أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف منشأة حيوية في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد، مشيرة إلى "تورط جهاز الموساد الإسرائيلي في... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
وتمكنت الأجهزة الأمنية من "تفكيك خلية إرهابية مكونة من سبعة عناصر غير إيرانيين، تسللوا عبر الحدود الشرقية خلال الأيام الماضية بهدف تنفيذ هجوم خطير"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء. وأكدت الوكالة أن "الفريق الإرهابي تم تدميره بالكامل"، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت ساعات، مضيفة:وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الخلية أسلحة متطورة تشمل قاذفات "RPG-7"، وقنابل، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال، وأسلحة رشاشة. وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية تلقت تدريبات خاصة وأجرت تمارين محاكاة على مجسم للمنشأة المستهدفة، وهي مؤشرات تحمل "بصمات الموساد" في الأساليب التدريبية والعملياتية، وفقا للوكالة. وتواصل الاستخبارات الإيرانية تحقيقاتها لتحديد هوية العناصر والكشف عن مزيد من الأدلة.وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلاد، إذ تم "تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية".
إيران تعلن إحباط "مخطط إرهابي يحمل بصمات الموساد" استهدف مركزا حيويا شرقي البلاد
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف منشأة حيوية في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد، مشيرة إلى "تورط جهاز الموساد الإسرائيلي في التخطيط للعملية".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من "تفكيك خلية إرهابية
مكونة من سبعة عناصر غير إيرانيين، تسللوا عبر الحدود الشرقية خلال الأيام الماضية بهدف تنفيذ هجوم خطير"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وأكدت الوكالة أن "الفريق الإرهابي تم تدميره بالكامل"، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت ساعات، مضيفة:
"وأسفرت العملية عن مقتل ستة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين، فيما أصيب اثنان من عناصر المديرية العامة للمخابرات في المحافظة".
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الخلية أسلحة متطورة تشمل قاذفات "RPG-7"، وقنابل، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال، وأسلحة رشاشة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية تلقت تدريبات خاصة وأجرت تمارين محاكاة على مجسم للمنشأة المستهدفة، وهي مؤشرات تحمل "بصمات الموساد" في الأساليب التدريبية والعملياتية، وفقا للوكالة.
وتواصل الاستخبارات الإيرانية تحقيقاتها لتحديد هوية العناصر والكشف عن مزيد من الأدلة.
وكان مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأحد الماضي، عن نجاح عملياته الأمنية في "تحييد خليتين إرهابيتين بمحافظة سيستان وبلوشستان"، حيث تمكن من "القضاء على 5 عناصر إرهابية مدربة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية"، بحسب قوله.
وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية
والاستخبارية في البلاد، إذ تم "تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية".