نائب لبناني: المبعوث الأميركي وجه إهانة للبنانيين من على منبر القصر الجمهوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250826/نائب-لبناني-المبعوث-الأميركي-وجه-إهانة-للبنانيين-من-على-منبر-القصر-الجمهوري-1104164265.html
نائب لبناني: المبعوث الأميركي وجه إهانة للبنانيين من على منبر القصر الجمهوري
نائب لبناني: المبعوث الأميركي وجه إهانة للبنانيين من على منبر القصر الجمهوري
سبوتنيك عربي
علق النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله، الدكتور حسين الحاج حسن، على الزيارة الأميركية الأخيرة، مشيرا إلى أنها تميّزت بما وصفه بـ"الإهانة" التي وجّهها... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T17:15+0000
2025-08-26T17:15+0000
حصري
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_23768a61252bb3282991beed4614a7cc.jpg
وقال الحاج حسن، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الأميركي يتعاطى مع لبنان بمنطق الهيمنة لا بمنطق الصديق أو الوسيط، ويأتي بشروط إسرائيلية يطالب لبنان بتنفيذها بالكامل من دون أي ضمانة، في إطار ضغوط سياسية ترمي إلى فرض الاستسلام". وأشار إلى أن حزب الله طالب الحكومة عبر الإعلام بالتراجع عن هذا القرار، متسائلا: "ماذا فعل المسؤولون اللبنانيون مع الأميركيين لتنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني الذي يتمسكون به، في حين التزم لبنان به بالكامل من دون أن تلتزم به إسرائيل؟" وأكد الحاج حسن أن كل خطوة يقدم عليها "الثنائي" مرتبطة بالتطورات الميدانية والسياسية، مشددا على أن اللقاءات مع رئاسة الجمهورية تندرج في إطار شرح المواقف ومتابعة ما ستؤول إليه الأمور، لافتا إلى أن العلاقة مع الرئاسة مستمرة والعبرة بالنتائج"، وكشف أن "حزب الله" بدأ منذ أشهر بتمويل أعمال الترميم في الضاحية الجنوبية، وأنفق مئات ملايين الدولارات على هذا المسار، مؤكّدا أنه سيواصل العمل وسيُعلن عن الخطوات التنفيذية في الوقت المناسب.وكان الموفد الأمريكي إلى لبنان، توم براك، قد أثارعاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.فقد توجه براك، إلى الإعلاميين قبيل بدء المؤتمر قائلا: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وحيوانيا سنغادر".وهو ما أثار استياء عدد من الصحافيين والمؤثرين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة بحق الجسم الإعلامي.وفي هذا السياق، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الصحافيون في القصر الجمهوري.وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأمريكية بتقديم اعتذار علني للإعلام اللبناني، محذرة من أن تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، تأكيدا على أن كرامة الصحافة في لبنان ليست موضع مساومة.
https://sarabic.ae/20250826/الرئاسة-اللبنانية-ترد-على-تصريحات-المبعوث-الأمريكي-المسيئة-1104160981.html
https://sarabic.ae/20250712/المبعوث-الأمريكي-توم-باراك-يوضح-تصريحاته-بشأن-سوريا-ليست-تهديدا-للبنان-1102631568.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_c8e563abe9d7f0db844ea1afdad3b088.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب لبناني: المبعوث الأميركي وجه إهانة للبنانيين من على منبر القصر الجمهوري

17:15 GMT 26.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
علق النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله، الدكتور حسين الحاج حسن، على الزيارة الأميركية الأخيرة، مشيرا إلى أنها تميّزت بما وصفه بـ"الإهانة" التي وجّهها المبعوث الأميركي توم براك للصحافيين على "منبر القصر الجمهوري، حيث خاطب كل اللبنانيين بلغة أميركية غليظة".
وقال الحاج حسن، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الأميركي يتعاطى مع لبنان بمنطق الهيمنة لا بمنطق الصديق أو الوسيط، ويأتي بشروط إسرائيلية يطالب لبنان بتنفيذها بالكامل من دون أي ضمانة، في إطار ضغوط سياسية ترمي إلى فرض الاستسلام".

وأضاف أن "الورقة الأميركية لم تحظَ بموافقة إسرائيلية لا شكلا ولا مضمونا"، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية مطالَبة بمعالجة التداعيات الناتجة عن ما وصفه بـ"القرار الخاطئ" الذي أقحمت اللبنانيين فيه.

وأشار إلى أن حزب الله طالب الحكومة عبر الإعلام بالتراجع عن هذا القرار، متسائلا: "ماذا فعل المسؤولون اللبنانيون مع الأميركيين لتنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني الذي يتمسكون به، في حين التزم لبنان به بالكامل من دون أن تلتزم به إسرائيل؟"
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات المبعوث الأمريكي المسيئة
15:27 GMT
وأكد الحاج حسن أن كل خطوة يقدم عليها "الثنائي" مرتبطة بالتطورات الميدانية والسياسية، مشددا على أن اللقاءات مع رئاسة الجمهورية تندرج في إطار شرح المواقف ومتابعة ما ستؤول إليه الأمور، لافتا إلى أن العلاقة مع الرئاسة مستمرة والعبرة بالنتائج"، وكشف أن "حزب الله" بدأ منذ أشهر بتمويل أعمال الترميم في الضاحية الجنوبية، وأنفق مئات ملايين الدولارات على هذا المسار، مؤكّدا أنه سيواصل العمل وسيُعلن عن الخطوات التنفيذية في الوقت المناسب.
وكان الموفد الأمريكي إلى لبنان، توم براك، قد أثارعاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.
فقد توجه براك، إلى الإعلاميين قبيل بدء المؤتمر قائلا: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وحيوانيا سنغادر".
وهو ما أثار استياء عدد من الصحافيين والمؤثرين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة بحق الجسم الإعلامي.
المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
المبعوث الأمريكي توم باراك يوضح تصريحاته بشأن سوريا: ليست تهديدا للبنان
12 يوليو, 17:31 GMT
وفي هذا السياق، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الصحافيون في القصر الجمهوري.
واعتبرت النقابة أن توصيف الموفد الأمريكي لتصرف الصحافيين بأنه "حيواني" يشكل تجاوزا لأصول اللباقة والديبلوماسية، مؤكدة أن هذا الكلام "مرفوض جملة وتفصيلا".
وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأمريكية بتقديم اعتذار علني للإعلام اللبناني، محذرة من أن تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، تأكيدا على أن كرامة الصحافة في لبنان ليست موضع مساومة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала