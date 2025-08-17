"بعدسة الهاتف الذكي"... الفائزون في مسابقة التصوير السنوية الـ18

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250817/1103846967.html
"بعدسة الهاتف الذكي"... الفائزون في مسابقة التصوير السنوية الـ18
"بعدسة الهاتف الذكي"... الفائزون في مسابقة التصوير السنوية الـ18
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة للصور الفائزة في مسابقة التصوير السنوية الـ18، والتي التقطت بعدسة الهاتف الذكي. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T13:12+0000
2025-08-17T13:12+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103847139_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_e5594330022f1754dd102b2faf7bb012.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103847139_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_bcf1eeefec11062506296b226b41d7d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

"بعدسة الهاتف الذكي"... الفائزون في مسابقة التصوير السنوية الـ18

13:12 GMT 17.08.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة للصور الفائزة في مسابقة التصوير السنوية الـ18، والتي التقطت بعدسة الهاتف الذكي.
© Photo / Jarod Peraza/IPPAWARDS 2025

الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى، مسافر ليلي في كولومبيا.

الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى، مسافر ليلي في كولومبيا. - سبوتنيك عربي
1/16
© Photo / Jarod Peraza/IPPAWARDS 2025

الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى، مسافر ليلي في كولومبيا.

© Photo / Carol Addassi/IPPAWARDS 2025

ممر سنترال بارك في مانهاتن في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

ممر سنترال بارك في مانهاتن في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
2/16
© Photo / Carol Addassi/IPPAWARDS 2025

ممر سنترال بارك في مانهاتن في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

© Photo / Thiago Bernardes de Souza/IPPAWARDS 2025

الصورة الفائزة بالمركز الثاني كلاب الدراجات النارية في برازيليا، البرازيل.

الصورة الفائزة بالمركز الثاني كلاب الدراجات النارية في برازيليا، البرازيل. - سبوتنيك عربي
3/16
© Photo / Thiago Bernardes de Souza/IPPAWARDS 2025

الصورة الفائزة بالمركز الثاني كلاب الدراجات النارية في برازيليا، البرازيل.

© Photo / Martha Nance/IPPAWARDS 2025

الصورة الفائزة بالمركز الثالث، صباح ضبابي في فيرجينيا، الولايات المتحدة.

الصورة الفائزة بالمركز الثالث، صباح ضبابي في فيرجينيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
4/16
© Photo / Martha Nance/IPPAWARDS 2025

الصورة الفائزة بالمركز الثالث، صباح ضبابي في فيرجينيا، الولايات المتحدة.

© Photo / Anne Ziolo/IPPAWARDS 2025

فستان فتاة على أحد شواطئ فرنسا.

فستان فتاة على أحد شواطئ فرنسا. - سبوتنيك عربي
5/16
© Photo / Anne Ziolo/IPPAWARDS 2025

فستان فتاة على أحد شواطئ فرنسا.

© Photo / Milena Konstantinova/IPPAWARDS 2025

قطة تصطاد سمكة، روسيا.

قطة تصطاد سمكة، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/16
© Photo / Milena Konstantinova/IPPAWARDS 2025

قطة تصطاد سمكة، روسيا.

© Photo / Monica Tam/IPPAWARDS 2025

صورة لاندلاع حريق في أحد الأبنية في هونغ كونغ.

صورة لاندلاع حريق في أحد الأبنية في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
7/16
© Photo / Monica Tam/IPPAWARDS 2025

صورة لاندلاع حريق في أحد الأبنية في هونغ كونغ.

© Photo / Jophel Ybiosa/IPPAWARDS 2025

صور حائزة على جوائز شرفية لأطفال في الفلبين.

صور حائزة على جوائز شرفية لأطفال في الفلبين. - سبوتنيك عربي
8/16
© Photo / Jophel Ybiosa/IPPAWARDS 2025

صور حائزة على جوائز شرفية لأطفال في الفلبين.

© Photo / Jayne Parker/IPPAWARDS 2025

صورة لحوت عملاق مع صغيره في نيوزيلندا.

صورة لحوت عملاق مع صغيره في نيوزيلندا. - سبوتنيك عربي
9/16
© Photo / Jayne Parker/IPPAWARDS 2025

صورة لحوت عملاق مع صغيره في نيوزيلندا.

© Photo / Maria Kolesnikova/IPPAWARDS 2025

صورة لاحتفالات في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، روسيا.

صورة لاحتفالات في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/16
© Photo / Maria Kolesnikova/IPPAWARDS 2025

صورة لاحتفالات في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، روسيا.

© Photo / Jens Petersen/IPPAWARDS 2025

مناظر طبيعية لنهر ترافي، ألمانيا.

مناظر طبيعية لنهر ترافي، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
11/16
© Photo / Jens Petersen/IPPAWARDS 2025

مناظر طبيعية لنهر ترافي، ألمانيا.

© Photo / Mark Sarmiento/IPPAWARDS 2025

صورة للخيزران في الشتاء، اليابان.

صورة للخيزران في الشتاء، اليابان. - سبوتنيك عربي
12/16
© Photo / Mark Sarmiento/IPPAWARDS 2025

صورة للخيزران في الشتاء، اليابان.

© Photo / Rohan Aajeev/IPPAWARDS 2025

صورة لاحتفالات في الإمارات العربية المتحدة.

صورة لاحتفالات في الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
13/16
© Photo / Rohan Aajeev/IPPAWARDS 2025

صورة لاحتفالات في الإمارات العربية المتحدة.

© Photo / Adrian Beasley/IPPAWARDS 2025

جسر تاين الخالد في نيوكاسل، المملكة المتحدة.

جسر تاين الخالد في نيوكاسل، المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
14/16
© Photo / Adrian Beasley/IPPAWARDS 2025

جسر تاين الخالد في نيوكاسل، المملكة المتحدة.

© Photo / Aleksandra Debiczak/IPPAWARDS 2025

صورة للفن المعماري في بورانو، إيطاليا.

صورة للفن المعماري في بورانو، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
15/16
© Photo / Aleksandra Debiczak/IPPAWARDS 2025

صورة للفن المعماري في بورانو، إيطاليا.

© Photo / Karolina Zielony/IPPAWARDS 2025

صورة لأبنية بألوان زاهية في حي لا بوكا في بوينس آيرس، الأرجنتين.

صورة لأبنية بألوان زاهية في حي لا بوكا في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
16/16
© Photo / Karolina Zielony/IPPAWARDS 2025

صورة لأبنية بألوان زاهية في حي لا بوكا في بوينس آيرس، الأرجنتين.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала