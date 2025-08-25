عربي
ترامب يكشف عمن يناديه "رئيس أوروبا"
19:38 GMT 25.08.2025
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن حلفاءه الأوروبيين يلقبونه "رئيس أوروبا"، وهو يقدر ذلك.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد رأيتم ذلك مع القادة الأوروبيين يوم الجمعة. ورأيتم ذلك مع حلف الناتو، حيث وافقوا على تخفيض نسبة المساهمة غير المدفوعة من 2% إلى 5% مدفوعة بالكامل - تريليونات الدولارات مدفوعة. إنهم يحترمون رئيسكم لدرجة أنهم يسمونني مازحين رئيس أوروبا. إنهم يسمونني رئيس أوروبا، وهذا شرف لي".

عقدت أول قمة لحلف الناتو منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو/حزيران. وقد انتقد الرئيس الأمريكي أوروبا مرارا وتكرارا لضعف مساهمتها في القدرة الدفاعية للحلف، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأسفرت القمة عن التزام مشروط من الدول الأعضاء بتخصيص 5% سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035. وقد أُدرجت هذه النقطة في البيان الختامي، على الرغم من موقف إسبانيا.
وحتى قبل القمة، أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة رسمية إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إلى أن السلطات الإسبانية لن تدعم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تحدث عن عام 2032 واقترح إدراج صيغة أكثر مرونة.
