وكالة الطيران الأمريكية: اصطدام طائرتين إحداهما تقل 4 أشخاص
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101598976_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f1c6bf49b942b41ccbc3e62698edfa2.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوكالة يوم الاثنين لـ"سبوتنيك"، "اصطدمت طائرة من طراز Socata TBM 700 بطائرة خالية من طراز Swearingen SX-300 بعد هبوطها في مطار مدينة كاليسبيل بولاية مونتانا حوالي الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين 11 أغسطس.وأضافت، "كان على متن الطائرة أربعة أشخاص".ولفتت إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية ستجري تحقيقا في الحادث".وأفادت قناة "إم بي سي مونتانا"، أنه نتيجةً للتحطم، اشتعلت النيران في الطائرتين.ومع ذلك، نجى جميع ركاب طائرة "Socata TBM 700" وغادروا الموقع سالمين، وفقا لتقرير القناة.
