https://sarabic.ae/20250821/الخارجية-الروسية-موسكو-تنسحب-من-عملية-التحكيم-المتعلقة-باحتجاز-سفن-أوكرانية-بالبحر-الأسود-عام-2018-1104003270.html
الخارجية الروسية: موسكو تنسحب من عملية التحكيم المتعلقة باحتجاز سفن أوكرانية بالبحر الأسود عام 2018
الخارجية الروسية: موسكو تنسحب من عملية التحكيم المتعلقة باحتجاز سفن أوكرانية بالبحر الأسود عام 2018
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا انسحبت من عملية التحكيم المتعلقة باحتجاز ثلاث سفن حربية أوكرانية في البحر الأسود، في خريف عام 2018، وذلك... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T17:15+0000
2025-08-21T17:15+0000
2025-08-21T17:15+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "انسحبت روسيا الاتحادية من عملية التحكيم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن احتجاز ثلاث سفن حربية أوكرانية في البحر الأسود، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. ويعود سبب الانسحاب إلى انتهاكات إجرائية جسيمة خلال الإجراءات والتشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم".وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية، شارك الجانب الروسي في الإجراءات بحسن نية، إلا أن القضية سينظر فيها من قبل محكّمين معيّنين بشكل غير شرعي وذوي دوافع سياسية دون مشاركة روسيا الاتحادية، ولذلك لن تقبل روسيا نتائج الإجراءات.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، انتهكت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية الحدود الروسية، ودخلت المياه الإقليمية المغلقة مؤقتًا لروسيا الاتحادية، وتحركت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. وقد قامت هذه السفن بمناورات خطيرة، ولم تمتثل للمطالب القانونية للسلطات الروسية. وتم احتجاز السفن التي كانت تحمل العسكريين. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادثة بأنها استفزاز.وفي 7 أيلول/ سبتمبر 2019، سلّم العسكريون الذين انتهكوا الحدود إلى أوكرانيا في إطار اتفاقيات الإفراج المتزامن عن المعتقلين والمدانين. وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، سلَّمت روسيا السفن المحتجزة إلى أوكرانيا.وفي عام 2019، رفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا الاتحادية لدى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بشأن هذه الحادثة. وفي هذه الدعوى، تطالب كييف بالاعتراف بانتهاك روسيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وردًّا على ذلك، قدّم الجانب الروسي اعتراضاته القضائية.الخارجية الروسية: موسكو لم تنف احتمال إعادة السفن المتورطة باستفزازات كيرتش إلى كييفالخارجية الروسية: موسكو لم تسحب المقترحات بشأن البحارة الأوكرانيين
https://sarabic.ae/20191118/روسيا-تفرج-عن-ثلاث-سفن-أوكرانية-----1043443798.html
https://sarabic.ae/20191118/موسكو-الإفراج-عن-السفن-الأوكرانية-غير-مرتبط-بالمحكمة-الدولية-1043444915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
الخارجية الروسية: موسكو تنسحب من عملية التحكيم المتعلقة باحتجاز سفن أوكرانية بالبحر الأسود عام 2018
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا انسحبت من عملية التحكيم المتعلقة باحتجاز ثلاث سفن حربية أوكرانية في البحر الأسود، في خريف عام 2018، وذلك بسبب انتهاكات جسيمة خلال الإجراءات والتشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "انسحبت روسيا الاتحادية من عملية التحكيم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن احتجاز ثلاث سفن حربية أوكرانية في البحر الأسود، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. ويعود سبب الانسحاب إلى انتهاكات إجرائية جسيمة خلال الإجراءات والتشكيل غير القانوني لهيئة التحكيم".
وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية، شارك الجانب الروسي في الإجراءات بحسن نية، إلا أن القضية سينظر فيها من قبل محكّمين معيّنين بشكل غير شرعي وذوي دوافع سياسية دون مشاركة روسيا الاتحادية، ولذلك لن تقبل روسيا نتائج الإجراءات.
18 نوفمبر 2019, 10:42 GMT
وأضاف البيان: "لن يكون لأي قرار يصدره هؤلاء "المحكّمون" أي قوة قانونية ولن تعترف به روسيا الاتحادية. تذكّر روسيا بأن حياد واستقلال الهيئات القضائية والتحكيمية الدولية هو أهم شرط لتطبيق المبدأ الأساسي للحل السلمي للنزاعات بين الدول".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، انتهكت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية الحدود الروسية، ودخلت المياه الإقليمية المغلقة مؤقتًا لروسيا الاتحادية، وتحركت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش.
وقد قامت هذه السفن بمناورات خطيرة، ولم تمتثل للمطالب القانونية للسلطات الروسية. وتم احتجاز السفن التي كانت تحمل العسكريين. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادثة بأنها استفزاز.
18 نوفمبر 2019, 11:10 GMT
وفي 7 أيلول/ سبتمبر 2019، سلّم العسكريون الذين انتهكوا الحدود إلى أوكرانيا في إطار اتفاقيات الإفراج المتزامن عن المعتقلين
والمدانين. وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، سلَّمت روسيا السفن المحتجزة إلى أوكرانيا.
وفي عام 2019، رفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا الاتحادية
لدى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بشأن هذه الحادثة. وفي هذه الدعوى، تطالب كييف بالاعتراف بانتهاك روسيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وردًّا على ذلك، قدّم الجانب الروسي اعتراضاته القضائية.