"مثلث الموت".. عالم يكشف سر اختفاء السفن في برمودا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250825/مثلث-الموت-عالم-يكشف-سر-اختفاء-السفن-في-برمودا-1104124571.html
"مثلث الموت".. عالم يكشف سر اختفاء السفن في برمودا
"مثلث الموت".. عالم يكشف سر اختفاء السفن في برمودا
سبوتنيك عربي
لعقود طويلة، ظل مثلث برمودا لغزا محيرا أثار حيرة العلماء والجمهور على حد سواء، حيث اختفت مئات السفن في هذه المنطقة الغامضة من المحيط الأطلسي، المعروفة باسم... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T19:47+0000
2025-08-25T19:47+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104335/71/1043357186_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_b4fbf349ba497628277c02a235b4d558.jpg
لكن يبدو أن الإجابة قد اقتربت أخيرا، بفضل اكتشاف علمي جديد، وفقا لما نقلته صحيفة بريطانية.هذه الأمواج، المعروفة أيضا بأمواج العواصف الشديدة، هي جدران مائية هائلة يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 30 مترا، وتتميز بقوتها المدمرة وظهورها المفاجئ من اتجاهات غير متوقعة. وفقا للدكتور بوكسل، فإن هذه الأمواج القاتلة قادرة على إغراق سفينة كبيرة في غضون دقيقتين أو ثلاث فقط. ويُعد اختفاء السفينة الأمريكية "يو إس إس سايكلوبس" في مارس 1918 مثالا بارزا. كانت هذه السفينة، التي يبلغ طولها 165 مترا وتحمل 306 أفراد، في طريقها من البرازيل إلى بالتيمور عبر مثلث برمودا عندما اختفت دون أي إشارة استغاثة. ورغم عمليات البحث المكثفة، لم يُعثر على أي أثر لها.في تجربة علمية، قام الدكتور بوكسل وزملاؤه ببناء نموذج مصغر لـ"يو إس إس سايكلوبس" لاختبار تأثير الأمواج المارقة. أظهرت التجربة أن السفينة، بسبب تصميمها وحجمها، كانت عرضة للغرق السريع عند تعرضها لهذه الأمواج العاتية.خلال سلسلة وثائقية على "قناة 5" بعنوان "لغز مثلث برمودا"، أشار بوكسل إلى أن مثلث برمودا يُعد "نقطة ساخنة" لظهور الأمواج المارقة بسبب التقاء العواصف القادمة من الجنوب والشمال، وأحيانا من فلوريدا، مما يخلق نمطًا خطيرا من الأمواج غير المتوقعة.على الرغم من هذا التفسير، يرى بعض العلماء أن مثلث برمودا لا يمثل لغزا حقيقيا. وتشير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن معدلات حوادث الغرق وتحطم الطائرات في هذه المنطقة لا تتجاوز المستويات الطبيعية مقارنة بمناطق أخرى مزدحمة بالملاحة. ويقع المثلث في شمال المحيط الأطلسي، محصورا بين جزر برمودا، فلوريدا، وبورتوريكو.بين التفسيرات العلمية والنظريات الغامضة، يبقى مثلث برمودا موضوعا يثير الفضول. لكن مع اكتشافات مثل تلك التي قدمها الدكتور بوكسل، قد نكون على أعتاب فهم أعمق لهذا اللغز البحري الشهير.
https://sarabic.ae/20220531/شركة-أمريكية-تنظم-رحلة-إلى-مثلث-برمودا-وتعد-عملاءها-بتعويض-تذاكرهم-إذا-اختفت-السفينة-1062921105.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104335/71/1043357186_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_d2cca5ae4f24a339bfe62416c0e72c67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, بريطانيا

"مثلث الموت".. عالم يكشف سر اختفاء السفن في برمودا

19:47 GMT 25.08.2025
CC BY-SA 3.0 / David Broad / Exumas Island (Cropped Photo)مثلث برمودا
مثلث برمودا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
CC BY-SA 3.0 / David Broad / Exumas Island (Cropped Photo)
تابعنا عبر
لعقود طويلة، ظل مثلث برمودا لغزا محيرا أثار حيرة العلماء والجمهور على حد سواء، حيث اختفت مئات السفن في هذه المنطقة الغامضة من المحيط الأطلسي، المعروفة باسم "مثلث الموت".
لكن يبدو أن الإجابة قد اقتربت أخيرا، بفضل اكتشاف علمي جديد، وفقا لما نقلته صحيفة بريطانية.

وكشف الدكتور سايمون بوكسل، عالم المحيطات بجامعة ساوثهامبتون، عن تفسير محتمل لهذه الظاهرة، مرجعا سبب الاختفاءات إلى "الأمواج المارقة".

هذه الأمواج، المعروفة أيضا بأمواج العواصف الشديدة، هي جدران مائية هائلة يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 30 مترا، وتتميز بقوتها المدمرة وظهورها المفاجئ من اتجاهات غير متوقعة.

وفقا للدكتور بوكسل، فإن هذه الأمواج القاتلة قادرة على إغراق سفينة كبيرة في غضون دقيقتين أو ثلاث فقط.
مثلث برمودا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
مجتمع
شركة أمريكية تنظم رحلة إلى مثلث برمودا وتعد عملاءها بتعويض تذاكرهم إذا اختفت السفينة
31 مايو 2022, 10:35 GMT
ويُعد اختفاء السفينة الأمريكية "يو إس إس سايكلوبس" في مارس 1918 مثالا بارزا.

كانت هذه السفينة، التي يبلغ طولها 165 مترا وتحمل 306 أفراد، في طريقها من البرازيل إلى بالتيمور عبر مثلث برمودا عندما اختفت دون أي إشارة استغاثة. ورغم عمليات البحث المكثفة، لم يُعثر على أي أثر لها.

في تجربة علمية، قام الدكتور بوكسل وزملاؤه ببناء نموذج مصغر لـ"يو إس إس سايكلوبس" لاختبار تأثير الأمواج المارقة.

أظهرت التجربة أن السفينة، بسبب تصميمها وحجمها، كانت عرضة للغرق السريع عند تعرضها لهذه الأمواج العاتية.

وأوضح بوكسل: "قمنا بقياس أمواج تجاوز ارتفاعها 30 مترا، وهي شديدة الانحدار، مما يجعلها كارثية".

خلال سلسلة وثائقية على "قناة 5" بعنوان "لغز مثلث برمودا"، أشار بوكسل إلى أن مثلث برمودا يُعد "نقطة ساخنة" لظهور الأمواج المارقة بسبب التقاء العواصف القادمة من الجنوب والشمال، وأحيانا من فلوريدا، مما يخلق نمطًا خطيرا من الأمواج غير المتوقعة.
على الرغم من هذا التفسير، يرى بعض العلماء أن مثلث برمودا لا يمثل لغزا حقيقيا.

وتشير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن معدلات حوادث الغرق وتحطم الطائرات في هذه المنطقة لا تتجاوز المستويات الطبيعية مقارنة بمناطق أخرى مزدحمة بالملاحة.

ويقع المثلث في شمال المحيط الأطلسي، محصورا بين جزر برمودا، فلوريدا، وبورتوريكو.

بين التفسيرات العلمية والنظريات الغامضة، يبقى مثلث برمودا موضوعا يثير الفضول. لكن مع اكتشافات مثل تلك التي قدمها الدكتور بوكسل، قد نكون على أعتاب فهم أعمق لهذا اللغز البحري الشهير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала