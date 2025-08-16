https://sarabic.ae/20250816/واشنطن-العاصمة-تقاضي-الحكومة-الفيدرالية-بسبب-السيطرة-على-شرطة-المدينة-1103804285.html

واشنطن العاصمة تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب السيطرة على شرطة المدينة

واشنطن العاصمة تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب السيطرة على شرطة المدينة

سبوتنيك عربي

رفعت واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بعد أن عينت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي رئيس إدارة مكافحة المخدرات (DEA) تيري كول مفوضًا طارئًا... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T00:58+0000

2025-08-16T00:58+0000

2025-08-16T00:58+0000

واشنطن

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

الحكومة الفيدرالية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104561/73/1045617396_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_eb95400888939fb5d3b5bd222b7b9f0b.jpg

وكتب المدعي العام للمدينة، برايان شواب، أمس الجمعة، على منصة "إكس" أن الحكومة الأمريكية أعلنت "استيلاءً غير قانوني" على إدارة شرطة العاصمة و"أساءت استخدام سلطتها المؤقتة والمحدودة بموجب القانون".وتطالب الدعوى بإبطال أمر بوندي ومنع كول من "تولي أي منصب قيادي" في الشرطة المحلية.وكانت بوندي قد أصدرت أمرًا يمنح كول "جميع صلاحيات ومسؤوليات" قائدة الشرطة باميلا سميث، التي أصبح عليها الحصول على موافقته قبل إصدار أي توجيهات جديدة.لكن عمدة المدينة، موريل باوزر، والمدعي العام في المدينة رفضا الأمر واعتبراه "غير قانوني"، فيما حذرت سميث من أن تطبيقه "سيزعزع هيكل القيادة ويهدد السلامة العامة".والإثنين الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه استخدام قوات إنفاذ القانون الفيدرالية لمكافحة الجريمة في واشنطن، مستندًا إلى قانون من السبعينيات يعرف باسم قانون الحكم الذاتي (Home Rule Act)، والذي يسمح له باستخدام شرطة العاصمة "لأغراض فدرالية يراها ضرورية ومناسبة".وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أمريكي بفرض السيطرة الفيدرالية على شرطة العاصمة، رغم أن الحكومة تدخلت سابقًا في شؤون الأمن هناك، مثل نشر الحرس الوطني في 1989 لمكافحة أزمة الكوكايين، وبعد هجوم الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وأثناء احتجاجات 2020 بعد مقتل جورج فلويد.ورغم تصريحات ترامب بأن الجريمة في واشنطن تفاقمت، تظهر بيانات شرطة العاصمة أن معدلات الجريمة العنيفة انخفضت في 2024 لأدنى مستوى منذ 30 عامًا، وتواصل الانخفاض في 2025، مع تراجع بنسبة 26% في الجرائم العنيفة و28% في السرقات مقارنة بالعام السابق.

https://sarabic.ae/20250814/ترامب-الجيش-الأمريكي-سيحرر-واشنطن-1103704434.html

واشنطن

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, الحكومة الفيدرالية