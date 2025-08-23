إيران تعلن إحباط "مخطط إرهابي يحمل بصمات الموساد" استهدف مركزا حيويا شرقي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250823/إيران-تعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-يحمل-بصمات-الموساد-استهدف-مركزا-حيويا-شرقي-البلاد-1104067369.html
إيران تعلن إحباط "مخطط إرهابي يحمل بصمات الموساد" استهدف مركزا حيويا شرقي البلاد
إيران تعلن إحباط "مخطط إرهابي يحمل بصمات الموساد" استهدف مركزا حيويا شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف منشأة حيوية في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد، مشيرة إلى "تورط جهاز الموساد الإسرائيلي في... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T15:55+0000
2025-08-23T15:55+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101960276_0:54:800:504_1920x0_80_0_0_553fc359d742ec2efbc150f5593e5e1f.jpg
وتمكنت الأجهزة الأمنية من "تفكيك خلية إرهابية مكونة من سبعة عناصر غير إيرانيين، تسللوا عبر الحدود الشرقية خلال الأيام الماضية بهدف تنفيذ هجوم خطير"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء. وأكدت الوكالة أن "الفريق الإرهابي تم تدميره بالكامل"، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت ساعات، مضيفة:وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الخلية أسلحة متطورة تشمل قاذفات "RPG-7"، وقنابل، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال، وأسلحة رشاشة. وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية تلقت تدريبات خاصة وأجرت تمارين محاكاة على مجسم للمنشأة المستهدفة، وهي مؤشرات تحمل "بصمات الموساد" في الأساليب التدريبية والعملياتية، وفقا للوكالة. وتواصل الاستخبارات الإيرانية تحقيقاتها لتحديد هوية العناصر والكشف عن مزيد من الأدلة.وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلاد، إذ تم "تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية".
https://sarabic.ae/20250327/إيران-تكشف-حقيقة-وجود-عناصر-من-تنظيم-القاعدة-على-أراضيها-1098989572.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101960276_29:0:772:557_1920x0_80_0_0_8ece01203f035dfef6c204cf1f9657a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط

إيران تعلن إحباط "مخطط إرهابي يحمل بصمات الموساد" استهدف مركزا حيويا شرقي البلاد

15:55 GMT 23.08.2025
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Erfan Kouchari / زندگی در تهران جاریست (cropped image)سيدة إيرانية تلوح بعلم إيران وسط الشارع في طهران
سيدة إيرانية تلوح بعلم إيران وسط الشارع في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Erfan Kouchari / زندگی در تهران جاریست (cropped image)
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، إحباط "مخطط إرهابي" استهدف منشأة حيوية في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد، مشيرة إلى "تورط جهاز الموساد الإسرائيلي في التخطيط للعملية".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من "تفكيك خلية إرهابية مكونة من سبعة عناصر غير إيرانيين، تسللوا عبر الحدود الشرقية خلال الأيام الماضية بهدف تنفيذ هجوم خطير"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وأكدت الوكالة أن "الفريق الإرهابي تم تدميره بالكامل"، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت ساعات، مضيفة:

"وأسفرت العملية عن مقتل ستة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين، فيما أصيب اثنان من عناصر المديرية العامة للمخابرات في المحافظة".

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الخلية أسلحة متطورة تشمل قاذفات "RPG-7"، وقنابل، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال، وأسلحة رشاشة.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
إيران تكشف حقيقة وجود عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي على أراضيها
27 مارس, 07:31 GMT
وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية تلقت تدريبات خاصة وأجرت تمارين محاكاة على مجسم للمنشأة المستهدفة، وهي مؤشرات تحمل "بصمات الموساد" في الأساليب التدريبية والعملياتية، وفقا للوكالة.
وتواصل الاستخبارات الإيرانية تحقيقاتها لتحديد هوية العناصر والكشف عن مزيد من الأدلة.
وكان مقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأحد الماضي، عن نجاح عملياته الأمنية في "تحييد خليتين إرهابيتين بمحافظة سيستان وبلوشستان"، حيث تمكن من "القضاء على 5 عناصر إرهابية مدربة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية"، بحسب قوله.
وكشفت دائرة العلاقات العامة في المقر عن تفاصيل العمليات، التي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلاد، إذ تم "تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بيان صادر عن المقر أن "القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قنابل جاهزة للتفجير، كانت مخبأة استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала