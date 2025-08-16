https://sarabic.ae/20250816/1103808516.html
قمة "كسر الجليد" في ألاسكا
قمة "كسر الجليد" في ألاسكا
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور من القمة الروسية - الامريكية، والتي التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T07:25+0000
2025-08-16T07:25+0000
2025-08-16T07:25+0000
وسائط متعددة
صور
قمة ألاسكا
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103808689_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_3db954801093ecdc366202a3cdbd08c2.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103808689_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_325e3d23baa78b11282d34c4b9c6a551.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, قمة ألاسكا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
фото, صور, قمة ألاسكا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
قمة "كسر الجليد" في ألاسكا
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور من القمة الروسية - الامريكية، والتي التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا
© Getty Images / Andrew Harnikأفراد من الجيش الأمريكي يضعون السجادة الحمراء أمام طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أفراد من الجيش الأمريكي يضعون السجادة الحمراء أمام طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
© Getty Images / Andrew Harnik
قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا
قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" في ألاسكا، للقاء الرئيس دونالد ترامب
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" في ألاسكا، للقاء الرئيس دونالد ترامب
© Getty Images / Andrew Harnik
قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب
قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب
© Getty Images / Andrew Harnik
الرئيس دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا
الرئيس دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا