الصين.. "بروفة" جوية واحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية
الصين.. "بروفة" جوية واحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة للاستعدات والتحضيرات من أجل الاحتفال بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.
© Getty Images / VCG
استعدادات في شوارع الصين احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني
استعدادات في شوارع الصين احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني
© Getty Images / VCG/Yang Wei
طائرات تحلق فوق متحف "القصر" خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين
طائرات تحلق فوق متحف "القصر" خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين
© Getty Images / VCG
جسر "بينتشو" المزين بالأعلام الوطنية الصينية في هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
جسر "بينتشو" المزين بالأعلام الوطنية الصينية في هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية
© Getty Images / VCG/Zhu Zhenqiang
طائرة عسكرية صينية تحلّق في السماء برفقة مقاتلات، خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين
طائرة عسكرية صينية تحلّق في السماء برفقة مقاتلات، خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين
© Getty Images / VCG/Du Jianpo
زهور وزينة على طول شارع "تشانغآن" في بكين، احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني
زهور وزينة على طول شارع "تشانغآن" في بكين، احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني
© Getty Images / VCG/Liu Guifang
طائرات مروحية تحلق في السماء خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين
طائرات مروحية تحلق في السماء خلال "بروفة" عرض عسكري في بكين، الصين
© Getty Images / VCG/Ma Huaigang
شوارع مزينة بالزهور في بكين، استعدادًا للاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية
شوارع مزينة بالزهور في بكين، استعدادًا للاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية
© Getty Images / VCG
لوحة فنية مميزة على جسر "بينتشو"، تحيي الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني
لوحة فنية مميزة على جسر "بينتشو"، تحيي الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني
© Getty Images / VCG/Wang Xin
زهور ونصب تذكارية في أحد شوارع الصين
زهور ونصب تذكارية في أحد شوارع الصين