"مثلث الموت".. عالم يكشف سر اختفاء السفن في برمودا

"مثلث الموت".. عالم يكشف سر اختفاء السفن في برمودا

سبوتنيك عربي

25.08.2025, سبوتنيك عربي

لعقود طويلة، ظل مثلث برمودا لغزا محيرا أثار حيرة العلماء والجمهور على حد سواء، حيث اختفت مئات السفن في هذه المنطقة الغامضة من المحيط الأطلسي، المعروفة باسم...

لكن يبدو أن الإجابة قد اقتربت أخيرا، بفضل اكتشاف علمي جديد، وفقا لما نقلته صحيفة بريطانية.هذه الأمواج، المعروفة أيضا بأمواج العواصف الشديدة، هي جدران مائية هائلة يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 30 مترا، وتتميز بقوتها المدمرة وظهورها المفاجئ من اتجاهات غير متوقعة. وفقا للدكتور بوكسل، فإن هذه الأمواج القاتلة قادرة على إغراق سفينة كبيرة في غضون دقيقتين أو ثلاث فقط. ويُعد اختفاء السفينة الأمريكية "يو إس إس سايكلوبس" في مارس 1918 مثالا بارزا. كانت هذه السفينة، التي يبلغ طولها 165 مترا وتحمل 306 أفراد، في طريقها من البرازيل إلى بالتيمور عبر مثلث برمودا عندما اختفت دون أي إشارة استغاثة. ورغم عمليات البحث المكثفة، لم يُعثر على أي أثر لها.في تجربة علمية، قام الدكتور بوكسل وزملاؤه ببناء نموذج مصغر لـ"يو إس إس سايكلوبس" لاختبار تأثير الأمواج المارقة. أظهرت التجربة أن السفينة، بسبب تصميمها وحجمها، كانت عرضة للغرق السريع عند تعرضها لهذه الأمواج العاتية.خلال سلسلة وثائقية على "قناة 5" بعنوان "لغز مثلث برمودا"، أشار بوكسل إلى أن مثلث برمودا يُعد "نقطة ساخنة" لظهور الأمواج المارقة بسبب التقاء العواصف القادمة من الجنوب والشمال، وأحيانا من فلوريدا، مما يخلق نمطًا خطيرا من الأمواج غير المتوقعة.على الرغم من هذا التفسير، يرى بعض العلماء أن مثلث برمودا لا يمثل لغزا حقيقيا. وتشير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن معدلات حوادث الغرق وتحطم الطائرات في هذه المنطقة لا تتجاوز المستويات الطبيعية مقارنة بمناطق أخرى مزدحمة بالملاحة. ويقع المثلث في شمال المحيط الأطلسي، محصورا بين جزر برمودا، فلوريدا، وبورتوريكو.بين التفسيرات العلمية والنظريات الغامضة، يبقى مثلث برمودا موضوعا يثير الفضول. لكن مع اكتشافات مثل تلك التي قدمها الدكتور بوكسل، قد نكون على أعتاب فهم أعمق لهذا اللغز البحري الشهير.

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

