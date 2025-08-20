https://sarabic.ae/20250820/السعودية-تلغي-دور-الوسيط-في-تأشيرات-العمرة--1103969209.html
السعودية تلغي دور الوسيط في تأشيرات العمرة
أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، خدمة "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تمكن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة
وتعد خدمة "نسك عمرة" أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، وتتيح الخدمة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة تشمل التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميمها حسب رغبات المعتمرين.كما تدعم المنصة 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية لتوفير تجربة رقمية سلسة، مع خيارات دفع متعددة تناسب الجميع، وتوفر خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا.وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لاستضافة أكبر عدد من المسلمين وتقديم خدمات عالية الجودة لتسهيل أداء العمرة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية.
أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، خدمة "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تمكن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم دون وسيط.
وتعد خدمة "نسك عمرة" أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، وتتيح الخدمة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة تشمل التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميمها حسب رغبات المعتمرين.
كما تدعم المنصة 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية لتوفير تجربة رقمية سلسة، مع خيارات دفع متعددة تناسب الجميع، وتوفر خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لاستضافة أكبر عدد من المسلمين وتقديم خدمات عالية الجودة لتسهيل أداء العمرة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية.