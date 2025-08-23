https://sarabic.ae/20250823/سوء-التغذية-في-جنوب-كردفان-يودي-بحياة-46-شخصا-خلال-شهرين-1104071226.html
سوء التغذية في جنوب كردفان يودي بحياة 46 شخصا خلال شهرين
سوء التغذية في جنوب كردفان يودي بحياة 46 شخصا خلال شهرين
سبوتنيك عربي
كشفت شبكة "أطباء السودان"، اليوم السبت، عن وفاة 46 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب سوء التغذية في ولاية جنوب كردفان خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ أب... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T18:49+0000
2025-08-23T18:49+0000
2025-08-23T18:49+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101139118_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_f2bd78a8aba74d035a1f71876fea1c78.jpg
وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن أكثر من 19 ألف امرأة حامل ومرضع في الولاية بحاجة ماسة إلى دعم غذائي عاجل. وناشدت الشبكة السلطات المحلية والإقليمية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئات الإنسانية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال في الولاية. وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال، غرب، وجنوب) نزاعات مسلحة مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي بدأت في أبريل/نيسان 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليونا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250806/البرهان-معركتنا-في-الفاشر-وكردفان-مستمرة-حتى-طرد-التمرد-1103434671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101139118_0:0:647:485_1920x0_80_0_0_4d1cbf8593b8a4523c6e869bcf1a6fc6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
سوء التغذية في جنوب كردفان يودي بحياة 46 شخصا خلال شهرين
كشفت شبكة "أطباء السودان"، اليوم السبت، عن وفاة 46 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب سوء التغذية في ولاية جنوب كردفان خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ أب 2025، محذرة من الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.
وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن أكثر من 19 ألف امرأة حامل ومرضع في الولاية بحاجة ماسة إلى دعم غذائي
عاجل.
وأشارت الشبكة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينتي كادوقلي والدلنج، جراء الحصار المفروض على المدنيين. ونددت الشبكة بشدة باستخدام الغذاء كسلاح حرب، معتبرة ذلك "جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب" بموجب القوانين الدولية.
وناشدت الشبكة السلطات المحلية والإقليمية، ومنظمة الصحة العالمية
، والهيئات الإنسانية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال في الولاية.
وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال، غرب، وجنوب) نزاعات مسلحة مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي بدأت في أبريل/نيسان 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليونا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.