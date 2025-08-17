"بعدسة الهاتف الذكي"... الفائزون في مسابقة التصوير السنوية الـ18

الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى، مسافر ليلي في كولومبيا.
ممر سنترال بارك في مانهاتن في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.
الصورة الفائزة بالمركز الثاني كلاب الدراجات النارية في برازيليا، البرازيل.
الصورة الفائزة بالمركز الثالث، صباح ضبابي في فيرجينيا، الولايات المتحدة.
فستان فتاة على أحد شواطئ فرنسا.
قطة تصطاد سمكة، روسيا.
صورة لاندلاع حريق في أحد الأبنية في هونغ كونغ.
صور حائزة على جوائز شرفية لأطفال في الفلبين.
صورة لحوت عملاق مع صغيره في نيوزيلندا.
صورة لاحتفالات في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، روسيا.
مناظر طبيعية لنهر ترافي، ألمانيا.
صورة للخيزران في الشتاء، اليابان.
صورة لاحتفالات في الإمارات العربية المتحدة.
جسر تاين الخالد في نيوكاسل، المملكة المتحدة.
صورة للفن المعماري في بورانو، إيطاليا.
صورة لأبنية بألوان زاهية في حي لا بوكا في بوينس آيرس، الأرجنتين.
