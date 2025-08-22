الإمارات تطلق برنامجا لتدريب الخريجين المتخصصين على تشغيل المفاعلات النووية

عربي
ويستهدف البرنامج، الذي أطلقته شركة "الإمارات للطاقة النووية" الطلبة الإماراتيين المتفوقين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية مثل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والنووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة.ويتيح البرنامج للمشاركين فيه فرصة فريدة لاكتساب معارف علمية متقدمة وخبرات عملية وتشغيلية متخصصة، تمهد لمسارات مهنية واعدة في مجالات تشغيل وإدارة محطات الطاقة النووية.ويبدأ المرشحون تدريبهم العملي كمشغلين ميدانيين في محطات "براكة" للطاقة النووية، لاكتساب خبرة مباشرة في أنظمة تشغيل المحطات.وتمتلك الإمارات 4 وحدات في محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، التي بدأ إنشاؤها عام 2012، وتقع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.وتعمل محطتان بشكل تجاري في الوقت الحالي والثالثة في مرحلة التشغيل، بينما وصلت نسبة الإنشاءات في المحطة الرابعة إلى 92 في المئة.
تابعنا عبر
أطلقت الإمارات العربية المتحدة برنامج "مشغلي المفاعلات للخريجين" لتطوير جيل جديد من قادة قطاع الطاقة النووية، الذي يمثل قطاعا حيويا في مجال الطاقة في البلاد.
ويستهدف البرنامج، الذي أطلقته شركة "الإمارات للطاقة النووية" الطلبة الإماراتيين المتفوقين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية مثل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والنووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة.
ويتيح البرنامج للمشاركين فيه فرصة فريدة لاكتساب معارف علمية متقدمة وخبرات عملية وتشغيلية متخصصة، تمهد لمسارات مهنية واعدة في مجالات تشغيل وإدارة محطات الطاقة النووية.
محطة براكة الإماراتية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
الإمارات تعلن إتمام تحميل الوقود في رابع محطات "براكة" للطاقة النووية
19 ديسمبر 2023, 14:38 GMT
ويبدأ المرشحون تدريبهم العملي كمشغلين ميدانيين في محطات "براكة" للطاقة النووية، لاكتساب خبرة مباشرة في أنظمة تشغيل المحطات.
وبعد 3 سنوات، ينتقل المشغلون الذين يثبتون كفاءتهم إلى مرحلة التدريب كمديري تشغيل المفاعلات، وهو الدور الذي يتولى مسؤولية ضمان التشغيل الآمن للمفاعلات، إلى جانب مهام الصيانة واختبار أنظمة المحطات.
وتمتلك الإمارات 4 وحدات في محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، التي بدأ إنشاؤها عام 2012، وتقع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.
وتعمل محطتان بشكل تجاري في الوقت الحالي والثالثة في مرحلة التشغيل، بينما وصلت نسبة الإنشاءات في المحطة الرابعة إلى 92 في المئة.
