سوء التغذية في جنوب كردفان يودي بحياة 46 شخصا خلال شهرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250823/سوء-التغذية-في-جنوب-كردفان-يودي-بحياة-46-شخصا-خلال-شهرين-1104071226.html
سوء التغذية في جنوب كردفان يودي بحياة 46 شخصا خلال شهرين
سوء التغذية في جنوب كردفان يودي بحياة 46 شخصا خلال شهرين
سبوتنيك عربي
كشفت شبكة "أطباء السودان"، اليوم السبت، عن وفاة 46 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب سوء التغذية في ولاية جنوب كردفان خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ أب... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T18:49+0000
2025-08-23T18:49+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101139118_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_f2bd78a8aba74d035a1f71876fea1c78.jpg
وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن أكثر من 19 ألف امرأة حامل ومرضع في الولاية بحاجة ماسة إلى دعم غذائي عاجل. وناشدت الشبكة السلطات المحلية والإقليمية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئات الإنسانية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال في الولاية. وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال، غرب، وجنوب) نزاعات مسلحة مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي بدأت في أبريل/نيسان 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليونا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250806/البرهان-معركتنا-في-الفاشر-وكردفان-مستمرة-حتى-طرد-التمرد-1103434671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101139118_0:0:647:485_1920x0_80_0_0_4d1cbf8593b8a4523c6e869bcf1a6fc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

سوء التغذية في جنوب كردفان يودي بحياة 46 شخصا خلال شهرين

18:49 GMT 23.08.2025
© Photo / Elobied International Hospital / FACEBOOKمستشفى الأبيض الدولي بشمال كردفان في السودان
مستشفى الأبيض الدولي بشمال كردفان في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© Photo / Elobied International Hospital / FACEBOOK
تابعنا عبر
كشفت شبكة "أطباء السودان"، اليوم السبت، عن وفاة 46 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب سوء التغذية في ولاية جنوب كردفان خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ أب 2025، محذرة من الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.
وأوضحت الشبكة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن أكثر من 19 ألف امرأة حامل ومرضع في الولاية بحاجة ماسة إلى دعم غذائي عاجل.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
البرهان: معركتنا في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد
6 أغسطس, 10:22 GMT
وأشارت الشبكة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينتي كادوقلي والدلنج، جراء الحصار المفروض على المدنيين. ونددت الشبكة بشدة باستخدام الغذاء كسلاح حرب، معتبرة ذلك "جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب" بموجب القوانين الدولية.
وناشدت الشبكة السلطات المحلية والإقليمية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئات الإنسانية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال في الولاية.
وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال، غرب، وجنوب) نزاعات مسلحة مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي بدأت في أبريل/نيسان 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليونا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала