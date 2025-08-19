أول صور فوتوغرافية في التاريخ

صورة بعنوان "الحصان المتحرك"، حيث تعاقد ليلاند ستانفورد، أحد أقطاب السكك الحديدية ومؤسس الجامعة لاحقًا، مع المصور الشهير إدوارد مويبريدغ عام 1872، لمعرفة ما إذا كانت هناك لحظة في منتصف خطوات الخيول ترفع فيها حوافرها عن الأرض.