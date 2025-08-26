https://sarabic.ae/20250826/حرائق-الغابات-تلتهم-أكثرمن-مليون-هكتارفي-الاتحاد-الأوروبي-منذ-مطلع-2025-1104170467.html
حرائق الغابات تلتهم أكثرمن مليون هكتارفي الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2025
سبوتنيك عربي
2025-08-26T20:12+0000
2025-08-26T20:12+0000
2025-08-26T20:12+0000
الإتحاد الأوروبي
حرائق غابات
إخماد حرائق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102210053_0:119:839:591_1920x0_80_0_0_c93b48615a5fc74f1183398c53213d24.png
وتصدرت إسبانيا والبرتغال قائمة الدول الأكثر تضرراً، إذ شكلت أراضيهما مجتمعتين نحو ثلثي المساحات التي طالتها النيران على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفقا لوسائل إعلام غربية.وتشير البيانات إلى تصاعد حاد في وتيرة الحرائق بين 5 و19 أغسطس/أب، وهي فترة تزامنت مع موجة حر شديدة استمرت 16 يوماً في شبه الجزيرة الأيبيرية.وقد أدت هذه الحرائق إلى انبعاث نحو 37 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الانبعاثات السنوية لدولة مثل البرتغال، إلى جانب تحطيمها الأرقام القياسية لتسعة ملوثات هوائية أخرى.بينما أظهرت دراسة علمية أن دخان حرائق الغابات يزيد من معدلات الوفيات قصيرة الأمد في أوروبا، لا سيما وفيات الجهاز التنفسي، حيث امتد تأثير التلوث الناتج عن هذه الحرائق إلى دول أخرى مثل فرنسا.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102210053_1:0:829:621_1920x0_80_0_0_325437f9eb02be76df2868b5bdab362b.png
الإتحاد الأوروبي, حرائق غابات, إخماد حرائق
حرائق الغابات تلتهم أكثرمن مليون هكتارفي الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2025
سجلت حرائق الغابات في دول الاتحاد الأوروبي مستويات غير مسبوقة منذ بداية عام 2025، حيث أحرقت أكثر من مليون هكتار من الأراضي، في أعلى حصيلة منذ بدء توثيق البيانات رسميا عام 2006.
ووفقا لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، فقد بلغت المساحات المحترقة حتى يوم الثلاثاء نحو مليون و28 ألف هكتار، وهي مساحة تفوق حجم دولة قبرص، وأكبر من إجمالي المساحة المسجلة في أي عام.
وتصدرت إسبانيا والبرتغال قائمة الدول الأكثر تضرراً، إذ شكلت أراضيهما مجتمعتين نحو ثلثي المساحات التي طالتها النيران على مستوى الاتحاد الأوروبي
، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وتشير البيانات إلى تصاعد حاد في وتيرة الحرائق بين 5 و19 أغسطس/أب، وهي فترة تزامنت مع موجة حر شديدة استمرت 16 يوماً في شبه الجزيرة الأيبيرية.
وبحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، فإن المساحات المحترقة خلال عام 2025 حتى الآن تفوق الرقم القياسي السابق المسجل عام 2017، في ظل استمرار موسم الحرائق الحالي.
وقد أدت هذه الحرائق إلى انبعاث نحو 37 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الانبعاثات السنوية لدولة مثل البرتغال، إلى جانب تحطيمها الأرقام القياسية لتسعة ملوثات هوائية أخرى.
ويعزى اشتداد الحرائق إلى مزيج من العوامل، أبرزها موجات الحر المرتبطة بتغير المناخ نتيجة الاعتماد على الوقود الأحفوري، والنمو الكثيف للغطاء النباتي في الربيع، فضلاً عن تقلبات الطقس.
بينما أظهرت دراسة علمية أن دخان حرائق الغابات
يزيد من معدلات الوفيات قصيرة الأمد في أوروبا، لا سيما وفيات الجهاز التنفسي، حيث امتد تأثير التلوث الناتج عن هذه الحرائق إلى دول أخرى مثل فرنسا.