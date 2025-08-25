انطلاق أعمال مؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية الـ20 في بنغازي... صور
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق مؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية في بنغازي، ليبيا، 25 أغسطس/ آب 2025
انطلقت صباح اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي الليبية، أعمال مؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا) في دورته الـ20، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين، برئاسة رئيس "سيسا" القادم ورئيس جهاز المخابرات الليبية، الفريق أول حسين محمد خليفة العايب.
ويبحث المؤتمر جملة من القضايا المشتركة التي تواجه القارة السمراء، على رأسها الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، إضافة إلى آليات تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بحسب مراسل "سبوتنيك".
ويعد انعقاد هذا الحدث في بنغازي محطة مهمة، إذ يسلط الضوء على الدور الليبي في محيطها الأفريقي، ومساعيها لتعزيز الشراكات الأمنية والاستخباراتية في مواجهة التحديات العابرة للحدود.
كما يمثل المؤتمر فرصة لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود من أجل بناء بيئة أكثر استقرارا وأمنا في القارة.