"كوكوشنيك"... تاج يميز المرأة الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250820/1103941883.html
"كوكوشنيك"... تاج يميز المرأة الروسية
"كوكوشنيك"... تاج يميز المرأة الروسية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأحد أشهر رموز الزي الشعبي الروسي المعروف بالـ"كوكوشنيك"، وهو غطاء رأس روسي قديم، اسمه مشتق من كلمة "كوكوش" التي... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T08:45+0000
2025-08-20T08:45+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103942056_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_a7255b25e1c7b5ce1257612324b11c34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103942056_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_20f69673b308ba86d412f487229e3357.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

"كوكوشنيك"... تاج يميز المرأة الروسية

08:45 GMT 20.08.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأحد أشهر رموز الزي الشعبي الروسي المعروف بالـ"كوكوشنيك"، وهو غطاء رأس روسي قديم، اسمه مشتق من كلمة "كوكوش" التي تعني "دجاجة" أو "دجاجة حاضنة". قديماً، كانت النساء المتزوجات يرتدين الـ"كوكوشنيك" لتغطية رؤوسهن وإخفاء شعرهن.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

سيدات يرتدين الـ" كوكوشنيك" خلال المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في إقليم ألتاي.

سيدات يرتدين الـ&quot; كوكوشنيك&quot; خلال المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في إقليم ألتاي. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيدات يرتدين الـ" كوكوشنيك" خلال المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في إقليم ألتاي.

© Sputnik . Alexey Kudenko

فتاة تستعرض الـ" كوكوشنيك" خلال جلسة تصوير في متحف العمارة الخشبية "كوسترومسكايا سلوبودا" في كوستروما.

فتاة تستعرض الـ&quot; كوكوشنيك&quot; خلال جلسة تصوير في متحف العمارة الخشبية &quot;كوسترومسكايا سلوبودا&quot; في كوستروما. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexey Kudenko

فتاة تستعرض الـ" كوكوشنيك" خلال جلسة تصوير في متحف العمارة الخشبية "كوسترومسكايا سلوبودا" في كوستروما.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

فعاليات منتدى "الشرق الاقتصادي" في فلاديفوستوك.

فعاليات منتدى &quot;الشرق الاقتصادي&quot; في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فعاليات منتدى "الشرق الاقتصادي" في فلاديفوستوك.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

دمى متداخلة مرصعة بالمرايا في "كوكوشنيك" ذهبي مقابل فندق أوكرانيا في موسكو.

دمى متداخلة مرصعة بالمرايا في &quot;كوكوشنيك&quot; ذهبي مقابل فندق أوكرانيا في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

دمى متداخلة مرصعة بالمرايا في "كوكوشنيك" ذهبي مقابل فندق أوكرانيا في موسكو.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة روسية ترتدي الـ"كوكوشنيك" في احتفالات "ماسلينيتسا" في إقليم كراسنودار.

فتاة روسية ترتدي الـ&quot;كوكوشنيك&quot; في احتفالات &quot;ماسلينيتسا&quot; في إقليم كراسنودار. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة روسية ترتدي الـ"كوكوشنيك" في احتفالات "ماسلينيتسا" في إقليم كراسنودار.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يرتدين الـ"كوكوشنيك" في مسرح المياه خلال عرض "أبطال الأولمبياد" في موسكو.

مشاركات يرتدين الـ&quot;كوكوشنيك&quot; في مسرح المياه خلال عرض &quot;أبطال الأولمبياد&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يرتدين الـ"كوكوشنيك" في مسرح المياه خلال عرض "أبطال الأولمبياد" في موسكو.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

مشجعو كأس العالم 2018 في ساحة مانيجنايا في موسكو.

مشجعو كأس العالم 2018 في ساحة مانيجنايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشجعو كأس العالم 2018 في ساحة مانيجنايا في موسكو.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

رجل يحصل على وشم لفتاة ترتدي "كوكوشنيك"، خلال مهرجان للوشم في موسكو، روسيا.

رجل يحصل على وشم لفتاة ترتدي &quot;كوكوشنيك&quot;، خلال مهرجان للوشم في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Pavel Bednyakov

رجل يحصل على وشم لفتاة ترتدي "كوكوشنيك"، خلال مهرجان للوشم في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة ترتدي الـ"كوكوشنيك" وزيّ تقليدي روسي خلال أسبوع "مرسيدس بنز" للموضة في موسكو.

فتاة ترتدي الـ&quot;كوكوشنيك&quot; وزيّ تقليدي روسي خلال أسبوع &quot;مرسيدس بنز&quot; للموضة في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة ترتدي الـ"كوكوشنيك" وزيّ تقليدي روسي خلال أسبوع "مرسيدس بنز" للموضة في موسكو.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

بطولة روسيا المفتوحة الثانية عشرة للحرث في منطقة فسيفولوجسك في مقاطعة لينينغراد.

بطولة روسيا المفتوحة الثانية عشرة للحرث في منطقة فسيفولوجسك في مقاطعة لينينغراد. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

بطولة روسيا المفتوحة الثانية عشرة للحرث في منطقة فسيفولوجسك في مقاطعة لينينغراد.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين "كوكوشنيك" خلال استقبال سفن خفر السواحل الصيني في فلاديفوستوك.

فتيات يرتدين &quot;كوكوشنيك&quot; خلال استقبال سفن خفر السواحل الصيني في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين "كوكوشنيك" خلال استقبال سفن خفر السواحل الصيني في فلاديفوستوك.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان الدراجات الربيعي في موسكو.

مشاركون في مهرجان الدراجات الربيعي في موسكو. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان الدراجات الربيعي في موسكو.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала