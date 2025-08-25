https://sarabic.ae/20250825/مصر-والأردن-يبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-فيديو-1104101070.html
مصر والأردن يبحثان تعزيز التعاون العسكري... فيديو
بحث وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، سبل تعزيز التعاون العسكري، كما تبادلا الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.
