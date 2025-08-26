المشاركون في مهرجان الموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في موسكو

الفرقة الموسيقية العسكرية لجمهورية صرب البوسنة خلال مسيرة المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
الفرقة الموسيقية العسكرية لجمهورية صرب البوسنة خلال مسيرة المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
فرقة حاملي الأعلام التاريخيين من مدينة كوري (إيطاليا) خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
فرقة حاملي الأعلام التاريخيين من مدينة كوري (إيطاليا) خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
الفرقة الموسيقية الرئاسية لبوركينا فاسو خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
الفرقة الموسيقية الرئاسية لبوركينا فاسو خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
الجمهور يستمع إلى أداء أوركسترا مكتب قيادة القوات المركزية للحرس الوطني الروسي (روسغفارديا) خلال مسيرة المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"في حديقة "فدينخا" في موسكو.
الجمهور يستمع إلى أداء أوركسترا مكتب قيادة القوات المركزية للحرس الوطني الروسي (روسغفارديا) خلال مسيرة المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"في حديقة "فدينخا" في موسكو.
فرقة أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
فرقة أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
الفرقة العسكرية لجيش الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأول (المهام الخاصة) التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مسيرة المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"في حديقة "فدينخا" في موسكو.
الفرقة العسكرية لجيش الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأول (المهام الخاصة) التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مسيرة المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"في حديقة "فدينخا" في موسكو.
الفرقة العسكرية لجيش الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأول (المهام الخاصة) التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مسيرة المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
الفرقة العسكرية لجيش الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأول (المهام الخاصة) التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية خلال مسيرة المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
المشاهدون يتابعون أداء الراقصات المرافقات لفرقة الموسيقى العسكرية التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
المشاهدون يتابعون أداء الراقصات المرافقات لفرقة الموسيقى العسكرية التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في حديقة "فدينخا" في موسكو.
مغني فرقة الأغاني والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"في حديقة "فدينخا" في موسكو.
مغني فرقة الأغاني والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية خلال موكب المشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"في حديقة "فدينخا" في موسكو.