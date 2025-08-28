https://sarabic.ae/20250828/صناعة-السيارات-الصينية-في-روسيا-1104242255.html
صناعة السيارات الصينية في روسيا
شهد سوق السيارات الروسي طفرة كبيرة في الاعتماد على الصناعة الصينية خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت روسيا واحدة من أكبر المستوردين للسيارات الصينية في العالم...
شهد سوق السيارات الروسي طفرة كبيرة في الاعتماد على الصناعة الصينية خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت روسيا واحدة من أكبر المستوردين للسيارات الصينية في العالم. وتحولت الصين إلى الشريك التجاري الأول لروسيا في مجال السيارات، سواء عبر الاستيراد المباشر أو من خلال التجميع المحلي. تعرف على التفاصيل من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".