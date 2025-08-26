https://sarabic.ae/20250826/نائب-لبناني-المبعوث-الأميركي-وجه-إهانة-للبنانيين-من-على-منبر-القصر-الجمهوري-1104164265.html

نائب لبناني: المبعوث الأميركي وجه إهانة للبنانيين من على منبر القصر الجمهوري

نائب لبناني: المبعوث الأميركي وجه إهانة للبنانيين من على منبر القصر الجمهوري

سبوتنيك عربي

علق النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله، الدكتور حسين الحاج حسن، على الزيارة الأميركية الأخيرة، مشيرا إلى أنها تميّزت بما وصفه بـ"الإهانة" التي وجّهها... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T17:15+0000

2025-08-26T17:15+0000

2025-08-26T17:15+0000

حصري

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_23768a61252bb3282991beed4614a7cc.jpg

وقال الحاج حسن، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الأميركي يتعاطى مع لبنان بمنطق الهيمنة لا بمنطق الصديق أو الوسيط، ويأتي بشروط إسرائيلية يطالب لبنان بتنفيذها بالكامل من دون أي ضمانة، في إطار ضغوط سياسية ترمي إلى فرض الاستسلام". وأشار إلى أن حزب الله طالب الحكومة عبر الإعلام بالتراجع عن هذا القرار، متسائلا: "ماذا فعل المسؤولون اللبنانيون مع الأميركيين لتنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني الذي يتمسكون به، في حين التزم لبنان به بالكامل من دون أن تلتزم به إسرائيل؟" وأكد الحاج حسن أن كل خطوة يقدم عليها "الثنائي" مرتبطة بالتطورات الميدانية والسياسية، مشددا على أن اللقاءات مع رئاسة الجمهورية تندرج في إطار شرح المواقف ومتابعة ما ستؤول إليه الأمور، لافتا إلى أن العلاقة مع الرئاسة مستمرة والعبرة بالنتائج"، وكشف أن "حزب الله" بدأ منذ أشهر بتمويل أعمال الترميم في الضاحية الجنوبية، وأنفق مئات ملايين الدولارات على هذا المسار، مؤكّدا أنه سيواصل العمل وسيُعلن عن الخطوات التنفيذية في الوقت المناسب.وكان الموفد الأمريكي إلى لبنان، توم براك، قد أثارعاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.فقد توجه براك، إلى الإعلاميين قبيل بدء المؤتمر قائلا: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وحيوانيا سنغادر".وهو ما أثار استياء عدد من الصحافيين والمؤثرين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة بحق الجسم الإعلامي.وفي هذا السياق، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الصحافيون في القصر الجمهوري.وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأمريكية بتقديم اعتذار علني للإعلام اللبناني، محذرة من أن تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، تأكيدا على أن كرامة الصحافة في لبنان ليست موضع مساومة.

https://sarabic.ae/20250826/الرئاسة-اللبنانية-ترد-على-تصريحات-المبعوث-الأمريكي-المسيئة-1104160981.html

https://sarabic.ae/20250712/المبعوث-الأمريكي-توم-باراك-يوضح-تصريحاته-بشأن-سوريا-ليست-تهديدا-للبنان-1102631568.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية