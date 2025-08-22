https://sarabic.ae/20250822/رواد-الفضاء-الروس-يهنئون-مواطني-بلادهم-بيوم-العلم-الوطني-من-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1104023470.html
رواد الفضاء الروس يهنئون مواطني بلادهم بيوم العلم الوطني من محطة الفضاء الدولية... فيديو
رواد الفضاء الروس يهنئون مواطني بلادهم بيوم العلم الوطني من محطة الفضاء الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
هنأ رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف، أليكسي زوبريتسكي، أوليغ بلاتونوف، المواطنين الروس بيوم العلم الوطني لروسيا الاتحادية من على متن محطة الفضاء الدولية. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T09:16+0000
2025-08-22T09:16+0000
2025-08-22T09:16+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101600385_0:198:3289:2048_1920x0_80_0_0_f7fcefaa80168897b55469038ab3d58d.jpg
ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشاهد للرواد وهم يوجّهون التهنئة إلى أبناء وطنهم بهذه المناسبة الوطنية.وقال ريغيكوف: "الألوان الأبيض والأزرق والأحمر، التي يمكن التعرف عليها في جميع أنحاء العالم، قد تجاوزت الأرض منذ فترة طويلة وهي ممثلة هنا، على متن المحطة الفضائية الدولية، حيث نعمل لصالح بلدنا والبشرية جمعاء".وأشار زوبريتسكي إلى أن "العلم الروسي يرمز إلى وحدة ما يقرب من 200 شعب يعيشون على أراضي البلاد".وأردف رائد الفضاء الروسي: "يمثّل العلم سعينا نحو التقدم وقوتنا ووحدتنا. هذه هي الصفات التي حافظنا بفضلها على سيادتنا لقرون"، مضيفًا أن "العلم يُذكّر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بالوطن الأم والعائلة".وقال بلاتونوف: "على الأرض وفي الفضاء، نعيش تحت راية واحدة. تحت راية واحدة نفوز في الرياضة، وتحت راية واحدة نحلق في الفضاء. كلنا مختلفون، لكن تحت راية واحدة. معًا نتقدم للأمام".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101600385_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_42f642b013762b79aa9343f737cdc3e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
رواد الفضاء الروس يهنئون مواطني بلادهم بيوم العلم الوطني من محطة الفضاء الدولية... فيديو
هنأ رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف، أليكسي زوبريتسكي، أوليغ بلاتونوف، المواطنين الروس بيوم العلم الوطني لروسيا الاتحادية من على متن محطة الفضاء الدولية.
ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشاهد للرواد وهم يوجّهون التهنئة إلى أبناء وطنهم بهذه المناسبة الوطنية.
وقال ريغيكوف: "الألوان الأبيض والأزرق والأحمر، التي يمكن التعرف عليها في جميع أنحاء العالم، قد تجاوزت الأرض منذ فترة طويلة وهي ممثلة هنا، على متن المحطة الفضائية الدولية، حيث نعمل لصالح بلدنا والبشرية جمعاء".
وأشار زوبريتسكي إلى أن "العلم الروسي يرمز إلى وحدة ما يقرب من 200 شعب يعيشون على أراضي البلاد".
وأردف رائد الفضاء الروسي: "يمثّل العلم سعينا نحو التقدم وقوتنا ووحدتنا. هذه هي الصفات التي حافظنا بفضلها على سيادتنا لقرون"، مضيفًا أن "العلم يُذكّر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بالوطن الأم والعائلة".
وقال بلاتونوف: "على الأرض وفي الفضاء، نعيش تحت راية واحدة. تحت راية واحدة نفوز في الرياضة، وتحت راية واحدة نحلق في الفضاء. كلنا مختلفون، لكن تحت راية واحدة. معًا نتقدم للأمام".