قمة "كسر الجليد" في ألاسكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250816/1103808516.html
قمة "كسر الجليد" في ألاسكا
قمة "كسر الجليد" في ألاسكا
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور من القمة الروسية - الامريكية، والتي التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T07:25+0000
2025-08-16T07:25+0000
وسائط متعددة
صور
قمة ألاسكا
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103808689_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_3db954801093ecdc366202a3cdbd08c2.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103808689_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_325e3d23baa78b11282d34c4b9c6a551.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, قمة ألاسكا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
фото, صور, قمة ألاسكا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

قمة "كسر الجليد" في ألاسكا

07:25 GMT 16.08.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور من القمة الروسية - الامريكية، والتي التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا

© Getty Images / Andrew Harnikأفراد من الجيش الأمريكي يضعون السجادة الحمراء أمام طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أفراد من الجيش الأمريكي يضعون السجادة الحمراء أمام طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Andrew Harnik
أفراد من الجيش الأمريكي يضعون السجادة الحمراء أمام طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
© Getty Images / Andrew Harnik

قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا

قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Andrew Harnik

قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" في ألاسكا، للقاء الرئيس دونالد ترامب

وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قاعدة &quot;إلمندورف - ريتشاردسون&quot; في ألاسكا، للقاء الرئيس دونالد ترامب - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" في ألاسكا، للقاء الرئيس دونالد ترامب

© Getty Images / Andrew Harnik

قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب

قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Andrew Harnik

قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب

© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا

الرئيس دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала