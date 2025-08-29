الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

أمل كلوني (يسار) وجورج كلوني يقفان أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "جاي كيلي" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا،
هواة الطيران يراقبون عرضًا للطيران العسكري والبهلواني في رومانيا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحمل صورة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بينما ينظر إليه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
في هذا المنظر الجوي، تقع المنازل مغمورة بالقرب من الصخور والحصى والجليد المترسبة بواسطة انهيار أرضي في سويسرا.
زائر في منتدى قمة "بريكس+" للأزياء الدولي في مجمع قاعة "زاريادي" في موسكو.
أداء الفرقة العسكرية الحادية والعشرون للمنطقة العسكرية في موسكو (وزارة الدفاع الروسية) في حفل افتتاح المهرجان الدولي السابع عشر للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو.
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن.
امرأة تتفاعل مع المشاركين في مهرجان الطماطم السنوي "توماتينا"، الذي يتبادلون فيه رشق بعضهم بالطماطم، في قرية بونول بالقرب من فالنسيا في إسبانيا.
السكان يركضون عبر جسر فوق نهر بيس الذي غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة في كوللو، في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند
نساء يرتدين فساتين الفلامنكو يتجولن في كورتيجو دي توريس في معرض مالقة في الأندلس في إسبانيا.
اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج على المخصصات السخية الممنوحة لأعضاء البرلمان، في جاكرتا في إندونيسيا
منظر لبحيرتي "كيل-سو" و"سون-كول"، وهما وجهتان مميزتان لعشاق مراقبة السماء بفضل ارتفاعاتهما الشاهقة، وانخفاض تلوثهما الضوئي، وطبيعتهما البكر، حيث يظهر درب التبانة بوضوح في نارين، المركز الإداري الإقليمي لمنطقة نارين في وسط قيرغيزستان
ترقص داريا توما، البالغة من العمر 15 عامًا من استوديو الباليه التابع للأوبرا الوطنية الرومانية، خارج المتحف الوطني للتاريخ الروماني خلال "ليلة الرقص".
مهاجرون يصعدون على متن قارب صغير إلى بحر المانش في غرافلين في فرنسا.
كلب ضال ينام على كرسي متحرك بينما يستريح الركاب على الأرض في محطة حافلات في الهند.
رجال الإطفاء يكافحون حريق في منطقة إيتنا سبرينغز في مقاطعة نابا في كاليفورنيا
راقصة الباليه الآلية "لا دانسوز"، التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار، من فرقة أنتيغوا وبربودا المسرحية الإسبانية، ترقص في معرض "ماكر فير" للمخترعين والحرفيين في مركز مؤتمرات هانوفر.
عاصفة غبارية عملاقة تقترب من منطقة فينيكس الحضرية، حيث تدفع عاصفة موسمية الغبار إلى الهواء.
