السعودية تلغي دور الوسيط في تأشيرات العمرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/السعودية-تلغي-دور-الوسيط-في-تأشيرات-العمرة--1103969209.html
السعودية تلغي دور الوسيط في تأشيرات العمرة
السعودية تلغي دور الوسيط في تأشيرات العمرة
سبوتنيك عربي
أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، خدمة "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تمكن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T18:45+0000
2025-08-20T18:45+0000
السعودية
العالم
أخبار العالم الآن
وزارة الحج والعمرة السعودية
وكيل وزارة الحج والعمرة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097549319_0:803:1123:1435_1920x0_80_0_0_d7e897e567b2a7ab7c35e31468c15bd3.jpg
وتعد خدمة "نسك عمرة" أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، وتتيح الخدمة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة تشمل التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميمها حسب رغبات المعتمرين.كما تدعم المنصة 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية لتوفير تجربة رقمية سلسة، مع خيارات دفع متعددة تناسب الجميع، وتوفر خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا.وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لاستضافة أكبر عدد من المسلمين وتقديم خدمات عالية الجودة لتسهيل أداء العمرة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية.السعودية تمنح جائزة لإيران تقديرا لخدماتها في الحجروسيا تكشف عن موعد بدء رحلات الطيران المباشر مع السعودية
https://sarabic.ae/20250820/لأول-مرة-السعودية-تفتح-أجواءها-لطيران-خاص-أجنبي-1103945433.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097549319_0:698:1123:1540_1920x0_80_0_0_5ae49752d0f0cd56766ae48d7672d0ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, العالم, أخبار العالم الآن, وزارة الحج والعمرة السعودية, وكيل وزارة الحج والعمرة, العالم العربي
السعودية, العالم, أخبار العالم الآن, وزارة الحج والعمرة السعودية, وكيل وزارة الحج والعمرة, العالم العربي

السعودية تلغي دور الوسيط في تأشيرات العمرة

18:45 GMT 20.08.2025
© Photo / Unsplash/ Izuddin Helmi Adnanالحج والعمرة، مكة، المملكة العربية السعودية
الحج والعمرة، مكة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Photo / Unsplash/ Izuddin Helmi Adnan
تابعنا عبر
أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، خدمة "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تمكن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم دون وسيط.
وتعد خدمة "نسك عمرة" أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، وتتيح الخدمة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة تشمل التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميمها حسب رغبات المعتمرين.
كما تدعم المنصة 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية لتوفير تجربة رقمية سلسة، مع خيارات دفع متعددة تناسب الجميع، وتوفر خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا.
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
لأول مرة... السعودية تفتح أجواءها لطيران خاص أجنبي
09:47 GMT
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لاستضافة أكبر عدد من المسلمين وتقديم خدمات عالية الجودة لتسهيل أداء العمرة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية.
السعودية تمنح جائزة لإيران تقديرا لخدماتها في الحج
روسيا تكشف عن موعد بدء رحلات الطيران المباشر مع السعودية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала