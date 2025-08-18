عربي
بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا
أمساليوم
بث مباشر
لحظات هلع لركاب طائرة ألمانية إثر اشتعال محركها في الجو... فيديو
لحظات هلع لركاب طائرة ألمانية إثر اشتعال محركها في الجو... فيديو
اضطر طاقم طائرة ركاب تابعة لشركة "كوندور" الألمانية إلى إجراء هبوط اضطراري في مطار برينديزي الإيطالي، بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها، بعد وقت قصير من إقلاعها من جزيرة "كورفو" اليونانية متجهة إلى دوسلدورف.
ووفقا لوسائل إعلام دولية، كانت الطائرة من طراز "بوينغ 757-300" تقل على متنها 263 راكبا و8 من أفراد الطاقم، عندما تعرضت لحريق مفاجئ في أحد المحركات، ما دفع الطيارين إلى اتخاذ قرار الهبوط الاضطراري في أقرب مطار مناسب.
وأكدت الشركة المشغلة أن الحادث نتج عن "انقطاع تدفق الهواء داخل المحرك"، ما تسبب في اشتعال النيران، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت بسلام دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم.
وبسبب عدم توفر أماكن إقامة كافية، اضطر عدد من الركاب إلى قضاء الليل داخل المطار، بينما تعمل الشركة على ترتيب رحلات بديلة لإكمال رحلتهم إلى ألمانيا.
وتجري السلطات المختصة تحقيقات لمعرفة الأسباب التفصيلية للحادث، بينما أكدت شركة "كوندور" التزامها بمعايير السلامة وفحص أسطولها لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
