https://sarabic.ae/20250826/الرئاسة-اللبنانية-ترد-على-تصريحات-المبعوث-الأمريكي-المسيئة-1104160981.html
الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات المبعوث الأمريكي المسيئة
الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات المبعوث الأمريكي المسيئة
سبوتنيك عربي
ردت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، على إهانة المبعوث الأمريكي توم براك للصحافيين في القصر الجمهوري، دون أن تذكره بالاسم 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T15:27+0000
2025-08-26T15:27+0000
2025-08-26T15:50+0000
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156901_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2e39c3674b920ff38efe42d0a54670d0.jpg
واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، وفدا أمريكيا على رأسهم المبعوث براك.وكان الموفد الأمريكي إلى لبنان، توم براك، قد أثارعاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.وهو ما أثار استياء عدد من الصحافيين والمؤثرين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة بحق الجسم الإعلامي.وفي هذا السياق، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الصحافيون في القصر الجمهوري.وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأمريكية بتقديم اعتذار علني للإعلام اللبناني، محذرة من أن تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، تأكيدا على أن كرامة الصحافة في لبنان ليست موضع مساومة.وكان المبعوث الأمريكي، توماس براك، أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.
https://sarabic.ae/20250712/المبعوث-الأمريكي-توم-باراك-يوضح-تصريحاته-بشأن-سوريا-ليست-تهديدا-للبنان-1102631568.html
https://sarabic.ae/20250722/المبعوث-الأمريكي-توماس-براك-للبنانيين-عليكم-أن-تتحلوا-بالأمل-1102917480.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156901_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9610db066401c8007c0edf2baebd4115.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات المبعوث الأمريكي المسيئة
15:27 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 15:50 GMT 26.08.2025)
ردت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، على إهانة المبعوث الأمريكي توم براك للصحافيين في القصر الجمهوري، دون أن تذكره بالاسم
واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، وفدا أمريكيا على رأسهم المبعوث براك.
وفي بيان لها على منصة "إكس"، قالت الرئاسة اللبنانية "تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفوا عن منبرها من قبل أحد ضيوفها اليوم، وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، يهمها أن تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه إليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني".
وكان الموفد الأمريكي إلى لبنان، توم براك
، قد أثارعاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.
فقد توجه براك، إلى الإعلاميين قبيل بدء المؤتمر قائلا: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وحيوانيا سنغادر".
وهو ما أثار استياء عدد من الصحافيين والمؤثرين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة بحق الجسم الإعلامي.
وفي هذا السياق، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الصحافيون في القصر الجمهوري.
واعتبرت النقابة أن توصيف الموفد الأمريكي لتصرف الصحافيين بأنه "حيواني" يشكل تجاوزا لأصول اللباقة والديبلوماسية، مؤكدة أن هذا الكلام "مرفوض جملة وتفصيلا".
وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأمريكية
بتقديم اعتذار علني للإعلام اللبناني، محذرة من أن تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، تأكيدا على أن كرامة الصحافة في لبنان ليست موضع مساومة.
وكان المبعوث الأمريكي، توماس براك، أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.