انفجار مستودع ألعاب نارية جنوبي باكستان... فيديو

أعلنت الشرطة الباكستانية أن انفجارا قويا هز مدينة كراتشي إثر اندلاع النيران بمستودع للألعاب النارية بالمدينة عاصمة إقليم السند جنوبي البلاد. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
وأسفر الانفجار عن مصرع شخص واحد وإصابة 34 آخرين بجروح متفاوتة، حسبما ذكرت صحيفة "ستريت تايمز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن السلطات الباكستانية أوضحت أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.وأوضحت الشرطة أن قوة الانفجار أدت إلى تحطم زجاج المحال التجارية المجاورة وتناثر الشظايا على المارة، ما فاقم من عدد الإصابات.وأكدت المصادر الطبية أن أربعة من الجرحى في حالة حرجة، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.وتواصل الشرطة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وظروف تخزين المواد المتفجرة داخل المستودع.
