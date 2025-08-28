https://sarabic.ae/20250828/سقوط-مقاتلة-بولندية-أثناء-استعدادها-لعرض-جوي-ومقتل-قائدها-فيديو-1104248790.html
سقوط مقاتلة بولندية أثناء استعدادها لعرض جوي ومقتل قائدها... فيديو
أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، آدم شلابكا، سقوط مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية البولندية، أثناء طلعة تدريبية استعدادًا لعرض جوي في مدينة...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104248507_0:23:348:219_1920x0_80_0_0_8080159384843bceac8cd3aac1cecfa2.png
وقال شلابكا: "تحطمت طائرة إف-16 أثناء تدريب على عرض جوي في رادوم. ولم ينجُ الطيار".وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة تحطم طائرة "إف-16" كانت تتجه بسرعة نحو الأرض قبل أن تصطدم بها، ويحدث انفجار قوي.ولم تُعلن أسباب الحادث حتى الآن. ويعتقد ممثل مؤسسة "أليوث"، وهو قائد سابق لقاعدة الطيران التكتيكي رقم 32 في بولندا، أن الحادث "خطأً من الطيار" على الأرجح.من المقرر أن يُقام المعرض الجوي الدولي يومي 30 و31 أغسطس/أب في رادوم. وهو أكبر حدث من نوعه في بولندا وأحد أبرز المعارض في أوروبا، حيث سيُعرض هذا العام أكثر من 150 طائرة من 20 دولة.
أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، آدم شلابكا، سقوط مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية البولندية، أثناء طلعة تدريبية استعدادًا لعرض جوي في مدينة رادوم، مؤكدا أن الحادث أسفرعن مصرع الطيار.
وقال شلابكا: "تحطمت طائرة إف-16 أثناء تدريب على عرض جوي في رادوم. ولم ينجُ الطيار".
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة تحطم طائرة "إف-16" كانت تتجه بسرعة نحو الأرض قبل أن تصطدم بها، ويحدث انفجار قوي.
ولم تُعلن أسباب الحادث حتى الآن. ويعتقد ممثل مؤسسة "أليوث"، وهو قائد سابق لقاعدة الطيران التكتيكي رقم 32 في بولندا، أن الحادث "خطأً من الطيار" على الأرجح.
وقال على الهواء عبر لقاء إذاعي: "بطبيعة الحال، ستدرس لجنة التحقيق في حوادث الطيران هذا الوضع من وجهة نظر صلاحية المعدات للخدمة، ولكن مما نراه في تسجيلات الفيديو، فمن المحتمل أن يتم تصنيفه على أنه خطأ بشري".
من المقرر أن يُقام المعرض الجوي الدولي يومي 30 و31 أغسطس/أب في رادوم. وهو أكبر حدث من نوعه في بولندا وأحد أبرز المعارض في أوروبا، حيث سيُعرض هذا العام أكثر من 150 طائرة من 20 دولة.