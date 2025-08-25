مصر والأردن يبحثان تعزيز التعاون العسكري... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/مصر-والأردن-يبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-فيديو-1104101070.html
مصر والأردن يبحثان تعزيز التعاون العسكري... فيديو
مصر والأردن يبحثان تعزيز التعاون العسكري... فيديو
سبوتنيك عربي
بحث وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، سبل... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T06:05+0000
2025-08-25T06:05+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الأردن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103657/71/1036577120_0:151:2859:1759_1920x0_80_0_0_180ae63079cc417ec9cb838e7ffb636f.jpg
جاء ذلك خلال زيارة أجراها الحنيطي والوفد المرافق له، أمس الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة.كما عقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، جلسة مباحثات مع الحنيطي عقب مراسم استقبال رسمية، جرى خلالها مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم علاقات الشراكة بين الجيشين المصري والأردني، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية.وأكد خليفة اعتزازه بعمق العلاقات العسكرية بين مصر والأردن، وحرص القيادة العامة على توسيع مجالات التعاون، فيما شدد الحنيطي على تطلع الأردن لمواصلة تطوير التعاون العسكري مع مصر، مثمنا جهودها في دعم الأمن والسلام بالمنطقة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103657/71/1036577120_73:0:2586:1885_1920x0_80_0_0_62cfefdf7d449db1f2e37fd60e440803.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مصر والأردن يبحثان تعزيز التعاون العسكري... فيديو

06:05 GMT 25.08.2025
© AP Photo / Amr Nabilالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
بحث وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، سبل تعزيز التعاون العسكري، كما تبادلا الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها الحنيطي والوفد المرافق له، أمس الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة.
كما عقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، جلسة مباحثات مع الحنيطي عقب مراسم استقبال رسمية، جرى خلالها مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم علاقات الشراكة بين الجيشين المصري والأردني، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية.
وأكد خليفة اعتزازه بعمق العلاقات العسكرية بين مصر والأردن، وحرص القيادة العامة على توسيع مجالات التعاون، فيما شدد الحنيطي على تطلع الأردن لمواصلة تطوير التعاون العسكري مع مصر، مثمنا جهودها في دعم الأمن والسلام بالمنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала