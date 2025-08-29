الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250829/الصور-الأكثر-إثارة-لهذا-الأسبوع--1104269385.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T13:21+0000
2025-08-29T13:21+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104269555_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a32e499549021c49681e18a8c817c3c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104269555_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_19fc9a1382c81ca4e97052d292a996c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

13:21 GMT 29.08.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Alessandra Tarantino

أمل كلوني (يسار) وجورج كلوني يقفان أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "جاي كيلي" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا،

أمل كلوني (يسار) وجورج كلوني يقفان أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم &quot;جاي كيلي&quot; خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، - سبوتنيك عربي
1/18
© AP Photo / Alessandra Tarantino

أمل كلوني (يسار) وجورج كلوني يقفان أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "جاي كيلي" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا،

© AP Photo / Vadim Ghirda

هواة الطيران يراقبون عرضًا للطيران العسكري والبهلواني في رومانيا.

هواة الطيران يراقبون عرضًا للطيران العسكري والبهلواني في رومانيا. - سبوتنيك عربي
2/18
© AP Photo / Vadim Ghirda

هواة الطيران يراقبون عرضًا للطيران العسكري والبهلواني في رومانيا.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحمل صورة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بينما ينظر إليه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحمل صورة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بينما ينظر إليه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
3/18
© AP Photo / Jacquelyn Martin

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحمل صورة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بينما ينظر إليه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

© Getty Images / Sean Gallup

في هذا المنظر الجوي، تقع المنازل مغمورة بالقرب من الصخور والحصى والجليد المترسبة بواسطة انهيار أرضي في سويسرا.

في هذا المنظر الجوي، تقع المنازل مغمورة بالقرب من الصخور والحصى والجليد المترسبة بواسطة انهيار أرضي في سويسرا. - سبوتنيك عربي
4/18
© Getty Images / Sean Gallup

في هذا المنظر الجوي، تقع المنازل مغمورة بالقرب من الصخور والحصى والجليد المترسبة بواسطة انهيار أرضي في سويسرا.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

زائر في منتدى قمة "بريكس+" للأزياء الدولي في مجمع قاعة "زاريادي" في موسكو.

زائر في منتدى قمة &quot;بريكس+&quot; للأزياء الدولي في مجمع قاعة &quot;زاريادي&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

زائر في منتدى قمة "بريكس+" للأزياء الدولي في مجمع قاعة "زاريادي" في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

أداء الفرقة العسكرية الحادية والعشرون للمنطقة العسكرية في موسكو (وزارة الدفاع الروسية) في حفل افتتاح المهرجان الدولي السابع عشر للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو.

أداء الفرقة العسكرية الحادية والعشرون للمنطقة العسكرية في موسكو (وزارة الدفاع الروسية) في حفل افتتاح المهرجان الدولي السابع عشر للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/18
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أداء الفرقة العسكرية الحادية والعشرون للمنطقة العسكرية في موسكو (وزارة الدفاع الروسية) في حفل افتتاح المهرجان الدولي السابع عشر للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو.

© AP Photo / Stringer

أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن.

أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي
7/18
© AP Photo / Stringer

أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن.

© AP Photo / Alberto Saiz

امرأة تتفاعل مع المشاركين في مهرجان الطماطم السنوي "توماتينا"، الذي يتبادلون فيه رشق بعضهم بالطماطم، في قرية بونول بالقرب من فالنسيا في إسبانيا.

امرأة تتفاعل مع المشاركين في مهرجان الطماطم السنوي &quot;توماتينا&quot;، الذي يتبادلون فيه رشق بعضهم بالطماطم، في قرية بونول بالقرب من فالنسيا في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
8/18
© AP Photo / Alberto Saiz

امرأة تتفاعل مع المشاركين في مهرجان الطماطم السنوي "توماتينا"، الذي يتبادلون فيه رشق بعضهم بالطماطم، في قرية بونول بالقرب من فالنسيا في إسبانيا.

