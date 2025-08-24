https://sarabic.ae/20250824/مانشستر-يونايتد-يواصل-نزيف-النقاط-في-الدوري-الإنجليزي-ويتعادل-أمام-فولهام-فيديو-1104094722.html
مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي ويتعادل أمام فولهام... فيديو
واصل مانشستر يونايتد، نزيفه في نقاط الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل أمام فولهام بهدف لمثله، مساء اليوم الأحد، ليخسر نقطتين ثمينتين. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
وتمكن اليونايتد في الدقيقة 58، من التقدم عندما سجل ليني يورو، هدف التقدم برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.وفي الدقيقة 72، قلب البديل سميث روي النتيجة لصالح فولهام، حيث سجل هدف التعادل في أول لمسة له بالكرة بعد دخوله الميدان مباشرة، متابعًا عرضية زميله بتسديدة قوية أسكنها في الشباك.وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، بعدما أهدر البرتغالي برونو فرنانديز، ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 38 بعد ما صوبها خارج الشباك.وجاءت النتيجة لتكشف عن استمرار أزمات "الشياطين الحمر" في بداية الموسم، بعدما خسر 3 نقاط في الجولة الأولى أمام آرسنال، ليتعثّر في الانطلاقة ويُضيف إلى رصيده نقطة واحدة فقط من أصل 6 متاحة.
