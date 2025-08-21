أطرف الصور لهذا الأسبوع

عارض الأزياء والممثل هو بينغ، يقدم باقة ورد لروبوت بشري في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية لـ"الروبوتات البشرية 2025" في بكين، الصين.
فنانو الشوارع يقدمون عروضهم في مدينة إدنبرة خلال مهرجان "فرينغ"، إسكتلندا.
شاب يلعب لعبة بالذكاء الاصطناعي، خلال معرض "غيمز كوم 2025" لألعاب الكمبيوتر في كولونيا، ألمانيا.
مهرجان المياه، في فيلاغارسيا دي أروسا، إسبانيا.
أعضاء فرقة "ثلاث دجاجات تواجه الوجود" يقدمون عرضا في حديقة هوليرود بارك ضمن مهرجان "فرينغ" في إدنبرة، اسكتلندا.
شاب يرتدي زي "سبايدر مان" يمازح طفل في شارع الأدميرال فوكين في فلاديفوستوك، روسيا.
سنجاب على السجادة الحمراء خلال بروفة الاحتفالات بيوم الاستقلال التاسع والسبعين في مجمع القلعة الحمراء في نيودلهي، الهند.
امرأة ترتدي ثوبًا ذهبيًا وتتحدث إلى صديقتها في وسط وارسو، بولندا.
زوار يقفون مع الخيول خلال إحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال إندونيسيا.
السكان في شارع الأدميرال فوكين في فلاديفوستوك، روسيا.
