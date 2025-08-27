https://sarabic.ae/20250827/نمر-روسي-متعدد-المهام-معلومات-عن-مدرعة-في-بي-كيه-الخارقة-1104203826.html
نمر روسي متعدد المهام.. معلومات عن مدرعة "في بي كيه" الخارقة
تستطيع المركبة الروسية اجتياز خنادق عرضها نصف متر، كما يصل إجمالي حمولتها بالطاقم إلى 9 أفراد، بينما يقدر وزنها دون طاقم أو جنود بـ 6.9 طن. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104202227_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_640f6b2ae60adfdd6243f14b9c70da85.png
هذا النوع من المركبات المدرعة يجمع بين قدرته على نقل الجنود والسرعة الكبيرة والأداء العالي دون أن يكون لذلك تأثير على المساحة المخصصة لنقل الجنود.
2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104202227_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_be6a71d10dcc1ce0cbcdae44ee121711.png
هذا النوع من المركبات المدرعة يجمع بين قدرته على نقل الجنود والسرعة الكبيرة والأداء العالي دون أن يكون لذلك تأثير على المساحة المخصصة لنقل الجنود.