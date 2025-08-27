https://sarabic.ae/20250827/مياغكوف-أمريكا-حولت-اليابان-بعد-الحرب-العالمية-الثانية-إلى-حاملة-طائرات-عائمة-1104212556.html
مياغكوف: أمريكا حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى حاملة طائرات عائمة
مياغكوف: أمريكا حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى حاملة طائرات عائمة
سبوتنيك عربي
صرح المدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية ميخائيل مياغكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى "حاملة... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T18:44+0000
2025-08-27T18:44+0000
2025-08-27T18:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101465329_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_7a63885f8a2d7d4b75ab1a121a5b4d54.jpg
وقال مياغكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر صحفي خاص بإطلاق بودكاست "حرب في الشرق" على راديو "سبوتنيك" وشبكة "إم تي إس ميديا"، والذي تم عقده، اليوم الأربعاء، في المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية في موسكو: "جعل الأمريكيون من اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، حاملة طائرات عائمة تابعة لهم".ويُعد "حرب في الشرق" مشروعا خاصا لإذاعة "سبوتنيك" و"إم تي إس ميديا"، ويُقام بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على اليابان. ويصدر البودكاست بالتعاون مع خبراء المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع لرئاسة روسيا الاتحادية، استنادًا إلى مواد مشروع "لا تسقط بالتقادم" وبدعم من الجمعية التاريخية العسكرية الروسية.إمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانيةإمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية
https://sarabic.ae/20250815/إمبراطور-اليابان-ناروهيتو-يعرب-عن-ندمه-العميق-في-الذكرى-الـ80-للحرب-العالمية-الثانية-1103744038.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101465329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac89011ec47fb8099d93a48ee1f70bb2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان
مياغكوف: أمريكا حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى حاملة طائرات عائمة
صرح المدير العلمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية ميخائيل مياغكوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة حولت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى "حاملة طائرات عائمة" تحت إمرتها.
وقال مياغكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر صحفي خاص بإطلاق بودكاست "حرب في الشرق" على راديو "سبوتنيك" وشبكة "إم تي إس ميديا"، والذي تم عقده، اليوم الأربعاء، في المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية في موسكو: "جعل الأمريكيون من اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، حاملة طائرات عائمة تابعة لهم".
وتابع: "ينظر اليابانيون اليوم، من جوانب عديدة، إلى الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بسعادة ويدخلون معهم بتحالفات عسكرية موجهة ضد روسيا والصين".
ويُعد "حرب في الشرق" مشروعا خاصا لإذاعة "سبوتنيك" و"إم تي إس ميديا"، ويُقام بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على اليابان.
ويصدر البودكاست بالتعاون مع خبراء المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع لرئاسة روسيا الاتحادية، استنادًا إلى مواد مشروع "لا تسقط بالتقادم" وبدعم من الجمعية التاريخية العسكرية الروسية.