أطرف الصور لهذا الأسبوع

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 28.08.2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104229409_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_cd68096567c746c8215f42a48a6f30b9.jpg
أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:51 GMT 28.08.2025
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

الفرقة الموسيقية العسكرية المركزية لوزارة الدفاع الروسية، خلال الـ"بروفة" العامة لمراسم افتتاح مهرجان "برج سباسكايا" الموسيقي العسكري الدولي الـ17، في الساحة الحمراء بموسكو

الفرقة الموسيقية العسكرية المركزية لوزارة الدفاع الروسية، خلال الـ&quot;بروفة&quot; العامة لمراسم افتتاح مهرجان &quot;برج سباسكايا&quot; الموسيقي العسكري الدولي الـ17، في الساحة الحمراء بموسكو - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفرقة الموسيقية العسكرية المركزية لوزارة الدفاع الروسية، خلال الـ"بروفة" العامة لمراسم افتتاح مهرجان "برج سباسكايا" الموسيقي العسكري الدولي الـ17، في الساحة الحمراء بموسكو

© AP Photo / Joanna Chan

زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، يتحدث إلى الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، في حظيرة طائرات بمطار أكسفورد، في كيدلينجتون بإنجلترا

زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، يتحدث إلى الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، في حظيرة طائرات بمطار أكسفورد، في كيدلينجتون بإنجلترا - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Joanna Chan

زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، يتحدث إلى الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، في حظيرة طائرات بمطار أكسفورد، في كيدلينجتون بإنجلترا

© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

طيور "مالك الحزين" تقف على ظهور الأبقار في انتظار الوقت المناسب للبحث عن الطعام بجانب نهر "شينيي"، الصين

طيور &quot;مالك الحزين&quot; تقف على ظهور الأبقار في انتظار الوقت المناسب للبحث عن الطعام بجانب نهر &quot;شينيي&quot;، الصين - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

طيور "مالك الحزين" تقف على ظهور الأبقار في انتظار الوقت المناسب للبحث عن الطعام بجانب نهر "شينيي"، الصين

© Getty Images / Anadolu/Alper Dervis

كلاب وأصحابهم يحضرون فعاليات "كرنفال صيف ديجي فيست" في حديقة راوندهاوس في تورونتو، كندا

كلاب وأصحابهم يحضرون فعاليات &quot;كرنفال صيف ديجي فيست&quot; في حديقة راوندهاوس في تورونتو، كندا - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / Anadolu/Alper Dervis

كلاب وأصحابهم يحضرون فعاليات "كرنفال صيف ديجي فيست" في حديقة راوندهاوس في تورونتو، كندا

© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

تتقاتل طيور النورس ذات الرأس الأسود مع بعضها بعضا أثناء بحثها عن الطعام في المناطق الضحلة من البحيرة في دلتا "كوكاكاي"، والتي تستضيف أنواعًا مختلفة من طيور النورس، بالإضافة إلى الطيور المهاجرة في منطقة كاراجابي في تركيا

تتقاتل طيور النورس ذات الرأس الأسود مع بعضها بعضا أثناء بحثها عن الطعام في المناطق الضحلة من البحيرة في دلتا &quot;كوكاكاي&quot;، والتي تستضيف أنواعًا مختلفة من طيور النورس، بالإضافة إلى الطيور المهاجرة في منطقة كاراجابي في تركيا - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

تتقاتل طيور النورس ذات الرأس الأسود مع بعضها بعضا أثناء بحثها عن الطعام في المناطق الضحلة من البحيرة في دلتا "كوكاكاي"، والتي تستضيف أنواعًا مختلفة من طيور النورس، بالإضافة إلى الطيور المهاجرة في منطقة كاراجابي في تركيا

© Getty Images / NurPhoto/Ying Tang

يلعب أحد اللاعبين لعبة فيديو في مركز كولونيا للمعارض التجارية في مدينة كولونيا بألمانيا

يلعب أحد اللاعبين لعبة فيديو في مركز كولونيا للمعارض التجارية في مدينة كولونيا بألمانيا - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / NurPhoto/Ying Tang

يلعب أحد اللاعبين لعبة فيديو في مركز كولونيا للمعارض التجارية في مدينة كولونيا بألمانيا

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

لقاء المسافر رقم 100 مليون، على متن طائرات شركة "بوبيدا" الروسية، في مطار "فنوكوفو" بالعاصمة موسكو.

لقاء المسافر رقم 100 مليون، على متن طائرات شركة &quot;بوبيدا&quot; الروسية، في مطار &quot;فنوكوفو&quot; بالعاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقاء المسافر رقم 100 مليون، على متن طائرات شركة "بوبيدا" الروسية، في مطار "فنوكوفو" بالعاصمة موسكو.

© Getty Images / NurPhoto/Krishan Kariyawasam

طائرات ورقية على شكل شخصيات من فيلم "دالتونز" تحلق في السماء خلال مهرجان كولومبو الدولي للطائرات الورقية في كولومبو، سريلانكا

طائرات ورقية على شكل شخصيات من فيلم &quot;دالتونز&quot; تحلق في السماء خلال مهرجان كولومبو الدولي للطائرات الورقية في كولومبو، سريلانكا - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / NurPhoto/Krishan Kariyawasam

طائرات ورقية على شكل شخصيات من فيلم "دالتونز" تحلق في السماء خلال مهرجان كولومبو الدولي للطائرات الورقية في كولومبو، سريلانكا

© Getty Images / Anadolu/Arife Karakum

غوريلا صغيرة تدعى "زيتين"، عثر عليها العام الماضي في مطار إسطنبول داخل شحنة قادمة من نيجيريا إلى تايلاند، وتخضع حاليًا لإعادة تأهيل، تلعب في حقل تجهزه المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية، للعودة إلى موطنها الطبيعي في نيجيريا، وذلك في حديقة حيوانات بمنطقة بولونيزكوي في إسطنبول، تركيا

غوريلا صغيرة تدعى &quot;زيتين&quot;، عثر عليها العام الماضي في مطار إسطنبول داخل شحنة قادمة من نيجيريا إلى تايلاند، وتخضع حاليًا لإعادة تأهيل، تلعب في حقل تجهزه المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية، للعودة إلى موطنها الطبيعي في نيجيريا، وذلك في حديقة حيوانات بمنطقة بولونيزكوي في إسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / Anadolu/Arife Karakum

غوريلا صغيرة تدعى "زيتين"، عثر عليها العام الماضي في مطار إسطنبول داخل شحنة قادمة من نيجيريا إلى تايلاند، وتخضع حاليًا لإعادة تأهيل، تلعب في حقل تجهزه المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية، للعودة إلى موطنها الطبيعي في نيجيريا، وذلك في حديقة حيوانات بمنطقة بولونيزكوي في إسطنبول، تركيا

