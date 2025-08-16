قمة "كسر الجليد" في ألاسكا

جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور من القمة الروسية - الامريكية، والتي التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا.