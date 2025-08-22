https://sarabic.ae/20250822/الإمارات-تطلق-برنامجا-لتدريب-الخريجين-المتخصصين-على-تشغيل-المفاعلات-النووية-1104016270.html
الإمارات تطلق برنامجا لتدريب الخريجين المتخصصين على تشغيل المفاعلات النووية
الإمارات تطلق برنامجا لتدريب الخريجين المتخصصين على تشغيل المفاعلات النووية
سبوتنيك عربي
أطلقت الإمارات العربية المتحدة برنامج "مشغلي المفاعلات للخريجين" لتطوير جيل جديد من قادة قطاع الطاقة النووية، الذي يمثل قطاعا حيويا في مجال الطاقة في البلاد. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T06:09+0000
2025-08-22T06:09+0000
2025-08-22T06:09+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
محطة البراكة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097418891_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_6df09f018b67a5fb9270b9a053f0293a.jpg
ويستهدف البرنامج، الذي أطلقته شركة "الإمارات للطاقة النووية" الطلبة الإماراتيين المتفوقين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية مثل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والنووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة.ويتيح البرنامج للمشاركين فيه فرصة فريدة لاكتساب معارف علمية متقدمة وخبرات عملية وتشغيلية متخصصة، تمهد لمسارات مهنية واعدة في مجالات تشغيل وإدارة محطات الطاقة النووية.ويبدأ المرشحون تدريبهم العملي كمشغلين ميدانيين في محطات "براكة" للطاقة النووية، لاكتساب خبرة مباشرة في أنظمة تشغيل المحطات.وتمتلك الإمارات 4 وحدات في محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، التي بدأ إنشاؤها عام 2012، وتقع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.وتعمل محطتان بشكل تجاري في الوقت الحالي والثالثة في مرحلة التشغيل، بينما وصلت نسبة الإنشاءات في المحطة الرابعة إلى 92 في المئة.
https://sarabic.ae/20231219/الإمارات-تعلن-إتمام-تحميل-الوقود-في-رابع-محطات-براكة-للطاقة-النووية-1084267952.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097418891_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_aa7e66658eac728de7af1902fae63bce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, محطة البراكة النووية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, محطة البراكة النووية
الإمارات تطلق برنامجا لتدريب الخريجين المتخصصين على تشغيل المفاعلات النووية
أطلقت الإمارات العربية المتحدة برنامج "مشغلي المفاعلات للخريجين" لتطوير جيل جديد من قادة قطاع الطاقة النووية، الذي يمثل قطاعا حيويا في مجال الطاقة في البلاد.
ويستهدف البرنامج، الذي أطلقته شركة "الإمارات للطاقة النووية" الطلبة الإماراتيين المتفوقين الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية مثل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والنووية، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة.
ويتيح البرنامج للمشاركين فيه فرصة فريدة لاكتساب معارف علمية متقدمة وخبرات عملية وتشغيلية متخصصة، تمهد لمسارات مهنية واعدة في مجالات تشغيل وإدارة محطات الطاقة النووية.
19 ديسمبر 2023, 14:38 GMT
ويبدأ المرشحون تدريبهم العملي كمشغلين ميدانيين في محطات "براكة" للطاقة النووية، لاكتساب خبرة مباشرة في أنظمة تشغيل المحطات.
وبعد 3 سنوات، ينتقل المشغلون الذين يثبتون كفاءتهم إلى مرحلة التدريب كمديري تشغيل المفاعلات، وهو الدور الذي يتولى مسؤولية ضمان التشغيل الآمن للمفاعلات، إلى جانب مهام الصيانة واختبار أنظمة المحطات.
وتمتلك الإمارات 4 وحدات في محطة "براكة" للطاقة النووية
السلمية، التي بدأ إنشاؤها عام 2012، وتقع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.
وتعمل محطتان بشكل تجاري في الوقت الحالي والثالثة في مرحلة التشغيل
، بينما وصلت نسبة الإنشاءات في المحطة الرابعة إلى 92 في المئة.