ذبابة تمنح لاعب غولف جائزة قدرها 900 ألف دولار... فيديو
خلال الجولة الأخيرة من بطولة "BMW" للغولف في ماريلاند، وجد لاعب الغولف الإنجليزي تومي فليتوود نفسه في منعطف مفاجئ للأحداث في الحفرة الثانية ذات الأربع ضربات،...
كان المتفرجون، وحتى فليتوود نفسه، يستعدون لضربة تعادل. ولكن، في مفاجأة غير متوقعة، بعد ثوانٍ قليلة، بدأت الكرة تتدحرج فجأةً وسقطت مباشرةً في الحفرة.وبعد مراجعة الفيديو بشكل دقيق، تدحرجت الكرة لتدخل في الحفرة، مدفوعة بذبابة كانت تحاول الجلوس على سطحها، وساعدت بذالك فليتوود في الحصول على المركز الرابع وجائزة مالية قدرها 910,000$وانفجر الجمهور بالهتاف، بينما وقف لاعب الغولف، البالغ 34 عامًا، مذهولًامما حدث للتو.وبفضل هذه النتيجة غير المتوقعة، ارتقى فليتوود في قائمة المتصدرين ليحتل المركز الرابع في الترتيب العام، حاصداً جائزة قدرها 910 آلاف دولار.
ذبابة تمنح لاعب غولف جائزة قدرها 900 ألف دولار... فيديو
