"بتعاون بين 25 دولة"... "التحالف الأمني الدولي" يضبط مخدرات عابرة للحدود بـ2.9 مليار دولار

ذكر ذلك صحيفة "العين" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن التعاون بين الدول المشاركة في التحالف وعدد من المنظمات الشرطية الدولية تعقب تجار المخدرات المستهدفين في البر والبحر والجو، مشيرا إلى أن الكميات المضبوطة تجاوزت 822 طنا من مختلف أنواع المخدرات العابرة للحدود.كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال أكثر من 12 ألف مشتبه به حول العالم خلال العملية التي نفذها التحالف ضد تجارة المخدرات حول العالم.ولفتت الصحيفة إلى أن العملية استمرت شهرين وشارك فيها مع الإمارات كل من البحرين وإسبانيا والمغرب، وفرنسا وهولندا وسلوفاكيا وإيطاليا، إضافة إلى عدد من الدول في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا.و"التحالف الأمني الدولي" هو إطار عمل تأسس عام 2017، من قبل فرنسا والإمارات بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ويركز التحالف على القضايا ذات البُعد العالمي، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع اعتماد نهج يجمع بين التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والمشاركة التنفيذية الميدانية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في مواجهة الجرائم الجنائية.
