أول صور فوتوغرافية في التاريخ

صورة بعنوان "منظر من نافذة لو غراس" (مركز هاري رانسوم لأبحاث العلوم الإنسانية، جامعة تكساس، أوستن)، وتعدّ هذه الصورة أول صورة فوتوغرافية ناجحة التقطها نيسيفور نيبس، عامي 1826 و1827 في سان لوب دي فارين.
صورة لشارع المعبد في باريس، التقطها لويس داغيري عام 1838، ويعتقد أنها أقدم صورة يظهر فيها شخصًا حيًا.
صورة ذاتية التقطها روبرت كورنيليوس لنفسه، في 1839، يعتقد أنها أول صورة ذاتية ناجحة في أمريكا الشمالية.
صورة للأمير ألبرت وهو ينظر إلى اليسار قليلاً، وتعد هذه أول صورة معروفة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.
صورة بعنوان "طريقتان للحياة"، معروضة في معرض كنوز مانشستر الفنية عام 1857، ويظهر العمل شابين يتلقيان التوجيه من أحد الآباء، وينظر كل شاب إلى لوحة، يعرض على أحدهما الملذات الفاضلة والآخرى الملذات الآثمة.
أول صورة فوتوغرافية ملونة، تم التقاطها بطريقة الألوان الثلاثة التي اقترحها جيمس ماكسويل لأول مرة عام 1855، موجودة في متحف صغير في شارع الهند، إدنبرة.
صورة بعنوان "الحصان المتحرك"، حيث تعاقد ليلاند ستانفورد، أحد أقطاب السكك الحديدية ومؤسس الجامعة لاحقًا، مع المصور الشهير إدوارد مويبريدغ عام 1872، لمعرفة ما إذا كانت هناك لحظة في منتصف خطوات الخيول ترفع فيها حوافرها عن الأرض.
صورة بعنوان "مشهد في حي فقير بنيويورك" ظهرت في طبعة 4 مارس/ آذار 1880، من صحيفة "نيويورك ديلي غرافيك"، وهي أول صورة فوتوغرافية بنصف اللون يتم إعادة إنتاجها في صحيفة.
أولى الصور من الفضاء، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1946، على متن صاروخ "في-2" شبه المداري الذي أطلقته الولايات المتحدة.
إحدى أولى الصور الممسوحة ضوئيًا. أنتجها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) عام 1957، وتظهر الصورة والدن كيرش، نجل قائد الفريق الذي طوّر ماسح الصور.
أول صورة ملونة كاملة للأرض التقطها قمر "دودج" الصناعي عام 1967، التقطت الصورة من على بعد 18100 ميل في الفضاء، وتظهر إعصار "بيولا" فوق خليج المكسيك.
صورة للمصور الألماني بوريس إلداغسن بعنوان "فقدان الذاكرة الكاذب".
