خبير: الدراسة في روسيا من أفضل الاختيارات المناسبة للطلاب العرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
خبير: الدراسة في روسيا من أفضل الاختيارات المناسبة للطلاب العرب
خبير: الدراسة في روسيا من أفضل الاختيارات المناسبة للطلاب العرب
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
حلم الدراسة في الخارج، وخاصة في دولة عريقة علميًا وثقافيًا مثل روسيا، هو حلم يراود الكثيرين من الطلاب في العالم العربي.حول هذا الموضوع، قال الخبير في شؤون الطلاب العرب وشؤون التعليم في روسيا، الدكتور ماهر الزيدان:وأضاف الزيدان:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
خبير: الدراسة في روسيا من أفضل الاختيارات المناسبة للطلاب العرب

راديو
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، مستقبل دراسة الطلاب العرب في روسيا.
حلم الدراسة في الخارج، وخاصة في دولة عريقة علميًا وثقافيًا مثل روسيا، هو حلم يراود الكثيرين من الطلاب في العالم العربي.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في شؤون الطلاب العرب وشؤون التعليم في روسيا، الدكتور ماهر الزيدان:

تعتبر منحة الحكومة الروسية من أفضل المنح الدراسية لأنها تشمل جميع التخصصات، التي يرغب جميع الطلاب في الدراسة بها، حيث تشمل الكليات الطبية والهندسية والفنية، بالإضافة إلى الاقتصاد وإدراة الأعمال وغيرها من التخصصات. ومنحة الحكومة الروسية تسمح بالدراسة في أي جامعة روسية حكومية وهي جامعات معترف بها على مستوى العالم.

وأضاف الزيدان:

تعد الدراسة في روسيا، في الوقت الحالي، من أفضل الاختيارات المناسبة، نظرًا لتطور التعليم في روسيا بشكل كبير، حيث تحتل روسيا المرتبة الـ15 عالميًا من حيث جودة التعليم الجامعي حسب مؤشرات "كيو إس" (QS) العالمي، وأيضا تمتلك جامعات قوية منها جامعة موسكو الحكومية وجامعة سان بطرسبورغ.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
