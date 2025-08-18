https://sarabic.ae/20250818/1103881392.html
مسابقة "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" بمدينة قازان الروسية
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابقة "قوارب التنين" الصينية، ضمن فعاليات المنتدى الدولي "روستكي: روسيا والصين - التعاون المتبادل المنفعة"،... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103881565_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_64114cd16ed08e8905295eabaf6088e6.jpg
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمسابقة "قوارب التنين" الصينية، ضمن فعاليات المنتدى الدولي "روستكي: روسيا والصين - التعاون المتبادل المنفعة"، والذي جرى في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
الجمهور يراقب "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
العلم الصيني على أحد "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
متسابقون على "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" في قازان
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تؤدي عرضا خلال مسابقة "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" بمدينة قازان الروسية
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
فتيات يرتدين زي التنين الصيني في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
افتتاح مسابقة "قوارب التنين" الصينية في بحيرة "نيجني كابان" في قازان، وسط حضور جماهيري كبير
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تقدم أحد العروض خلال افتتاحية مسابقة "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
متسابقون يتنافسون ضمن مسابقة "قوارب التنين" الصينية، في بحيرة "نيجني كابان" في مدينة قازان الروسية
