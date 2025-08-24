مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي ويتعادل أمام فولهام... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250824/مانشستر-يونايتد-يواصل-نزيف-النقاط-في-الدوري-الإنجليزي-ويتعادل-أمام-فولهام-فيديو-1104094722.html
مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي ويتعادل أمام فولهام... فيديو
مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي ويتعادل أمام فولهام... فيديو
سبوتنيك عربي
واصل مانشستر يونايتد، نزيفه في نقاط الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل أمام فولهام بهدف لمثله، مساء اليوم الأحد، ليخسر نقطتين ثمينتين. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T19:07+0000
2025-08-24T19:07+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
رياضة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1a/1074043474_0:84:3073:1812_1920x0_80_0_0_2f0b1489e52fb0e1b2673d5b33bc25eb.jpg
وتمكن اليونايتد في الدقيقة 58، من التقدم عندما سجل ليني يورو، هدف التقدم برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.وفي الدقيقة 72، قلب البديل سميث روي النتيجة لصالح فولهام، حيث سجل هدف التعادل في أول لمسة له بالكرة بعد دخوله الميدان مباشرة، متابعًا عرضية زميله بتسديدة قوية أسكنها في الشباك.وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، بعدما أهدر البرتغالي برونو فرنانديز، ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 38 بعد ما صوبها خارج الشباك.وجاءت النتيجة لتكشف عن استمرار أزمات "الشياطين الحمر" في بداية الموسم، بعدما خسر 3 نقاط في الجولة الأولى أمام آرسنال، ليتعثّر في الانطلاقة ويُضيف إلى رصيده نقطة واحدة فقط من أصل 6 متاحة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1a/1074043474_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b2894c63b6f9ca67a630cf35253389f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد, رياضة, منوعات, الأخبار

مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي ويتعادل أمام فولهام... فيديو

19:07 GMT 24.08.2025
© AP Photo / Scott Heppellمانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Scott Heppell
تابعنا عبر
واصل مانشستر يونايتد، نزيفه في نقاط الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل أمام فولهام بهدف لمثله، مساء اليوم الأحد، ليخسر نقطتين ثمينتين.
وتمكن اليونايتد في الدقيقة 58، من التقدم عندما سجل ليني يورو، هدف التقدم برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 72، قلب البديل سميث روي النتيجة لصالح فولهام، حيث سجل هدف التعادل في أول لمسة له بالكرة بعد دخوله الميدان مباشرة، متابعًا عرضية زميله بتسديدة قوية أسكنها في الشباك.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، بعدما أهدر البرتغالي برونو فرنانديز، ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 38 بعد ما صوبها خارج الشباك.
وجاءت النتيجة لتكشف عن استمرار أزمات "الشياطين الحمر" في بداية الموسم، بعدما خسر 3 نقاط في الجولة الأولى أمام آرسنال، ليتعثّر في الانطلاقة ويُضيف إلى رصيده نقطة واحدة فقط من أصل 6 متاحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала