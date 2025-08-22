عربي
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة - عاجل
رواد الفضاء الروس يهنئون مواطني بلادهم بيوم العلم الوطني من محطة الفضاء الدولية... فيديو
رواد الفضاء الروس يهنئون مواطني بلادهم بيوم العلم الوطني من محطة الفضاء الدولية... فيديو
هنأ رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف، أليكسي زوبريتسكي، أوليغ بلاتونوف، المواطنين الروس بيوم العلم الوطني لروسيا الاتحادية من على متن محطة الفضاء الدولية.
ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشاهد للرواد وهم يوجّهون التهنئة إلى أبناء وطنهم بهذه المناسبة الوطنية.وقال ريغيكوف: "الألوان الأبيض والأزرق والأحمر، التي يمكن التعرف عليها في جميع أنحاء العالم، قد تجاوزت الأرض منذ فترة طويلة وهي ممثلة هنا، على متن المحطة الفضائية الدولية، حيث نعمل لصالح بلدنا والبشرية جمعاء".وأشار زوبريتسكي إلى أن "العلم الروسي يرمز إلى وحدة ما يقرب من 200 شعب يعيشون على أراضي البلاد".وأردف رائد الفضاء الروسي: "يمثّل العلم سعينا نحو التقدم وقوتنا ووحدتنا. هذه هي الصفات التي حافظنا بفضلها على سيادتنا لقرون"، مضيفًا أن "العلم يُذكّر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بالوطن الأم والعائلة".وقال بلاتونوف: "على الأرض وفي الفضاء، نعيش تحت راية واحدة. تحت راية واحدة نفوز في الرياضة، وتحت راية واحدة نحلق في الفضاء. كلنا مختلفون، لكن تحت راية واحدة. معًا نتقدم للأمام".
رواد الفضاء الروس يهنئون مواطني بلادهم بيوم العلم الوطني من محطة الفضاء الدولية... فيديو

09:16 GMT 22.08.2025
© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصورسكان مدينة سيفاستوبول يفرشون العلم الروسي بطول 200 متر على جبل سابون في يوم روسيا.
سكان مدينة سيفاستوبول يفرشون العلم الروسي بطول 200 متر على جبل سابون في يوم روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . Maks Vetrov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هنأ رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف، أليكسي زوبريتسكي، أوليغ بلاتونوف، المواطنين الروس بيوم العلم الوطني لروسيا الاتحادية من على متن محطة الفضاء الدولية.
ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشاهد للرواد وهم يوجّهون التهنئة إلى أبناء وطنهم بهذه المناسبة الوطنية.
وقال ريغيكوف: "الألوان الأبيض والأزرق والأحمر، التي يمكن التعرف عليها في جميع أنحاء العالم، قد تجاوزت الأرض منذ فترة طويلة وهي ممثلة هنا، على متن المحطة الفضائية الدولية، حيث نعمل لصالح بلدنا والبشرية جمعاء".
وأشار زوبريتسكي إلى أن "العلم الروسي يرمز إلى وحدة ما يقرب من 200 شعب يعيشون على أراضي البلاد".
وأردف رائد الفضاء الروسي: "يمثّل العلم سعينا نحو التقدم وقوتنا ووحدتنا. هذه هي الصفات التي حافظنا بفضلها على سيادتنا لقرون"، مضيفًا أن "العلم يُذكّر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بالوطن الأم والعائلة".
وقال بلاتونوف: "على الأرض وفي الفضاء، نعيش تحت راية واحدة. تحت راية واحدة نفوز في الرياضة، وتحت راية واحدة نحلق في الفضاء. كلنا مختلفون، لكن تحت راية واحدة. معًا نتقدم للأمام".
