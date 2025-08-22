أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:45 GMT 22.08.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا

لقطة طريفة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة &quot;إلمندورف - ريتشاردسون&quot; العسكرية في ألاسكا - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

لحظة إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الفضائي، من قاعدة "بليسيتسك"، روسيا

لحظة إطلاق صاروخ &quot;أنغارا-1.2&quot; الفضائي، من قاعدة &quot;بليسيتسك&quot;، روسيا - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لحظة إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الفضائي، من قاعدة "بليسيتسك"، روسيا

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة أوركسترا القوات المسلحة الزيمبابوية، في "بروفة" حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو

فرقة أوركسترا القوات المسلحة الزيمبابوية، في &quot;بروفة&quot; حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot;، في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة أوركسترا القوات المسلحة الزيمبابوية، في "بروفة" حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو

© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual

رجال الإطفاء ومسؤولو الغابات يعملون لاحتواء حريق غابات يهدد المناطق السكنية في أبرشية بوسيس، إسبانيا

رجال الإطفاء ومسؤولو الغابات يعملون لاحتواء حريق غابات يهدد المناطق السكنية في أبرشية بوسيس، إسبانيا - سبوتنيك عربي
4/16
© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual

رجال الإطفاء ومسؤولو الغابات يعملون لاحتواء حريق غابات يهدد المناطق السكنية في أبرشية بوسيس، إسبانيا

© Getty Images / Cheng Xin

هلال مضاء من فوق سحابة في السماء قبل شروق الشمس في تشونغتشينغ، الصين

هلال مضاء من فوق سحابة في السماء قبل شروق الشمس في تشونغتشينغ، الصين - سبوتنيك عربي
5/16
© Getty Images / Cheng Xin

هلال مضاء من فوق سحابة في السماء قبل شروق الشمس في تشونغتشينغ، الصين

© Getty Images / Picture alliance/Jens Büttner

نقل مجموعة من الماعز عبر خليج "فيسمار" إلى جزيرة "والفيش" (محمية الطيور) على متن قارب العمل "ليموزا"

نقل مجموعة من الماعز عبر خليج &quot;فيسمار&quot; إلى جزيرة &quot;والفيش&quot; (محمية الطيور) على متن قارب العمل &quot;ليموزا&quot; - سبوتنيك عربي
6/16
© Getty Images / Picture alliance/Jens Büttner

نقل مجموعة من الماعز عبر خليج "فيسمار" إلى جزيرة "والفيش" (محمية الطيور) على متن قارب العمل "ليموزا"

© AP Photo / Darko Vojinovic

الشرطة الصربية تطارد المتظاهرين خلال احتجاج مناهض للحكومة في بلغراد، صربيا

الشرطة الصربية تطارد المتظاهرين خلال احتجاج مناهض للحكومة في بلغراد، صربيا - سبوتنيك عربي
7/16
© AP Photo / Darko Vojinovic

الشرطة الصربية تطارد المتظاهرين خلال احتجاج مناهض للحكومة في بلغراد، صربيا

© Getty Images / NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman

تجار ينامون على متن قارب متجه إلى سوق "سادارغات" في دكا، بنغلاديش

تجار ينامون على متن قارب متجه إلى سوق &quot;سادارغات&quot; في دكا، بنغلاديش - سبوتنيك عربي
8/16
© Getty Images / NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman

تجار ينامون على متن قارب متجه إلى سوق "سادارغات" في دكا، بنغلاديش

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Xiangyi

"روبوت بشري" يسقط على الأرض بعد عبوره خط النهاية في سباق 100 متر في ألعاب القوى في بكين، الصين

&quot;روبوت بشري&quot; يسقط على الأرض بعد عبوره خط النهاية في سباق 100 متر في ألعاب القوى في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
9/16
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Xiangyi

"روبوت بشري" يسقط على الأرض بعد عبوره خط النهاية في سباق 100 متر في ألعاب القوى في بكين، الصين

© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

نساء إيرانيات محجبات يسرن في منطقة داخل مرقد مقدس في مدينة أستانه أشرفية، محافظة جيلان، إيران

نساء إيرانيات محجبات يسرن في منطقة داخل مرقد مقدس في مدينة أستانه أشرفية، محافظة جيلان، إيران - سبوتنيك عربي
10/16
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

نساء إيرانيات محجبات يسرن في منطقة داخل مرقد مقدس في مدينة أستانه أشرفية، محافظة جيلان، إيران

© AP Photo / Amr Nabil

غواص يحتفل بعد انتشال إحدى الآثار القديمة من المياه في خليج "أبو قير" بمدينة الإسكندرية، مصر

غواص يحتفل بعد انتشال إحدى الآثار القديمة من المياه في خليج &quot;أبو قير&quot; بمدينة الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي
11/16
© AP Photo / Amr Nabil

غواص يحتفل بعد انتشال إحدى الآثار القديمة من المياه في خليج "أبو قير" بمدينة الإسكندرية، مصر

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

موكب حول الكنيسة في عيد "تجلي الرب"، في "كاتدرائية التجلي" بمدينة بيردسك في مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا

موكب حول الكنيسة في عيد &quot;تجلي الرب&quot;، في &quot;كاتدرائية التجلي&quot; بمدينة بيردسك في مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

موكب حول الكنيسة في عيد "تجلي الرب"، في "كاتدرائية التجلي" بمدينة بيردسك في مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا

© Getty Images / Hindustan Times/Satish Bate

طريق "بهاندوب" المغطى بالمياه في مومباي، نتيجة هطول أمطار غزيرة، الهند

طريق &quot;بهاندوب&quot; المغطى بالمياه في مومباي، نتيجة هطول أمطار غزيرة، الهند - سبوتنيك عربي
13/16
© Getty Images / Hindustan Times/Satish Bate

طريق "بهاندوب" المغطى بالمياه في مومباي، نتيجة هطول أمطار غزيرة، الهند

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

موقع منتدى "منطقة المستقبل.. موسكو 2030"، على أراضي المجمع الرياضي "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو

موقع منتدى &quot;منطقة المستقبل.. موسكو 2030&quot;، على أراضي المجمع الرياضي &quot;لوجنيكي&quot; في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

موقع منتدى "منطقة المستقبل.. موسكو 2030"، على أراضي المجمع الرياضي "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو

© Getty Images / Bernd Lauter

صورة جوية تظهر لحظة نقل كنيسة "كيرونا" في السويد إلى موقع جديد

صورة جوية تظهر لحظة نقل كنيسة &quot;كيرونا&quot; في السويد إلى موقع جديد - سبوتنيك عربي
15/16
© Getty Images / Bernd Lauter

صورة جوية تظهر لحظة نقل كنيسة "كيرونا" في السويد إلى موقع جديد

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سياح في بحيرة "ساسيك سيفاش" في جمهورية القرم الروسية

سياح في بحيرة &quot;ساسيك سيفاش&quot; في جمهورية القرم الروسية - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح في بحيرة "ساسيك سيفاش" في جمهورية القرم الروسية

