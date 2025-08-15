إمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
إمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
أعرب إمبراطور اليابان، ناروهيتو، عن "ندمه العميق" خلال خطابه في الذكرى الـ80 لإعلان الإمبراطور هيروهيتو الياباني نهاية الحرب في عام 1945. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T05:57+0000
2025-08-15T05:57+0000
أخبار اليابان
العالم
الحرب العالمية الثانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103743854_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_576cd2bf4bcbe11d52df84bf481363e4.jpg
قال الإمبراطور ناروهيتو: "بعد الحرب، نفكر في سنوات وشهور السلام، ولكن بالنظر إلى الماضي، معه ندم عميق، أتمنى بصدق ألا تتكرر أهوال الحرب، وأُعرب مع جميع الشعب عن حزني على كل من سقطوا خلال الحرب وفي خضمها، وأدعو من أجل السلام في جميع أنحاء العالم، وتنمية أكبر لبلدنا".أدلى إيشيبا بهذا البيان خلال مراسم جنازة مكرسة لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية في الذكرى الـ80 لإعلان الإمبراطور هيروهيتو من اليابان نهاية الحرب في عام 1945. ونقلت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية قوله.أعلن الإمبراطور هيروهيتو، جد الإمبراطور الحالي ناروهيتو، انتهاء الحرب في 15 أغسطس/آب 1945، مُقرًا بالهزيمة. وفي اليوم السابق، بتوقيت اليابان، وافقت اليابان على إعلان بوتسدام، الذي طالبها بالاستسلام. ووُقّع استسلام اليابان في 2 سبتمبر/أيلول 1945.في كل عام، في 15 أغسطس، تقيم اليابان احتفالًا لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.
إمبراطور اليابان ناروهيتو يعرب عن "ندمه العميق" في الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية

أعرب إمبراطور اليابان، ناروهيتو، عن "ندمه العميق" خلال خطابه في الذكرى الـ80 لإعلان الإمبراطور هيروهيتو الياباني نهاية الحرب في عام 1945.
قال الإمبراطور ناروهيتو: "بعد الحرب، نفكر في سنوات وشهور السلام، ولكن بالنظر إلى الماضي، معه ندم عميق، أتمنى بصدق ألا تتكرر أهوال الحرب، وأُعرب مع جميع الشعب عن حزني على كل من سقطوا خلال الحرب وفي خضمها، وأدعو من أجل السلام في جميع أنحاء العالم، وتنمية أكبر لبلدنا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إنه من الضروري "نقش الندم والدروس المريرة للحرب في القلب"، مؤكدا أن اليابان لن تكرر الأخطاء نفسها على طول الطريق.

أدلى إيشيبا بهذا البيان خلال مراسم جنازة مكرسة لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية في الذكرى الـ80 لإعلان الإمبراطور هيروهيتو من اليابان نهاية الحرب في عام 1945. ونقلت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية قوله.
أعلن الإمبراطور هيروهيتو، جد الإمبراطور الحالي ناروهيتو، انتهاء الحرب في 15 أغسطس/آب 1945، مُقرًا بالهزيمة. وفي اليوم السابق، بتوقيت اليابان، وافقت اليابان على إعلان بوتسدام، الذي طالبها بالاستسلام. ووُقّع استسلام اليابان في 2 سبتمبر/أيلول 1945.
في كل عام، في 15 أغسطس، تقيم اليابان احتفالًا لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.
