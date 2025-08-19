https://sarabic.ae/20250819/الأمن-السوري-يعلن-ضبط-شحنة-صواريخ-غراد-قبل-دخولها-إلى-لبنان-فيديو-1103919498.html
الأمن السوري يعلن ضبط شحنة صواريخ "غراد" قبل دخولها إلى لبنان... فيديو
الأمن السوري يعلن ضبط شحنة صواريخ "غراد" قبل دخولها إلى لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة قوات الأمن الداخلي السوري في محافظة حمص ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت بصدد عبور الحدود السورية إلى لبنان. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T13:01+0000
2025-08-19T13:01+0000
2025-08-19T13:01+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/01/1060752983_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e57153d27122b63d7309c124932eb68f.jpg
وعرضت قناة "الإخبارية" السورية جانبا من جهود قوات الأمن السورية في ضبط شحنة الصواريخ المتجهة إلى لبنان في كمين قرب الحدود اللبنانية، حيث صادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.وفي وقت سابق، أعلن مصدر أمني سوري في مدينة طرطوس، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين تابعين لقوات الأمن الداخلي.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر الأمني أن الحادث وقع بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس بسيارة مشبوهة توقفت على جانب الطريق، وبعدما اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، أطلق أحد الأشخاص داخلها النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين.وأضاف المصدر الأمني أن المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/01/1060752983_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_ee5a762d753d4344fd4de03c73f7b87d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
الأمن السوري يعلن ضبط شحنة صواريخ "غراد" قبل دخولها إلى لبنان... فيديو
أعلنت قيادة قوات الأمن الداخلي السوري في محافظة حمص ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت بصدد عبور الحدود السورية إلى لبنان.
وعرضت قناة "الإخبارية" السورية جانبا من جهود قوات الأمن السورية في ضبط شحنة الصواريخ المتجهة إلى لبنان في كمين قرب الحدود اللبنانية، حيث صادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
وفي وقت سابق، أعلن مصدر أمني سوري في مدينة طرطوس، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين تابعين لقوات الأمن الداخلي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر الأمني أن الحادث وقع بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي
في مدينة طرطوس بسيارة مشبوهة توقفت على جانب الطريق، وبعدما اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، أطلق أحد الأشخاص داخلها النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين.
وأضاف المصدر الأمني أن المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.