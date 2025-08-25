عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
انطلاق أعمال مؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية الـ20 في بنغازي... صور
ويبحث المؤتمر جملة من القضايا المشتركة التي تواجه القارة السمراء، على رأسها الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، إضافة إلى آليات تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويعد انعقاد هذا الحدث في بنغازي محطة مهمة، إذ يسلط الضوء على الدور الليبي في محيطها الأفريقي، ومساعيها لتعزيز الشراكات الأمنية والاستخباراتية في مواجهة التحديات العابرة للحدود.كما يمثل المؤتمر فرصة لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود من أجل بناء بيئة أكثر استقرارا وأمنا في القارة.
انطلقت صباح اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي الليبية، أعمال مؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا) في دورته الـ20، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين، برئاسة رئيس "سيسا" القادم ورئيس جهاز المخابرات الليبية، الفريق أول حسين محمد خليفة العايب.
ويبحث المؤتمر جملة من القضايا المشتركة التي تواجه القارة السمراء، على رأسها الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، إضافة إلى آليات تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بحسب مراسل "سبوتنيك".
ويعد انعقاد هذا الحدث في بنغازي محطة مهمة، إذ يسلط الضوء على الدور الليبي في محيطها الأفريقي، ومساعيها لتعزيز الشراكات الأمنية والاستخباراتية في مواجهة التحديات العابرة للحدود.
ما هي أهداف المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا?
كما يمثل المؤتمر فرصة لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود من أجل بناء بيئة أكثر استقرارا وأمنا في القارة.
