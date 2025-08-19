https://sarabic.ae/20250819/1103907164.html
"البحيرة الدموية"... ساسيك-سيفاش أجمل بحيرات العالم
"البحيرة الدموية"... ساسيك-سيفاش أجمل بحيرات العالم
المياه المالحة المرّة، بلون التوت الغامق، والطين الشافي والمناظر الطبيعية المريخية... هكذا تبدو هذه البحيرات الوردية وشواطئها. هناك عشرات منها على هذا الكوكب،...
05:24 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 12:38 GMT 19.08.2025)
المياه المالحة المرّة، بلون التوت الغامق، والطين الشافي والمناظر الطبيعية المريخية... هكذا تبدو هذه البحيرات الوردية وشواطئها. هناك عشرات منها على هذا الكوكب، ويوجد منها في روسيا أيضا. تعرفوا على بحيرة "ساسيك-سيفاش" في جمهورية القرم من خلال عرض ألبوم صور بعدسة مصوري "سبوتنيك".
السياح على بحيرة ساسيك سيفاش في شبه جزيرة القرم.
فتاة تتمشى على أطراف بحيرة ساسيك سيفاش.
شاطئ بحيرة "ساسيك-سيفاش" بالقرب من مدينة يفباتوريا، شبه جزيرة القرم.
شاطئ بحيرة "ساسيك-سيفاش" بالقرب من مدينة يفباتوريا، شبه جزيرة القرم.
أطفال يلعبون في بحيرة ساسيك سيفاش.
المياه المالحة تظهر في بحيرة ساسيك سيفاش.
بيع الملح الوردي على بحيرة ساسيك سيفاش بالقرب من مدينة إيفباتوريا في شبه جزيرة القرم.
بيع الملح الوردي على بحيرة ساسيك سيفاش بالقرب من مدينة إيفباتوريا في شبه جزيرة القرم.
سياح يلتقطون الصور في بحيرة ساسيك سيفاش.
بلون التوت الغامق تتلألأ بحيرة ساسيك سيفاش.
امرأة تلتقط صورة على بحيرة ساسيك سيفاش في شبه جزيرة القرم.
امرأة تلتقط صورة على بحيرة ساسيك سيفاش في شبه جزيرة القرم.