أطرف الصور لهذا الأسبوع

الفرقة الموسيقية العسكرية المركزية لوزارة الدفاع الروسية، خلال الـ"بروفة" العامة لمراسم افتتاح مهرجان "برج سباسكايا" الموسيقي العسكري الدولي الـ17، في الساحة الحمراء بموسكو
زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، يتحدث إلى الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، في حظيرة طائرات بمطار أكسفورد، في كيدلينجتون بإنجلترا
طيور "مالك الحزين" تقف على ظهور الأبقار في انتظار الوقت المناسب للبحث عن الطعام بجانب نهر "شينيي"، الصين
كلاب وأصحابهم يحضرون فعاليات "كرنفال صيف ديجي فيست" في حديقة راوندهاوس في تورونتو، كندا
تتقاتل طيور النورس ذات الرأس الأسود مع بعضها بعضا أثناء بحثها عن الطعام في المناطق الضحلة من البحيرة في دلتا "كوكاكاي"، والتي تستضيف أنواعًا مختلفة من طيور النورس، بالإضافة إلى الطيور المهاجرة في منطقة كاراجابي في تركيا
يلعب أحد اللاعبين لعبة فيديو في مركز كولونيا للمعارض التجارية في مدينة كولونيا بألمانيا
لقاء المسافر رقم 100 مليون، على متن طائرات شركة "بوبيدا" الروسية، في مطار "فنوكوفو" بالعاصمة موسكو.
طائرات ورقية على شكل شخصيات من فيلم "دالتونز" تحلق في السماء خلال مهرجان كولومبو الدولي للطائرات الورقية في كولومبو، سريلانكا
غوريلا صغيرة تدعى "زيتين"، عثر عليها العام الماضي في مطار إسطنبول داخل شحنة قادمة من نيجيريا إلى تايلاند، وتخضع حاليًا لإعادة تأهيل، تلعب في حقل تجهزه المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية، للعودة إلى موطنها الطبيعي في نيجيريا، وذلك في حديقة حيوانات بمنطقة بولونيزكوي في إسطنبول، تركيا
