عربي
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
الأمن السوري يعلن ضبط شحنة صواريخ "غراد" قبل دخولها إلى لبنان... فيديو
13:01 GMT 19.08.2025
أعلنت قيادة قوات الأمن الداخلي السوري في محافظة حمص ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت بصدد عبور الحدود السورية إلى لبنان.
وعرضت قناة "الإخبارية" السورية جانبا من جهود قوات الأمن السورية في ضبط شحنة الصواريخ المتجهة إلى لبنان في كمين قرب الحدود اللبنانية، حيث صادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
وفي وقت سابق، أعلن مصدر أمني سوري في مدينة طرطوس، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين تابعين لقوات الأمن الداخلي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر الأمني أن الحادث وقع بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس بسيارة مشبوهة توقفت على جانب الطريق، وبعدما اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، أطلق أحد الأشخاص داخلها النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين.
وأضاف المصدر الأمني أن المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
