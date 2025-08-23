https://sarabic.ae/20250823/خبير-الدراسة-في-روسيا-من-أفضل-الاختيارات-المناسبة-للطلاب-العرب-1104057913.html
خبير: الدراسة في روسيا من أفضل الاختيارات المناسبة للطلاب العرب
خبير: الدراسة في روسيا من أفضل الاختيارات المناسبة للطلاب العرب
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، مستقبل دراسة الطلاب العرب في روسيا.
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
حلم الدراسة في الخارج، وخاصة في دولة عريقة علميًا وثقافيًا مثل روسيا، هو حلم يراود الكثيرين من الطلاب في العالم العربي.حول هذا الموضوع، قال الخبير في شؤون الطلاب العرب وشؤون التعليم في روسيا، الدكتور ماهر الزيدان:وأضاف الزيدان:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
محمد الكشك
محمد الكشك
محمد الكشك
خبير: الدراسة في روسيا من أفضل الاختيارات المناسبة للطلاب العرب
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، مستقبل دراسة الطلاب العرب في روسيا.
حلم الدراسة في الخارج، وخاصة في دولة عريقة علميًا وثقافيًا مثل روسيا، هو حلم يراود الكثيرين من الطلاب في العالم العربي.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في شؤون الطلاب العرب وشؤون التعليم في روسيا، الدكتور ماهر الزيدان:
تعتبر منحة الحكومة الروسية من أفضل المنح الدراسية لأنها تشمل جميع التخصصات، التي يرغب جميع الطلاب في الدراسة بها، حيث تشمل الكليات الطبية والهندسية والفنية، بالإضافة إلى الاقتصاد وإدراة الأعمال وغيرها من التخصصات. ومنحة الحكومة الروسية تسمح بالدراسة في أي جامعة روسية حكومية وهي جامعات معترف بها على مستوى العالم.
تعد الدراسة في روسيا، في الوقت الحالي، من أفضل الاختيارات المناسبة، نظرًا لتطور التعليم في روسيا بشكل كبير، حيث تحتل روسيا المرتبة الـ15 عالميًا من حيث جودة التعليم الجامعي حسب مؤشرات "كيو إس" (QS) العالمي، وأيضا تمتلك جامعات قوية منها جامعة موسكو الحكومية وجامعة سان بطرسبورغ.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...