر من المعتاد، ما أدى إلى تدمير طرق ومبانٍ وسقوط مئات الضحايا خلال الأسابيع الماضية.
ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى 21 أغسطس/آب في شمال غرب البلاد، حيث أعلنت عدة مناطق مناطق منكوبة.
يشار إلى أن الأمطار الموسمية، التي تهطل بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول وتشكل نحو ثلاثة أرباع معدل الأمطار السنوي في جنوب آسيا، تتسبب بانهيارات أرضية وفيضانات مدمرة، وقد أودت هذا الموسم بحياة أكثر من 300 شخص. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ جعل الظواهر الجوية أكثر شدة وتكرارًا.