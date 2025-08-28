"بتعاون بين 25 دولة"... "التحالف الأمني الدولي" يضبط مخدرات عابرة للحدود بـ2.9 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250828/بتعاون-بين-25-دولة-التحالف-الأمني-الدولي-يضبط-مخدرات-عابرة-للحدود-بـ29-مليار-دولار-1104245380.html
"بتعاون بين 25 دولة"... "التحالف الأمني الدولي" يضبط مخدرات عابرة للحدود بـ2.9 مليار دولار
"بتعاون بين 25 دولة"... "التحالف الأمني الدولي" يضبط مخدرات عابرة للحدود بـ2.9 مليار دولار
سبوتنيك عربي
نجح "التحالف الأمني الدولي" الذي يضم الإمارات و24 دولة أخرى في استهداف عدد من الجماعات الإجرامية العابرة للحدود وضبط كميات ضخمة من المخدرات تقدر قيمتها بـ 2.9... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T17:38+0000
2025-08-28T17:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102752/93/1027529385_0:600:5760:3840_1920x0_80_0_0_596af8641dd224748148c0f561401758.jpg
ذكر ذلك صحيفة "العين" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن التعاون بين الدول المشاركة في التحالف وعدد من المنظمات الشرطية الدولية تعقب تجار المخدرات المستهدفين في البر والبحر والجو، مشيرا إلى أن الكميات المضبوطة تجاوزت 822 طنا من مختلف أنواع المخدرات العابرة للحدود.كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال أكثر من 12 ألف مشتبه به حول العالم خلال العملية التي نفذها التحالف ضد تجارة المخدرات حول العالم.ولفتت الصحيفة إلى أن العملية استمرت شهرين وشارك فيها مع الإمارات كل من البحرين وإسبانيا والمغرب، وفرنسا وهولندا وسلوفاكيا وإيطاليا، إضافة إلى عدد من الدول في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا.و"التحالف الأمني الدولي" هو إطار عمل تأسس عام 2017، من قبل فرنسا والإمارات بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ويركز التحالف على القضايا ذات البُعد العالمي، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع اعتماد نهج يجمع بين التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والمشاركة التنفيذية الميدانية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في مواجهة الجرائم الجنائية.
https://sarabic.ae/20221128/امتدت-حتى-الإمارات-يوروبول-تفكك-واحدة-من-أخطر-عصابات-المخدرات-1070621066.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102752/93/1027529385_512:0:5632:3840_1920x0_80_0_0_16c6dffbdff36dcd1b0e620f576a62e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا

"بتعاون بين 25 دولة"... "التحالف الأمني الدولي" يضبط مخدرات عابرة للحدود بـ2.9 مليار دولار

17:38 GMT 28.08.2025
© AP Photo / Arnulfo Francoمخدرات صورة أرشيفية
مخدرات صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Arnulfo Franco
تابعنا عبر
نجح "التحالف الأمني الدولي" الذي يضم الإمارات و24 دولة أخرى في استهداف عدد من الجماعات الإجرامية العابرة للحدود وضبط كميات ضخمة من المخدرات تقدر قيمتها بـ 2.9 مليار دولار.
ذكر ذلك صحيفة "العين" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن التعاون بين الدول المشاركة في التحالف وعدد من المنظمات الشرطية الدولية تعقب تجار المخدرات المستهدفين في البر والبحر والجو، مشيرا إلى أن الكميات المضبوطة تجاوزت 822 طنا من مختلف أنواع المخدرات العابرة للحدود.
الشرطة الهولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
امتدت حتى الإمارات... يوروبول تفكك واحدة من أخطر عصابات المخدرات
28 نوفمبر 2022, 11:05 GMT
كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال أكثر من 12 ألف مشتبه به حول العالم خلال العملية التي نفذها التحالف ضد تجارة المخدرات حول العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن العملية استمرت شهرين وشارك فيها مع الإمارات كل من البحرين وإسبانيا والمغرب، وفرنسا وهولندا وسلوفاكيا وإيطاليا، إضافة إلى عدد من الدول في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا.
و"التحالف الأمني الدولي" هو إطار عمل تأسس عام 2017، من قبل فرنسا والإمارات بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ويركز التحالف على القضايا ذات البُعد العالمي، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع اعتماد نهج يجمع بين التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والمشاركة التنفيذية الميدانية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في مواجهة الجرائم الجنائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала