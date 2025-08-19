عربي
أمساليوم
بث مباشر
أول صور فوتوغرافية في التاريخ
أول صور فوتوغرافية في التاريخ
أول صور فوتوغرافية في التاريخ

14:27 GMT 19.08.2025
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة، لأولى الصور الفوتوغرافية التي التقطتها عدسات الكاميرات في التاريخ.
© Photo / Public domain/Joseph Nicéphore Niépce

صورة بعنوان "منظر من نافذة لو غراس" (مركز هاري رانسوم لأبحاث العلوم الإنسانية، جامعة تكساس، أوستن)، وتعدّ هذه الصورة أول صورة فوتوغرافية ناجحة التقطها نيسيفور نيبس، عامي 1826 و1827 في سان لوب دي فارين.

صورة بعنوان &quot;منظر من نافذة لو غراس&quot; (مركز هاري رانسوم لأبحاث العلوم الإنسانية، جامعة تكساس، أوستن)، وتعدّ هذه الصورة أول صورة فوتوغرافية ناجحة التقطها نيسيفور نيبس، عامي 1826 و1827 في سان لوب دي فارين. - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / Public domain/Joseph Nicéphore Niépce

صورة بعنوان "منظر من نافذة لو غراس" (مركز هاري رانسوم لأبحاث العلوم الإنسانية، جامعة تكساس، أوستن)، وتعدّ هذه الصورة أول صورة فوتوغرافية ناجحة التقطها نيسيفور نيبس، عامي 1826 و1827 في سان لوب دي فارين.

© Photo / Public domain/Louis Daguerre

صورة لشارع المعبد في باريس، التقطها لويس داغيري عام 1838، ويعتقد أنها أقدم صورة يظهر فيها شخصًا حيًا.

صورة لشارع المعبد في باريس، التقطها لويس داغيري عام 1838، ويعتقد أنها أقدم صورة يظهر فيها شخصًا حيًا. - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / Public domain/Louis Daguerre

صورة لشارع المعبد في باريس، التقطها لويس داغيري عام 1838، ويعتقد أنها أقدم صورة يظهر فيها شخصًا حيًا.

© Photo / Public domain/Robert Cornelius

صورة ذاتية التقطها روبرت كورنيليوس لنفسه، في 1839، يعتقد أنها أول صورة ذاتية ناجحة في أمريكا الشمالية.

صورة ذاتية التقطها روبرت كورنيليوس لنفسه، في 1839، يعتقد أنها أول صورة ذاتية ناجحة في أمريكا الشمالية. - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Public domain/Robert Cornelius

صورة ذاتية التقطها روبرت كورنيليوس لنفسه، في 1839، يعتقد أنها أول صورة ذاتية ناجحة في أمريكا الشمالية.

© Photo / The Royal Collection Trust/William Constable

صورة للأمير ألبرت وهو ينظر إلى اليسار قليلاً، وتعد هذه أول صورة معروفة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.

صورة للأمير ألبرت وهو ينظر إلى اليسار قليلاً، وتعد هذه أول صورة معروفة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية. - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / The Royal Collection Trust/William Constable

صورة للأمير ألبرت وهو ينظر إلى اليسار قليلاً، وتعد هذه أول صورة معروفة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.

© Photo / Public domain/Oscar Gustave Rejlander

صورة بعنوان "طريقتان للحياة"، معروضة في معرض كنوز مانشستر الفنية عام 1857، ويظهر العمل شابين يتلقيان التوجيه من أحد الآباء، وينظر كل شاب إلى لوحة، يعرض على أحدهما الملذات الفاضلة والآخرى الملذات الآثمة.

صورة بعنوان &quot;طريقتان للحياة&quot;، معروضة في معرض كنوز مانشستر الفنية عام 1857، ويظهر العمل شابين يتلقيان التوجيه من أحد الآباء، وينظر كل شاب إلى لوحة، يعرض على أحدهما الملذات الفاضلة والآخرى الملذات الآثمة. - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / Public domain/Oscar Gustave Rejlander

صورة بعنوان "طريقتان للحياة"، معروضة في معرض كنوز مانشستر الفنية عام 1857، ويظهر العمل شابين يتلقيان التوجيه من أحد الآباء، وينظر كل شاب إلى لوحة، يعرض على أحدهما الملذات الفاضلة والآخرى الملذات الآثمة.

© Photo / Public domain/James Clerk Maxwell

أول صورة فوتوغرافية ملونة، تم التقاطها بطريقة الألوان الثلاثة التي اقترحها جيمس ماكسويل لأول مرة عام 1855، موجودة في متحف صغير في شارع الهند، إدنبرة.

أول صورة فوتوغرافية ملونة، تم التقاطها بطريقة الألوان الثلاثة التي اقترحها جيمس ماكسويل لأول مرة عام 1855، موجودة في متحف صغير في شارع الهند، إدنبرة. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Public domain/James Clerk Maxwell

أول صورة فوتوغرافية ملونة، تم التقاطها بطريقة الألوان الثلاثة التي اقترحها جيمس ماكسويل لأول مرة عام 1855، موجودة في متحف صغير في شارع الهند، إدنبرة.

© Photo / Public domain/Eadweard Muybridge

صورة بعنوان "الحصان المتحرك"، حيث تعاقد ليلاند ستانفورد، أحد أقطاب السكك الحديدية ومؤسس الجامعة لاحقًا، مع المصور الشهير إدوارد مويبريدغ عام 1872، لمعرفة ما إذا كانت هناك لحظة في منتصف خطوات الخيول ترفع فيها حوافرها عن الأرض.

صورة بعنوان &quot;الحصان المتحرك&quot;، حيث تعاقد ليلاند ستانفورد، أحد أقطاب السكك الحديدية ومؤسس الجامعة لاحقًا، مع المصور الشهير إدوارد مويبريدغ عام 1872، لمعرفة ما إذا كانت هناك لحظة في منتصف خطوات الخيول ترفع فيها حوافرها عن الأرض. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Public domain/Eadweard Muybridge

صورة بعنوان "الحصان المتحرك"، حيث تعاقد ليلاند ستانفورد، أحد أقطاب السكك الحديدية ومؤسس الجامعة لاحقًا، مع المصور الشهير إدوارد مويبريدغ عام 1872، لمعرفة ما إذا كانت هناك لحظة في منتصف خطوات الخيول ترفع فيها حوافرها عن الأرض.

© Photo / Public domain/The Daily Graphic

صورة بعنوان "مشهد في حي فقير بنيويورك" ظهرت في طبعة 4 مارس/ آذار 1880، من صحيفة "نيويورك ديلي غرافيك"، وهي أول صورة فوتوغرافية بنصف اللون يتم إعادة إنتاجها في صحيفة.

صورة بعنوان &quot;مشهد في حي فقير بنيويورك&quot; ظهرت في طبعة 4 مارس/ آذار 1880، من صحيفة &quot;نيويورك ديلي غرافيك&quot;، وهي أول صورة فوتوغرافية بنصف اللون يتم إعادة إنتاجها في صحيفة. - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / Public domain/The Daily Graphic

صورة بعنوان "مشهد في حي فقير بنيويورك" ظهرت في طبعة 4 مارس/ آذار 1880، من صحيفة "نيويورك ديلي غرافيك"، وهي أول صورة فوتوغرافية بنصف اللون يتم إعادة إنتاجها في صحيفة.

© Photo / Public domain/U.S. Army

أولى الصور من الفضاء، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1946، على متن صاروخ "في-2" شبه المداري الذي أطلقته الولايات المتحدة.

أولى الصور من الفضاء، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1946، على متن صاروخ &quot;في-2&quot; شبه المداري الذي أطلقته الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Public domain/U.S. Army

أولى الصور من الفضاء، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1946، على متن صاروخ "في-2" شبه المداري الذي أطلقته الولايات المتحدة.

© Photo / Public domain/Russell A. Kirsch

إحدى أولى الصور الممسوحة ضوئيًا. أنتجها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) عام 1957، وتظهر الصورة والدن كيرش، نجل قائد الفريق الذي طوّر ماسح الصور.

إحدى أولى الصور الممسوحة ضوئيًا. أنتجها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) عام 1957، وتظهر الصورة والدن كيرش، نجل قائد الفريق الذي طوّر ماسح الصور. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Public domain/Russell A. Kirsch

إحدى أولى الصور الممسوحة ضوئيًا. أنتجها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) عام 1957، وتظهر الصورة والدن كيرش، نجل قائد الفريق الذي طوّر ماسح الصور.

© Photo / Public domain/Department of Defense Gravitational Experiment

أول صورة ملونة كاملة للأرض التقطها قمر "دودج" الصناعي عام 1967، التقطت الصورة من على بعد 18100 ميل في الفضاء، وتظهر إعصار "بيولا" فوق خليج المكسيك.

أول صورة ملونة كاملة للأرض التقطها قمر &quot;دودج&quot; الصناعي عام 1967، التقطت الصورة من على بعد 18100 ميل في الفضاء، وتظهر إعصار &quot;بيولا&quot; فوق خليج المكسيك. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Public domain/Department of Defense Gravitational Experiment

أول صورة ملونة كاملة للأرض التقطها قمر "دودج" الصناعي عام 1967، التقطت الصورة من على بعد 18100 ميل في الفضاء، وتظهر إعصار "بيولا" فوق خليج المكسيك.

© Photo / AI generated/Boris Eldagsen

صورة للمصور الألماني بوريس إلداغسن بعنوان "فقدان الذاكرة الكاذب".

صورة للمصور الألماني بوريس إلداغسن بعنوان &quot;فقدان الذاكرة الكاذب&quot;. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / AI generated/Boris Eldagsen

صورة للمصور الألماني بوريس إلداغسن بعنوان "فقدان الذاكرة الكاذب".

