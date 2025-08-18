مسابقة "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" بمدينة قازان الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250818/1103881392.html
مسابقة "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" بمدينة قازان الروسية
مسابقة "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" بمدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابقة "قوارب التنين" الصينية، ضمن فعاليات المنتدى الدولي "روستكي: روسيا والصين - التعاون المتبادل المنفعة"،... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T12:36+0000
2025-08-18T12:36+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103881565_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_64114cd16ed08e8905295eabaf6088e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103881565_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_7de89d51932969376693153a39742ac5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

مسابقة "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" بمدينة قازان الروسية

12:36 GMT 18.08.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابقة "قوارب التنين" الصينية، ضمن فعاليات المنتدى الدولي "روستكي: روسيا والصين - التعاون المتبادل المنفعة"، والذي جرى في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

الجمهور يراقب "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

الجمهور يراقب &quot;قوارب التنين&quot; الصينية في بحيرة &quot;نيجني كابان&quot; في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

الجمهور يراقب "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

العلم الصيني على أحد "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

العلم الصيني على أحد &quot;قوارب التنين&quot; الصينية، في بحيرة &quot;نيجني كابان&quot; في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

العلم الصيني على أحد "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

متسابقون على "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" في قازان

متسابقون على &quot;قوارب التنين&quot; الصينية في بحيرة &quot;نيجني كابان&quot; في قازان - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

متسابقون على "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" في قازان

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تؤدي عرضا خلال مسابقة "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" بمدينة قازان الروسية

فتاة تؤدي عرضا خلال مسابقة &quot;قوارب التنين&quot; الصينية، في بحيرة &quot;نيجني كابان&quot; بمدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تؤدي عرضا خلال مسابقة "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" بمدينة قازان الروسية

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين زي التنين الصيني في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

فتيات يرتدين زي التنين الصيني في بحيرة &quot;نيجني كابان&quot; في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين زي التنين الصيني في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

افتتاح مسابقة "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" في قازان، وسط حضور جماهيري كبير

افتتاح مسابقة &quot;قوارب التنين&quot; الصينية في بحيرة &quot;نيجني كابان&quot; في قازان، وسط حضور جماهيري كبير - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

افتتاح مسابقة "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" في قازان، وسط حضور جماهيري كبير

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقدم أحد العروض خلال افتتاحية مسابقة "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

فتاة تقدم أحد العروض خلال افتتاحية مسابقة &quot;قوارب التنين&quot; الصينية، في بحيرة &quot;نيجني كابان&quot; في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقدم أحد العروض خلال افتتاحية مسابقة "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

متسابقون يتنافسون ضمن مسابقة "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

متسابقون يتنافسون ضمن مسابقة &quot;قوارب التنين&quot; الصينية، في بحيرة &quot;نيجني كابان&quot; في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

متسابقون يتنافسون ضمن مسابقة "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала