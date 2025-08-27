https://sarabic.ae/20250827/قدرات-الطائرة-الحربية-الروسية-الخارقة-سو---34-1104206220.html
قدرات الطائرة الحربية الروسية الخارقة "سو - 34"
قدرات الطائرة الحربية الروسية الخارقة "سو - 34"
تصنف "سو - 34" ضمن طائرات الجيل الرابع (+ 4) وهي مزودة بنظام حماية إيجابي وأنظمة إلكترونية متطورة، تمكن طاقمها من تنفيذ مهام قصف الأهداف الأرضية في ذات الوقت...
وتمتلك "سو - 34" مزايا عملياتية أخرى تشمل قدرتها على تنفيذ المهام الهجومية على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية وفي ظروف الحرب الإلكترونية المعقدة التي تشمل مستويات عالية من التشويش الإلكتروني، إضافة امتلاكها مجموعة متنوعة من الأسلحة الهجومية الموجهة وغير الموجهة التي يمكن استخدامها ضد أهداف أرضية أو جوية.
قدرات الطائرة الحربية الروسية الخارقة "سو - 34"
تصنف "سو - 34" ضمن طائرات الجيل الرابع (+ 4) وهي مزودة بنظام حماية إيجابي وأنظمة إلكترونية متطورة، تمكن طاقمها من تنفيذ مهام قصف الأهداف الأرضية في ذات الوقت الذي تواجه فيه نيران مضادة من الدفاعات الجوية للعدو.
