حرائق الغابات تلتهم أكثرمن مليون هكتارفي الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250826/حرائق-الغابات-تلتهم-أكثرمن-مليون-هكتارفي-الاتحاد-الأوروبي-منذ-مطلع-2025-1104170467.html
حرائق الغابات تلتهم أكثرمن مليون هكتارفي الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2025
حرائق الغابات تلتهم أكثرمن مليون هكتارفي الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2025
سبوتنيك عربي
سجلت حرائق الغابات في دول الاتحاد الأوروبي مستويات غير مسبوقة منذ بداية عام 2025، حيث أحرقت أكثر من مليون هكتار من الأراضي، في أعلى حصيلة منذ بدء توثيق... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T20:12+0000
2025-08-26T20:12+0000
الإتحاد الأوروبي
حرائق غابات
إخماد حرائق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102210053_0:119:839:591_1920x0_80_0_0_c93b48615a5fc74f1183398c53213d24.png
وتصدرت إسبانيا والبرتغال قائمة الدول الأكثر تضرراً، إذ شكلت أراضيهما مجتمعتين نحو ثلثي المساحات التي طالتها النيران على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفقا لوسائل إعلام غربية.وتشير البيانات إلى تصاعد حاد في وتيرة الحرائق بين 5 و19 أغسطس/أب، وهي فترة تزامنت مع موجة حر شديدة استمرت 16 يوماً في شبه الجزيرة الأيبيرية.وقد أدت هذه الحرائق إلى انبعاث نحو 37 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الانبعاثات السنوية لدولة مثل البرتغال، إلى جانب تحطيمها الأرقام القياسية لتسعة ملوثات هوائية أخرى.بينما أظهرت دراسة علمية أن دخان حرائق الغابات يزيد من معدلات الوفيات قصيرة الأمد في أوروبا، لا سيما وفيات الجهاز التنفسي، حيث امتد تأثير التلوث الناتج عن هذه الحرائق إلى دول أخرى مثل فرنسا.
https://sarabic.ae/20180725/أوروبا-اليونان-إطفاء-الحرائق-1034096678.html
https://sarabic.ae/20220811/إعلام-1000-رجل-إطفاء-يكافحون-حرائق-الغابات-الوحشية-في-فرنسا-1066305605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102210053_1:0:829:621_1920x0_80_0_0_325437f9eb02be76df2868b5bdab362b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الإتحاد الأوروبي, حرائق غابات, إخماد حرائق
الإتحاد الأوروبي, حرائق غابات, إخماد حرائق

حرائق الغابات تلتهم أكثرمن مليون هكتارفي الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2025

20:12 GMT 26.08.2025
© Photo / Xحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا والتهمت مناطق واسعة من البلاد
حرائق الغابات التي اجتاحت تركيا والتهمت مناطق واسعة من البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
سجلت حرائق الغابات في دول الاتحاد الأوروبي مستويات غير مسبوقة منذ بداية عام 2025، حيث أحرقت أكثر من مليون هكتار من الأراضي، في أعلى حصيلة منذ بدء توثيق البيانات رسميا عام 2006.
ووفقا لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، فقد بلغت المساحات المحترقة حتى يوم الثلاثاء نحو مليون و28 ألف هكتار، وهي مساحة تفوق حجم دولة قبرص، وأكبر من إجمالي المساحة المسجلة في أي عام.
اندلاع الحرائق في شرق أثينا، اليونان 23 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2018
أوروبا تتحد مع اليونان لإطفاء الحرائق
25 يوليو 2018, 12:29 GMT
وتصدرت إسبانيا والبرتغال قائمة الدول الأكثر تضرراً، إذ شكلت أراضيهما مجتمعتين نحو ثلثي المساحات التي طالتها النيران على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وتشير البيانات إلى تصاعد حاد في وتيرة الحرائق بين 5 و19 أغسطس/أب، وهي فترة تزامنت مع موجة حر شديدة استمرت 16 يوماً في شبه الجزيرة الأيبيرية.
وبحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، فإن المساحات المحترقة خلال عام 2025 حتى الآن تفوق الرقم القياسي السابق المسجل عام 2017، في ظل استمرار موسم الحرائق الحالي.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
إعلام: 1000 رجل إطفاء يكافحون حرائق الغابات "الوحشية" في فرنسا
11 أغسطس 2022, 15:26 GMT
وقد أدت هذه الحرائق إلى انبعاث نحو 37 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الانبعاثات السنوية لدولة مثل البرتغال، إلى جانب تحطيمها الأرقام القياسية لتسعة ملوثات هوائية أخرى.
ويعزى اشتداد الحرائق إلى مزيج من العوامل، أبرزها موجات الحر المرتبطة بتغير المناخ نتيجة الاعتماد على الوقود الأحفوري، والنمو الكثيف للغطاء النباتي في الربيع، فضلاً عن تقلبات الطقس.
بينما أظهرت دراسة علمية أن دخان حرائق الغابات يزيد من معدلات الوفيات قصيرة الأمد في أوروبا، لا سيما وفيات الجهاز التنفسي، حيث امتد تأثير التلوث الناتج عن هذه الحرائق إلى دول أخرى مثل فرنسا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала