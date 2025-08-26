https://sarabic.ae/20250826/طهران-إلغاء-أوكرانيا-تأشيرة-جوازات-السفر-الدبلوماسية-الإيرانية-سيواجه-بالمثل-1104136315.html

طهران: إلغاء أوكرانيا تأشيرة جوازات السفر الدبلوماسية الإيرانية سيواجه بالمثل

طهران: إلغاء أوكرانيا تأشيرة جوازات السفر الدبلوماسية الإيرانية سيواجه بالمثل

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "قرار أوكرانيا بإلغاء تأشيرات جوازات السفر الدبلوماسية الإيرانية يتعارض مع القانون الدولي، وسيواجه بالمعاملة... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T09:32+0000

2025-08-26T09:32+0000

2025-08-26T09:32+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار إيران

إيران

أخبار روسيا اليوم

روسيا

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال الإفادة الأسبوعية، إن "الحكومة الأوكرانية خلال هذه السنوات.. أصرت على اتباع نهج مناهض لإيران واتخذت مواقف معادية".وأضاف أن "الخطوة الأخيرة [إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الإيرانيين] فهي تتعارض مع القانون الدولي ومع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين"، متابعا: "سيواجه هذا الإجراء بالمعاملة بالمثل من جانب إيران، ونحن بصدد دراسة تفاصيل هذا الموضوع".وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية، في تقرير لها، أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ "أرض- أرض" الباليستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال، في وقت سابق، إن "الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا".وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير"، لا يمكنهم تقديم حقائق".من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.واتهمت دول غربية إيران، مرات عدة، بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.

https://sarabic.ae/20230916/إيران-ترد-على-معلومات-سرية-أمريكية-مفبركة-بشأن-طائرات-مسيرة-في-أوكرانيا-1081105055.html

https://sarabic.ae/20250706/زعماء-بريكس-يدعون-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-ويدينون-الضربات-ضد-إيران-1102417359.html

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, إيران, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم