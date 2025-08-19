عربي
بوتين يطلع ولي العهد السعودي بنتائج اتصالاته مع ترامب - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
"البحيرة الدموية"... ساسيك-سيفاش أجمل بحيرات العالم

05:24 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 12:38 GMT 19.08.2025)
تابعنا عبر
المياه المالحة المرّة، بلون التوت الغامق، والطين الشافي والمناظر الطبيعية المريخية... هكذا تبدو هذه البحيرات الوردية وشواطئها. هناك عشرات منها على هذا الكوكب، ويوجد منها في روسيا أيضا. تعرفوا على بحيرة "ساسيك-سيفاش" في جمهورية القرم من خلال عرض ألبوم صور بعدسة مصوري "سبوتنيك".
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

السياح على بحيرة ساسيك سيفاش في شبه جزيرة القرم.

السياح على بحيرة ساسيك سيفاش في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

السياح على بحيرة ساسيك سيفاش في شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تتمشى على أطراف بحيرة ساسيك سيفاش.

فتاة تتمشى على أطراف بحيرة ساسيك سيفاش. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تتمشى على أطراف بحيرة ساسيك سيفاش.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

شاطئ بحيرة "ساسيك-سيفاش" بالقرب من مدينة يفباتوريا، شبه جزيرة القرم.

شاطئ بحيرة &quot;ساسيك-سيفاش&quot; بالقرب من مدينة يفباتوريا، شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

شاطئ بحيرة "ساسيك-سيفاش" بالقرب من مدينة يفباتوريا، شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يلعبون في بحيرة ساسيك سيفاش.

أطفال يلعبون في بحيرة ساسيك سيفاش. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يلعبون في بحيرة ساسيك سيفاش.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

المياه المالحة تظهر في بحيرة ساسيك سيفاش.

المياه المالحة تظهر في بحيرة ساسيك سيفاش. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

المياه المالحة تظهر في بحيرة ساسيك سيفاش.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

بيع الملح الوردي على بحيرة ساسيك سيفاش بالقرب من مدينة إيفباتوريا في شبه جزيرة القرم.

بيع الملح الوردي على بحيرة ساسيك سيفاش بالقرب من مدينة إيفباتوريا في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

بيع الملح الوردي على بحيرة ساسيك سيفاش بالقرب من مدينة إيفباتوريا في شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سياح يلتقطون الصور في بحيرة ساسيك سيفاش.

سياح يلتقطون الصور في بحيرة ساسيك سيفاش. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح يلتقطون الصور في بحيرة ساسيك سيفاش.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

بلون التوت الغامق تتلألأ بحيرة ساسيك سيفاش.

بلون التوت الغامق تتلألأ بحيرة ساسيك سيفاش. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

بلون التوت الغامق تتلألأ بحيرة ساسيك سيفاش.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تلتقط صورة على بحيرة ساسيك سيفاش في شبه جزيرة القرم.

امرأة تلتقط صورة على بحيرة ساسيك سيفاش في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تلتقط صورة على بحيرة ساسيك سيفاش في شبه جزيرة القرم.

