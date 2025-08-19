https://sarabic.ae/20250819/حريق-على-سفينة-شحن-بالقرب-من-أحد-الموانئ-الأمريكية-فيديو-1103905341.html
حريق على سفينة شحن بالقرب من أحد الموانئ الأمريكية.. فيديو
حريق على سفينة شحن بالقرب من أحد الموانئ الأمريكية.. فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع حريق على متن سفينة شحن ضخمة قرب ميناء بالتيمور بولاية مريلاند الأمريكية، وتسبب في حالة استنفار واسعة لدى أجهزة الطوارئ في المنطقة خاصة لوجوده قرب جسر... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T06:00+0000
2025-08-19T06:00+0000
2025-08-19T06:00+0000
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103905431_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_a19a202185ae5893f8dc58b7e5951c23.jpg
ورصد مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي دخان كثيف يتصاعد من السفينة بالقرب من الجسر المنهار، وقالت إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور، إن الحريق، الذي وقع مساء الاثنين، نتج عن انفجار على متن السفينة، مشيرة إلى أنه زوارق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه، حسب وسائل إعلام أمريكية.وتمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء طاقم السفينة المكون من 23 فردا دون إصابات، بينما عملت فرق الطوارئ على جر السفينة إلى منطقة رسو خاصة بحالات الطوارئ.يذكر أن الجسر الذي وقع الحادث بالقرب منه، انهار العام الماضي، إثر اصطدام سفينة حاويات عملاقة بدعامة رئيسية بالجسر، ما تسبب في مقتل 6 أفراد وتوقف حركة الملاحة في المنطقة لعدة أشهر.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103905431_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c47d7ef587b78b0d1bf47e3122a2cad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
حريق على سفينة شحن بالقرب من أحد الموانئ الأمريكية.. فيديو
اندلع حريق على متن سفينة شحن ضخمة قرب ميناء بالتيمور بولاية مريلاند الأمريكية، وتسبب في حالة استنفار واسعة لدى أجهزة الطوارئ في المنطقة خاصة لوجوده قرب جسر "فرانسيس سكوت كي" الذي انهار العام الماضي.
ورصد مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي دخان كثيف يتصاعد من السفينة بالقرب من الجسر المنهار، وقالت إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور، إن الحريق
، الذي وقع مساء الاثنين، نتج عن انفجار على متن السفينة، مشيرة إلى أنه زوارق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه، حسب وسائل إعلام أمريكية.
وتمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء طاقم السفينة المكون من 23 فردا دون إصابات، بينما عملت فرق الطوارئ على جر السفينة
إلى منطقة رسو خاصة بحالات الطوارئ.
يذكر أن الجسر الذي وقع الحادث بالقرب منه، انهار العام الماضي، إثر اصطدام سفينة حاويات عملاقة بدعامة رئيسية بالجسر، ما تسبب في مقتل 6 أفراد وتوقف حركة الملاحة في المنطقة لعدة أشهر.