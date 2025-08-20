https://sarabic.ae/20250820/1103941883.html
"كوكوشنيك"... تاج يميز المرأة الروسية
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأحد أشهر رموز الزي الشعبي الروسي المعروف بالـ"كوكوشنيك"، وهو غطاء رأس روسي قديم، اسمه مشتق من كلمة "كوكوش" التي... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T08:45+0000
2025-08-20T08:45+0000
2025-08-20T08:45+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103942056_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_a7255b25e1c7b5ce1257612324b11c34.jpg
фото, صور, روسيا
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأحد أشهر رموز الزي الشعبي الروسي المعروف بالـ"كوكوشنيك"، وهو غطاء رأس روسي قديم، اسمه مشتق من كلمة "كوكوش" التي تعني "دجاجة" أو "دجاجة حاضنة". قديماً، كانت النساء المتزوجات يرتدين الـ"كوكوشنيك" لتغطية رؤوسهن وإخفاء شعرهن.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
سيدات يرتدين الـ" كوكوشنيك" خلال المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في إقليم ألتاي.
سيدات يرتدين الـ" كوكوشنيك" خلال المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في إقليم ألتاي.
© Sputnik . Alexey Kudenko
فتاة تستعرض الـ" كوكوشنيك" خلال جلسة تصوير في متحف العمارة الخشبية "كوسترومسكايا سلوبودا" في كوستروما.
فتاة تستعرض الـ" كوكوشنيك" خلال جلسة تصوير في متحف العمارة الخشبية "كوسترومسكايا سلوبودا" في كوستروما.
فعاليات منتدى "الشرق الاقتصادي" في فلاديفوستوك.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور
دمى متداخلة مرصعة بالمرايا في "كوكوشنيك" ذهبي مقابل فندق أوكرانيا في موسكو.
دمى متداخلة مرصعة بالمرايا في "كوكوشنيك" ذهبي مقابل فندق أوكرانيا في موسكو.
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة روسية ترتدي الـ"كوكوشنيك" في احتفالات "ماسلينيتسا" في إقليم كراسنودار.
فتاة روسية ترتدي الـ"كوكوشنيك" في احتفالات "ماسلينيتسا" في إقليم كراسنودار.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات يرتدين الـ"كوكوشنيك" في مسرح المياه خلال عرض "أبطال الأولمبياد" في موسكو.
مشاركات يرتدين الـ"كوكوشنيك" في مسرح المياه خلال عرض "أبطال الأولمبياد" في موسكو.
مشجعو كأس العالم 2018 في ساحة مانيجنايا في موسكو.
© AP Photo / Pavel Bednyakov
رجل يحصل على وشم لفتاة ترتدي "كوكوشنيك"، خلال مهرجان للوشم في موسكو، روسيا.
رجل يحصل على وشم لفتاة ترتدي "كوكوشنيك"، خلال مهرجان للوشم في موسكو، روسيا.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة ترتدي الـ"كوكوشنيك" وزيّ تقليدي روسي خلال أسبوع "مرسيدس بنز" للموضة في موسكو.
فتاة ترتدي الـ"كوكوشنيك" وزيّ تقليدي روسي خلال أسبوع "مرسيدس بنز" للموضة في موسكو.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
بطولة روسيا المفتوحة الثانية عشرة للحرث في منطقة فسيفولوجسك في مقاطعة لينينغراد.
بطولة روسيا المفتوحة الثانية عشرة للحرث في منطقة فسيفولوجسك في مقاطعة لينينغراد.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
فتيات يرتدين "كوكوشنيك" خلال استقبال سفن خفر السواحل الصيني في فلاديفوستوك.
فتيات يرتدين "كوكوشنيك" خلال استقبال سفن خفر السواحل الصيني في فلاديفوستوك.
مشاركون في مهرجان الدراجات الربيعي في موسكو.