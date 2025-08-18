الصين.. "بروفة" جوية واحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250818/1103869043.html
الصين.. "بروفة" جوية واحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية
الصين.. "بروفة" جوية واحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للاستعدات والتحضيرات من أجل الاحتفال بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T08:45+0000
2025-08-18T08:45+0000
وسائط متعددة
صور
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103869212_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6baf94796949869d07f87e054bffda94.jpg
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103869212_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31c971fa8a1fdf40943a6ad7d91acace.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, الصين
фото, صور, الصين

الصين.. "بروفة" جوية واحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية

08:45 GMT 18.08.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للاستعدات والتحضيرات من أجل الاحتفال بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.
© Getty Images / VCG

استعدادات في شوارع الصين احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني

استعدادات في شوارع الصين احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / VCG

استعدادات في شوارع الصين احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني

© Getty Images / VCG/Yang Wei

طائرات تحلق فوق متحف "القصر" خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين

طائرات تحلق فوق متحف &quot;القصر&quot; خلال &quot;بروفة&quot; عرض عسكري في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / VCG/Yang Wei

طائرات تحلق فوق متحف "القصر" خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين

© Getty Images / VCG

جسر "بينتشو" المزين بالأعلام الوطنية الصينية في هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية

جسر &quot;بينتشو&quot; المزين بالأعلام الوطنية الصينية في هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / VCG

جسر "بينتشو" المزين بالأعلام الوطنية الصينية في هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية

© Getty Images / VCG/Zhu Zhenqiang

طائرة عسكرية صينية تحلّق في السماء برفقة مقاتلات، خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين

طائرة عسكرية صينية تحلّق في السماء برفقة مقاتلات، خلال &quot;بروفة&quot; عرض عسكري في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / VCG/Zhu Zhenqiang

طائرة عسكرية صينية تحلّق في السماء برفقة مقاتلات، خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين

© Getty Images / VCG/Du Jianpo

زهور وزينة على طول شارع "تشانغآن" في بكين، احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني

زهور وزينة على طول شارع &quot;تشانغآن&quot; في بكين، احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / VCG/Du Jianpo

زهور وزينة على طول شارع "تشانغآن" في بكين، احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني

© Getty Images / VCG/Liu Guifang

طائرات مروحية تحلق في السماء خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين

طائرات مروحية تحلق في السماء خلال &quot;بروفة&quot; عرض عسكري في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / VCG/Liu Guifang

طائرات مروحية تحلق في السماء خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين

© Getty Images / VCG/Ma Huaigang

شوارع مزينة بالزهور في بكين، استعدادًا للاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية

شوارع مزينة بالزهور في بكين، استعدادًا للاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / VCG/Ma Huaigang

شوارع مزينة بالزهور في بكين، استعدادًا للاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية

© Getty Images / VCG

لوحة فنية مميزة على جسر "بينتشو"، تحيي الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني

لوحة فنية مميزة على جسر &quot;بينتشو&quot;، تحيي الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / VCG

لوحة فنية مميزة على جسر "بينتشو"، تحيي الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني

© Getty Images / VCG/Wang Xin

زهور ونصب تذكارية في أحد شوارع الصين

زهور ونصب تذكارية في أحد شوارع الصين - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / VCG/Wang Xin

زهور ونصب تذكارية في أحد شوارع الصين

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала