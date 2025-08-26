https://sarabic.ae/20250826/بعد-تقاعده-تونسي-يسافر-في-رحلة-حول-العالم-على-متن-دراجته-الهوائية-صور-1104141133.html

بعد تقاعده.. تونسي يسافر في رحلة حول العالم على متن دراجته الهوائية.. صور

التقاعد بالنسبة لكثيرين يعني الانسحاب الهادئ من المشهد، والجلوس على مقاعد المقاهي حيث تدور الحكايات القديمة حول أوراق الشاي وأصوات النرد. 26.08.2025, سبوتنيك عربي

لكنّه بالنسبة للتونسي "سمير بن يعقوب" لم يكن نهاية المطاف ولا استراحة المحارب، بل بداية حياة ثانية.على دراجته الهوائية، يجوب سمير بن يعقوب (63 عاما) مدن العالم بعد تقاعده، بحثا عن مغامرات جديدة وهروبا من براثن الروتين.حول شغفه إلى أسلوب حياة وصار يقطع آلاف الكيلومترات بدراجته ليزرع فكرة السفر الصديق للبيئة بين الناس. وبين محطة وأخرى، ألهم عشرات التونسيين وغيرهم على أن يسلكوا دربه.منذ يونيو/ حزيران 2006، حين طوى آخر صفحة من مسيرته المهنية كرئيس قسم في أحد نزل جزيرة جربة (جنوب تونس)، فتح صفحة جديدة بطابع مختلف، صفحة كُتبت بدوّاسات دراجة هوائية، تحمل معها نَفَس المغامرة ورغبة لا تهدأ في الاكتشاف.لم يبحث عن مقاعد الطائرات المريحة ولا عن صمت السيارات الفارهة، بل عن إيقاع متواصل بين عجلات دراجته والطريق، كأنما أراد أن يسمع صوت الحرية في كل دوران.في نظره، التقاعد ليس لحظة انطفاء بل بداية ولادة جديدة، زمنٌ يمنح صاحبه فرصة لا تُعوَّض كي يعيش على هواه، بعيدا عن براثن العمل الروتيني. ومع كل ركلة على دواسة الدراجة، يثبت سمير أن العمر ليس سوى رقم، وأن القلب حين يظل مفتوحا على المعرفة، تظل الطريق أمامه ممتدة لا حدود لها.وهكذا، حوّل الرجل الستيني سنوات الفراغ إلى مواسم ترحال، يخصّص لها شهرين أو ثلاثة في السنة، قبل أن يعود إلى عائلته في تونس محمّلا بحكايات المدن ووجوه الغرباء وروائح الطرقات.يروي مغامراته كما لو كانت قصصا من دفاتر السفر، شاهدة على تجربة إنسان كسر الصور النمطية، وفتح أمام نفسه بابا لعالم يتجدّد في كل رحلة.رحال صديق للبيئةمنذ سنواته الأولى، كان سمير بن يعقوب مشدودا إلى الطبيعة، مسكونا بالرغبة في الاستكشاف والبحث عن تفاصيل الأشياء. وكأن نداء الأرض والفضول الإنساني كانا يتعانقان داخله ليشكّلا بوصلة مساره بعد التقاعد.يقول لـ "سبوتنيك": "درست مليا كيف يمكن أن أعيش هذه المرحلة بعيدا عن روتين المقاهي وإضاعة الوقت دون فائدة، وبحثت عن الوسيلة التي تنسجم مع شغفي بالطبيعة وحبي للرياضة، فوجدت أن السفر بالدراجة الهوائية هو الخيار الأمثل".لم يكن القرار عابرا، بل وليد تفكير طويل في الأسباب التي جعلته يتمسك بالدراجة الهوائية دون غيرها. فقد أوضح لـ "سبوتنيك" أن الأمر لم يكن بدافع اقتصادي فحسب، وإن كان "التنقل بالدراجة لا يكلّف تقريبا شيئا مقارنة بمصاريف البنزين والصيانة"، بل أيضا لدواعٍ بيئية، إذ يؤمن بضرورة أن تكون الرحلة صديقة للبيئة وخالية من التلوّث. ثم أضاف مبتسما أنّ الجانب الرياضي كان حاضرا بقوة، فالدراجة "تُبقي الجسد في حركة دائمة".وإلى جانب هذه الدوافع، أراد سمير أن يسافر ببطء، ببطء متعمّد يتيح له التأمل في تفاصيل الطريق، وقال: "أسمي رحلتي بالدراجة سفرا بطيئا، لأنني أمضي بسرعة 10 أو 15 كيلومترا في الساعة، وهذا يمنحني الوقت كي أعيش التفاصيل الصغيرة، تحيّة الناس في الشوارع، الأحاديث العابرة معهم، أو لحظة التقاط صورة تُخلّد مشهدا عابرا."ذلك البطء، الذي قد يراه البعض عائقا، كان بالنسبة إليه سرّا في جعل السفر أكثر قربا من البشر وأكثر غنى باللحظات، إذ يستطيع أن يلبّي دعوة عابر أو يشارك جلسة بسيطة دون أن يكون محكوما بموعد رحلة أو سرعة قطار.لكن مشروع سمير، لم يكن مجرد رحلة شخصية لملء الوقت، بل كان أكبر من ذلك. فهو يرى أنّه يحمل رسالة واضحة: نشر ثقافة ركوب الدراجة الهوائية كوسيلة نقل اقتصادية وصحية وصديقة للبيئة، والدعوة إلى السفر بها كخيار بديل يفتح آفاقا جديدة أمام الإنسان.يقول بثقة: "كل سنة يزداد عدد الأشخاص الذين يعتبرونني مصدر إلهام لهم، وأشعر أنّني بلغت المبتغى حين أرى من يسير على خطاي ويرتحل بالدراجة، سواء داخل تونس أو خارجها".ولم يقف دوره عند الإلهام فحسب، إذ يتصل به كثيرون ممن يرغبون في خوض التجربة، فيقدّم لهم النصح والإرشاد حول كيفية اختيار المستلزمات، ويشاركهم خبراته المتراكمة في السفر، ويعلّمهم حتى التقاط الصور والفيديوهات وتوثيق الرحلة بالكتابة بذلك، تحوّلت تجربته إلى مدرسة صغيرة لعشّاق المغامرة، ومصدر إشعاع لثقافة جديدة تسلك الطريق ببطء، لكن بثبات.من ربوع تونس إلى أصقاع العالمكانت البداية بسيطة، أشبه بتمرين أوليّ على اقتحام المجهول، يروي سمير بن يعقوب لـ"سبوتنيك": "أول رحلة لي قمت بها في بلادي، وتحديدا في جزيرة جربة، بعد أشهر قليلة من التقاعد اشتريت دراجة هوائية، وبدأت التجوّل بها في الجزيرة الممتدة على عشرين كيلومترا.. جربة كانت أول اكتشافاتي".لكن سرعان ما تحوّلت التجربة الصغيرة إلى طموح أكبر، فانطلق من جربة باتجاه العاصمة تونس ثم إلى محافظات أخرى، قبل أن يختتم جولته على امتداد البلاد من الوسط إلى الشمال والجنوب، في رحلة دامت شهرا وبضعة أيام".لم تكن تلك الجولة مجرّد سفر، بل حملت رسالة إنسانية عميقة، إذ شارك في حملة تحسيسية للتوحد بمناسبة السنة الدولية للتوحد، زار خلالها اثنتي عشرة جمعية ومؤسسة تعنى بالأطفال، ليقول عن تلك التجربة: "كانت فرصة تعلّمت فيها الكثير مما كنت أجهله عن هذا المرض، عن أسبابه وطرق علاجه، وأثرت فيّ إنسانيا بشكل كبير".من تونس، حملته الدراجة إلى أول رحلة خارج الحدود، صوب الجزائر الشقيقة، لأنها لم تكن تتطلب تأشيرة ولا سفرا بالطائرة. وهناك، جاب الشمال الجزائري حتى الحدود المغربية في رحلة دامت شهرا كاملا.وبامتنان يصف سمير بن يعقوب تلك التجربة: "لمست خلالها حفاوة الترحاب من الشعب الجزائري، وهذا ما شجعني على التفكير في وجهات أخرى".وهكذا، جاءت المغرب ثم الأردن ومصر، قبل أن يتوقف الترحال مؤقتا خلال جائحة كورونا، ليستأنف بعدها رحلته الكبرى نحو تركيا وإيران، حيث قضى شهرين كاملين.يقول إن تلك الرحلة كانت فارقة في مساره، لأنها المرة الأولى التي بدأ الناس يتابعون مغامراته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يوثق يومياته بالصور والفيديوهات والكتابة بأسلوب طريف شدّ انتباه المتابعين من مختلف الأعمار والجهات.وفي مغامرة أخرى، قاده شغفه إلى "رحلة السند والهند"، التي جمعته بباكستان والهند، وكانت كما يؤكد رحلة ناجحة وثرية. ثم تلتها جولة في جنوب شرق آسيا زار خلالها ست دول من بينها إندونيسيا وماليزيا وتايلندا، "رحلة شاقة بسبب التضاريس الصعبة لكنها ممتعة لجمال الطبيعة وكرم الناس وبشاشتهم".