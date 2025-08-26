https://sarabic.ae/20250826/الرئاسة-اللبنانية-ترد-على-تصريحات-المبعوث-الأمريكي-المسيئة-1104160981.html

الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات المبعوث الأمريكي المسيئة

ردت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، على إهانة المبعوث الأمريكي توم براك للصحافيين في القصر الجمهوري، دون أن تذكره بالاسم 26.08.2025, سبوتنيك عربي

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، وفدا أمريكيا على رأسهم المبعوث براك.وكان الموفد الأمريكي إلى لبنان، توم براك، قد أثارعاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.وهو ما أثار استياء عدد من الصحافيين والمؤثرين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة بحق الجسم الإعلامي.وفي هذا السياق، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الصحافيون في القصر الجمهوري.وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأمريكية بتقديم اعتذار علني للإعلام اللبناني، محذرة من أن تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، تأكيدا على أن كرامة الصحافة في لبنان ليست موضع مساومة.وكان المبعوث الأمريكي، توماس براك، أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.

