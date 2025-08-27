عربي
مياغكوف: أمريكا حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى حاملة طائرات عائمة
مياغكوف: أمريكا حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى حاملة طائرات عائمة
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح المدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية ميخائيل مياغكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى "حاملة طائرات عائمة" تحت إمرتها.
وقال مياغكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر صحفي خاص بإطلاق بودكاست "حرب في الشرق" على راديو "سبوتنيك" وشبكة "إم تي إس ميديا"، والذي تم عقده، اليوم الأربعاء، في المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية في موسكو: "جعل الأمريكيون من اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، حاملة طائرات عائمة تابعة لهم".

وتابع: "ينظر اليابانيون اليوم، من جوانب عديدة، إلى الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بسعادة ويدخلون معهم بتحالفات عسكرية موجهة ضد روسيا والصين".

جنود يابانيون يأسرون جنودا أمريكيين قبيل بدء مسيرة باتان للموت عقب الاحتلال الياباني للفلبين عام 1942 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
إمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية
15 أغسطس, 05:57 GMT
ويُعد "حرب في الشرق" مشروعا خاصا لإذاعة "سبوتنيك" و"إم تي إس ميديا"، ويُقام بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على اليابان.
ويصدر البودكاست بالتعاون مع خبراء المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع لرئاسة روسيا الاتحادية، استنادًا إلى مواد مشروع "لا تسقط بالتقادم" وبدعم من الجمعية التاريخية العسكرية الروسية.