أما هذه السنة، فقد قرر أن يفتح فصلا جديدا في غرب إفريقيا. يقول: "انطلقت من نواكشوط في موريتانيا، ثم السينغال وغامبيا، وأنا الآن في غينيا بيساو، على أن تستمر الرحلة إلى كوناكري وسيراليون ونيجيريا والكوت ديفوار وغانا وتوغو وبوركينا فاسو".لا يترك سمير رحلاته للصدفة، فالتخطيط يبدأ نظريا عبر البحث في تجارب من سبقوه بالدراجة إلى تلك الأمكنة، عبر مقاطع "يوتيوب" ومصادر أخرى، ليتبين طبيعة الصعوبات وظروف العيش. بعدها يرسم مساره بدقة، ويهيّئ ميزانية الرحلة من معاشه الشخصي دون أي دعم خارجي.ويؤكد أنّ "لكل رحلة صعوباتها"، سواء في الطقس الحار جدا أو الممطر بغزارة، أو في وعورة التضاريس، لكنه تعلّم كيف يتعامل مع ذلك باعتباره جزءا من المغامرة.يحمل سمير على دراجته عالما صغيرا مكتفيا بذاته: خيمة ينام فيها، لباسا وأدوية، غذاءً، لوحا شمسيا لشحن هاتفه وآلات التصوير، إلى جانب أدوات الصيانة.وحيثما وصل، يستطيع أن ينصب خيمته أو يصلح دراجته بيديه. بذلك، تتحوّل الطريق إلى بيت متنقل، والدراجة إلى رفيق وفيّ يرافقه من ربوع تونس إلى أقاصي العالم."الترحال علمني القناعة والتواضع"من بين عشرات البلدان التي عبرها سمير بن يعقوب، ظلّت إيران والهند محفورتين في وجدانه كعلامتين فارقتين. يقول لـ"سبوتنيك": "البلد الذي أثّر في كثيرا هو إيران، بسبب الأفكار المسبقة والنظرة الخاطئة التي يحملها الناس عنها. خلال رحلتي وجدت واقعا مغايرا تماما عمّا يُروَّج. إيران بلد آمن جدا، متفتح، متطور".أما الهند، فقد تركت في نفسه بصمة لا تُمحى، بفضل تنوعها العرقي والإثني. يصفها قائلا: "مهما تنقلت من مقاطعة إلى أخرى لن تجد سوى الهندي المسالم والمتخلق. أكلت معهم، بتُّ في معابدهم، وصلّيت في مساجدهم، ولهذا بقيت ملامحها في وجداني مثل إيران تماما".بالنسبة لسمير، لم يكن السفر مجرد تنقّل من بلد إلى آخر، بل مدرسة كاملة للحياة. لقد غيّر رؤيته للوجود وللرضا بما هو متاح، إذ اكتشف أنّ هناك من يعيش تحت خط الفقر ومع ذلك يملك من السعادة والقناعة ما يفوق ما يملكه آخرون في بحبوحة العيش. ومن هناك، تعلّم أن القليل يكفي إن كان القلب ممتلئا بالرضا.كما جمعته الطريق برحّالة آخرين، منهم من كان على دراجة هوائية أو نارية أو سيارة. وكانت لقاءاتهم، كما يقول، فرصة لتقاسم قيم مشتركة: حب الآخر، التواضع، البساطة، والشغف بالاكتشاف.ولأن سمير يقطع آلاف الكيلومترات على دراجته، فهو يثير دائما الدهشة في البلدان التي يزورها، "كثيرون لا يصدقون أنّني قطعت خمسة آلاف كيلومتر بالدراجة، ولا يقتنعون إلا حين أُريهم الصور التي توثق الرحلة"، يقول بابتسامة واثقة.أما عن المستقبل، فهو يدرك أنّ قدرته على ركوب الدراجة قد تنقص مع تقدّم العمر، لكنه يصرّ على أن يظل وفيّا لشغفه: "مؤهلاتي الصحية تسمح لي بمواصلة هذه الهواية لخمس أو عشر سنوات أخرى، وحتى إن عجزت عن ركوب الدراجة، فسأواصل السفر بالسيارة، المهم ألا أستسلم".ويختم رسالته موجها نصيحة صادقة لكل متقاعد أن يبحث عما يملأ وقته بالمعنى لا بالفراغ، ويقول: "أنصح كل متقاعد أن يفكر قبل أشهر من التقاعد في وسيلة تملأ له وقته، قد تكون عملا جمعياتيا أو نشاطا تطوعيا أو ممارسة رياضة أو هواية حرم منها خلال سنوات العمل.. لا لقضاء الوقت في المقاهي أو لعب الورق".

