إمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية
إمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية
أعرب إمبراطور اليابان، ناروهيتو، عن "ندمه العميق" خلال خطابه في الذكرى الـ80 لإعلان الإمبراطور هيروهيتو الياباني نهاية الحرب في عام 1945. 15.08.2025
قال الإمبراطور ناروهيتو: "بعد الحرب، نفكر في سنوات وشهور السلام، ولكن بالنظر إلى الماضي، معه ندم عميق، أتمنى بصدق ألا تتكرر أهوال الحرب، وأُعرب مع جميع الشعب عن حزني على كل من سقطوا خلال الحرب وفي خضمها، وأدعو من أجل السلام في جميع أنحاء العالم، وتنمية أكبر لبلدنا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إنه من الضروري "نقش الندم والدروس المريرة للحرب في القلب"، مؤكدا أن اليابان لن تكرر الأخطاء نفسها على طول الطريق.

أدلى إيشيبا بهذا البيان خلال مراسم جنازة مكرسة لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية في الذكرى الـ80 لإعلان الإمبراطور هيروهيتو من اليابان نهاية الحرب في عام 1945. ونقلت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية قوله.

أعلن الإمبراطور هيروهيتو، جد الإمبراطور الحالي ناروهيتو، انتهاء الحرب في 15 أغسطس/آب 1945، مُقرًا بالهزيمة. وفي اليوم السابق، بتوقيت اليابان، وافقت اليابان على إعلان بوتسدام، الذي طالبها بالاستسلام. ووُقّع استسلام اليابان في 2 سبتمبر/أيلول 1945.

في كل عام، في 15 أغسطس، تقيم اليابان احتفالًا لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.
قال الإمبراطور ناروهيتو: "بعد الحرب، نفكر في سنوات وشهور السلام، ولكن بالنظر إلى الماضي، معه ندم عميق، أتمنى بصدق ألا تتكرر أهوال الحرب، وأُعرب مع جميع الشعب عن حزني على كل من سقطوا خلال الحرب وفي خضمها، وأدعو من أجل السلام في جميع أنحاء العالم، وتنمية أكبر لبلدنا".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إنه من الضروري "نقش الندم والدروس المريرة للحرب في القلب"، مؤكدا أن اليابان لن تكرر الأخطاء نفسها على طول الطريق.
أدلى إيشيبا بهذا البيان خلال مراسم جنازة مكرسة لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية في الذكرى الـ80 لإعلان الإمبراطور هيروهيتو من اليابان نهاية الحرب في عام 1945. ونقلت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية قوله.
أعلن الإمبراطور هيروهيتو، جد الإمبراطور الحالي ناروهيتو، انتهاء الحرب في 15 أغسطس/آب 1945، مُقرًا بالهزيمة. وفي اليوم السابق، بتوقيت اليابان، وافقت اليابان على إعلان بوتسدام، الذي طالبها بالاستسلام. ووُقّع استسلام اليابان في 2 سبتمبر/أيلول 1945.
في كل عام، في 15 أغسطس، تقيم اليابان احتفالًا لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.