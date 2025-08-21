عربي
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T11:35+0000
2025-08-21T11:35+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103985564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31bee4d847d288c3968dd999ac327a8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103985564_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_d38c70bad9b607a932f2b01044552462.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:35 GMT 21.08.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Xiangyi

عارض الأزياء والممثل هو بينغ، يقدم باقة ورد لروبوت بشري في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية لـ"الروبوتات البشرية 2025" في بكين، الصين.

عارض الأزياء والممثل هو بينغ، يقدم باقة ورد لروبوت بشري في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية لـ&quot;الروبوتات البشرية 2025&quot; في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhang Xiangyi

عارض الأزياء والممثل هو بينغ، يقدم باقة ورد لروبوت بشري في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية لـ"الروبوتات البشرية 2025" في بكين، الصين.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

فنانو الشوارع يقدمون عروضهم في مدينة إدنبرة خلال مهرجان "فرينغ"، إسكتلندا.

فنانو الشوارع يقدمون عروضهم في مدينة إدنبرة خلال مهرجان &quot;فرينغ&quot;، إسكتلندا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Jeff J Mitchell

فنانو الشوارع يقدمون عروضهم في مدينة إدنبرة خلال مهرجان "فرينغ"، إسكتلندا.

© Getty Images / Andreas Rentz

شاب يلعب لعبة بالذكاء الاصطناعي، خلال معرض "غيمز كوم 2025" لألعاب الكمبيوتر في كولونيا، ألمانيا.

شاب يلعب لعبة بالذكاء الاصطناعي، خلال معرض &quot;غيمز كوم 2025&quot; لألعاب الكمبيوتر في كولونيا، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Andreas Rentz

شاب يلعب لعبة بالذكاء الاصطناعي، خلال معرض "غيمز كوم 2025" لألعاب الكمبيوتر في كولونيا، ألمانيا.

© Getty Images / Europa Press News/Elena Fernandez

مهرجان المياه، في فيلاغارسيا دي أروسا، إسبانيا.

مهرجان المياه، في فيلاغارسيا دي أروسا، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Europa Press News/Elena Fernandez

مهرجان المياه، في فيلاغارسيا دي أروسا، إسبانيا.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

أعضاء فرقة "ثلاث دجاجات تواجه الوجود" يقدمون عرضا في حديقة هوليرود بارك ضمن مهرجان "فرينغ" في إدنبرة، اسكتلندا.

أعضاء فرقة &quot;ثلاث دجاجات تواجه الوجود&quot; يقدمون عرضا في حديقة هوليرود بارك ضمن مهرجان &quot;فرينغ&quot; في إدنبرة، اسكتلندا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Jeff J Mitchell

أعضاء فرقة "ثلاث دجاجات تواجه الوجود" يقدمون عرضا في حديقة هوليرود بارك ضمن مهرجان "فرينغ" في إدنبرة، اسكتلندا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

شاب يرتدي زي "سبايدر مان" يمازح طفل في شارع الأدميرال فوكين في فلاديفوستوك، روسيا.

شاب يرتدي زي &quot;سبايدر مان&quot; يمازح طفل في شارع الأدميرال فوكين في فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

شاب يرتدي زي "سبايدر مان" يمازح طفل في شارع الأدميرال فوكين في فلاديفوستوك، روسيا.

© Getty Images / Hindustan Times/Raj K Raj

سنجاب على السجادة الحمراء خلال بروفة الاحتفالات بيوم الاستقلال التاسع والسبعين في مجمع القلعة الحمراء في نيودلهي، الهند.

سنجاب على السجادة الحمراء خلال بروفة الاحتفالات بيوم الاستقلال التاسع والسبعين في مجمع القلعة الحمراء في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Hindustan Times/Raj K Raj

سنجاب على السجادة الحمراء خلال بروفة الاحتفالات بيوم الاستقلال التاسع والسبعين في مجمع القلعة الحمراء في نيودلهي، الهند.

© Getty Images / NurPhoto/Dominika Zarzycka

امرأة ترتدي ثوبًا ذهبيًا وتتحدث إلى صديقتها في وسط وارسو، بولندا.

امرأة ترتدي ثوبًا ذهبيًا وتتحدث إلى صديقتها في وسط وارسو، بولندا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / NurPhoto/Dominika Zarzycka

امرأة ترتدي ثوبًا ذهبيًا وتتحدث إلى صديقتها في وسط وارسو، بولندا.

© Getty Images / Ulet Ifansasti

زوار يقفون مع الخيول خلال إحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال إندونيسيا.

زوار يقفون مع الخيول خلال إحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Ulet Ifansasti

زوار يقفون مع الخيول خلال إحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال إندونيسيا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

السكان في شارع الأدميرال فوكين في فلاديفوستوك، روسيا.

السكان في شارع الأدميرال فوكين في فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

السكان في شارع الأدميرال فوكين في فلاديفوستوك، روسيا.

