ترامب يكشف عمن يناديه "رئيس أوروبا"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن حلفاءه الأوروبيين يلقبونه "رئيس أوروبا"، وهو يقدر ذلك. 25.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب للصحفيين: "لقد رأيتم ذلك مع القادة الأوروبيين يوم الجمعة. ورأيتم ذلك مع حلف الناتو، حيث وافقوا على تخفيض نسبة المساهمة غير المدفوعة من 2% إلى 5% مدفوعة بالكامل - تريليونات الدولارات مدفوعة. إنهم يحترمون رئيسكم لدرجة أنهم يسمونني مازحين رئيس أوروبا. إنهم يسمونني رئيس أوروبا، وهذا شرف لي".وحتى قبل القمة، أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة رسمية إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إلى أن السلطات الإسبانية لن تدعم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تحدث عن عام 2032 واقترح إدراج صيغة أكثر مرونة.

