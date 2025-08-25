https://sarabic.ae/20250825/ترامب-يكشف-عمن-يناديه-رئيس-أوروبا-1104125215.html
ترامب يكشف عمن يناديه "رئيس أوروبا"
ترامب يكشف عمن يناديه "رئيس أوروبا"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن حلفاءه الأوروبيين يلقبونه "رئيس أوروبا"، وهو يقدر ذلك. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T19:38+0000
2025-08-25T19:38+0000
2025-08-25T19:38+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101141334_0:0:1787:1006_1920x0_80_0_0_5162a7b08cc420b2d93e8f4e28f96575.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "لقد رأيتم ذلك مع القادة الأوروبيين يوم الجمعة. ورأيتم ذلك مع حلف الناتو، حيث وافقوا على تخفيض نسبة المساهمة غير المدفوعة من 2% إلى 5% مدفوعة بالكامل - تريليونات الدولارات مدفوعة. إنهم يحترمون رئيسكم لدرجة أنهم يسمونني مازحين رئيس أوروبا. إنهم يسمونني رئيس أوروبا، وهذا شرف لي".وحتى قبل القمة، أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة رسمية إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إلى أن السلطات الإسبانية لن تدعم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تحدث عن عام 2032 واقترح إدراج صيغة أكثر مرونة.
https://sarabic.ae/20250825/ترامب-يعتزم-لقاء-زعيم-كوريا-الديمقراطية-هذا-العام-أو-العام-المقبل-1104123425.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101141334_189:0:1777:1191_1920x0_80_0_0_a04dc17a260722d833d961d0069de506.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يكشف عمن يناديه "رئيس أوروبا"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن حلفاءه الأوروبيين يلقبونه "رئيس أوروبا"، وهو يقدر ذلك.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد رأيتم ذلك مع القادة الأوروبيين يوم الجمعة. ورأيتم ذلك مع حلف الناتو، حيث وافقوا على تخفيض نسبة المساهمة غير المدفوعة من 2% إلى 5% مدفوعة بالكامل - تريليونات الدولارات مدفوعة. إنهم يحترمون رئيسكم لدرجة أنهم يسمونني مازحين رئيس أوروبا. إنهم يسمونني رئيس أوروبا، وهذا شرف لي".
عقدت أول قمة لحلف الناتو منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو/حزيران. وقد انتقد الرئيس الأمريكي أوروبا مرارا وتكرارا لضعف مساهمتها في القدرة الدفاعية للحلف، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأسفرت القمة عن التزام مشروط من الدول الأعضاء بتخصيص 5% سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035. وقد أُدرجت هذه النقطة في البيان الختامي، على الرغم من موقف إسبانيا.
وحتى قبل القمة، أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة رسمية إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إلى أن السلطات الإسبانية لن تدعم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تحدث عن عام 2032 واقترح إدراج صيغة أكثر مرونة.