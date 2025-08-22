أطرف الصور لهذا الأسبوع

لقطة طريفة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا
لحظة إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الفضائي، من قاعدة "بليسيتسك"، روسيا
فرقة أوركسترا القوات المسلحة الزيمبابوية، في "بروفة" حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو
رجال الإطفاء ومسؤولو الغابات يعملون لاحتواء حريق غابات يهدد المناطق السكنية في أبرشية بوسيس، إسبانيا
هلال مضاء من فوق سحابة في السماء قبل شروق الشمس في تشونغتشينغ، الصين
نقل مجموعة من الماعز عبر خليج "فيسمار" إلى جزيرة "والفيش" (محمية الطيور) على متن قارب العمل "ليموزا"
الشرطة الصربية تطارد المتظاهرين خلال احتجاج مناهض للحكومة في بلغراد، صربيا
تجار ينامون على متن قارب متجه إلى سوق "سادارغات" في دكا، بنغلاديش
"روبوت بشري" يسقط على الأرض بعد عبوره خط النهاية في سباق 100 متر في ألعاب القوى في بكين، الصين
نساء إيرانيات محجبات يسرن في منطقة داخل مرقد مقدس في مدينة أستانه أشرفية، محافظة جيلان، إيران
غواص يحتفل بعد انتشال إحدى الآثار القديمة من المياه في خليج "أبو قير" بمدينة الإسكندرية، مصر
موكب حول الكنيسة في عيد "تجلي الرب"، في "كاتدرائية التجلي" بمدينة بيردسك في مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا
طريق "بهاندوب" المغطى بالمياه في مومباي، نتيجة هطول أمطار غزيرة، الهند
موقع منتدى "منطقة المستقبل.. موسكو 2030"، على أراضي المجمع الرياضي "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو
صورة جوية تظهر لحظة نقل كنيسة "كيرونا" في السويد إلى موقع جديد
سياح في بحيرة "ساسيك سيفاش" في جمهورية القرم الروسية