© AP Photo / Aqil Khan

السكان يركضون عبر جسر فوق نهر بيس الذي غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة في كوللو، في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند

السكان يركضون عبر جسر فوق نهر بيس الذي غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة في كوللو، في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند - سبوتنيك عربي
9/18
© AP Photo / Aqil Khan

السكان يركضون عبر جسر فوق نهر بيس الذي غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة في كوللو، في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند

© Getty Images / Europa Press News/Alex Zea

نساء يرتدين فساتين الفلامنكو يتجولن في كورتيجو دي توريس في معرض مالقة في الأندلس في إسبانيا.

نساء يرتدين فساتين الفلامنكو يتجولن في كورتيجو دي توريس في معرض مالقة في الأندلس في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
10/18
© Getty Images / Europa Press News/Alex Zea

نساء يرتدين فساتين الفلامنكو يتجولن في كورتيجو دي توريس في معرض مالقة في الأندلس في إسبانيا.

© AP Photo / Tatan Syuflana

اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج على المخصصات السخية الممنوحة لأعضاء البرلمان، في جاكرتا في إندونيسيا

اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج على المخصصات السخية الممنوحة لأعضاء البرلمان، في جاكرتا في إندونيسيا - سبوتنيك عربي
11/18
© AP Photo / Tatan Syuflana

اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج على المخصصات السخية الممنوحة لأعضاء البرلمان، في جاكرتا في إندونيسيا

© Getty Images / Anadolu/Umut Karahasanoglu

منظر لبحيرتي "كيل-سو" و"سون-كول"، وهما وجهتان مميزتان لعشاق مراقبة السماء بفضل ارتفاعاتهما الشاهقة، وانخفاض تلوثهما الضوئي، وطبيعتهما البكر، حيث يظهر درب التبانة بوضوح في نارين، المركز الإداري الإقليمي لمنطقة نارين في وسط قيرغيزستان

منظر لبحيرتي &quot;كيل-سو&quot; و&quot;سون-كول&quot;، وهما وجهتان مميزتان لعشاق مراقبة السماء بفضل ارتفاعاتهما الشاهقة، وانخفاض تلوثهما الضوئي، وطبيعتهما البكر، حيث يظهر درب التبانة بوضوح في نارين، المركز الإداري الإقليمي لمنطقة نارين في وسط قيرغيزستان - سبوتنيك عربي
12/18
© Getty Images / Anadolu/Umut Karahasanoglu

منظر لبحيرتي "كيل-سو" و"سون-كول"، وهما وجهتان مميزتان لعشاق مراقبة السماء بفضل ارتفاعاتهما الشاهقة، وانخفاض تلوثهما الضوئي، وطبيعتهما البكر، حيث يظهر درب التبانة بوضوح في نارين، المركز الإداري الإقليمي لمنطقة نارين في وسط قيرغيزستان

© AP Photo / Andreea Alexandru

ترقص داريا توما، البالغة من العمر 15 عامًا من استوديو الباليه التابع للأوبرا الوطنية الرومانية، خارج المتحف الوطني للتاريخ الروماني خلال "ليلة الرقص".

ترقص داريا توما، البالغة من العمر 15 عامًا من استوديو الباليه التابع للأوبرا الوطنية الرومانية، خارج المتحف الوطني للتاريخ الروماني خلال &quot;ليلة الرقص&quot;. - سبوتنيك عربي
13/18
© AP Photo / Andreea Alexandru

ترقص داريا توما، البالغة من العمر 15 عامًا من استوديو الباليه التابع للأوبرا الوطنية الرومانية، خارج المتحف الوطني للتاريخ الروماني خلال "ليلة الرقص".

© Getty Images / Carl Court

مهاجرون يصعدون على متن قارب صغير إلى بحر المانش في غرافلين في فرنسا.

مهاجرون يصعدون على متن قارب صغير إلى بحر المانش في غرافلين في فرنسا. - سبوتنيك عربي
14/18
© Getty Images / Carl Court

مهاجرون يصعدون على متن قارب صغير إلى بحر المانش في غرافلين في فرنسا.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

كلب ضال ينام على كرسي متحرك بينما يستريح الركاب على الأرض في محطة حافلات في الهند.

كلب ضال ينام على كرسي متحرك بينما يستريح الركاب على الأرض في محطة حافلات في الهند. - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

كلب ضال ينام على كرسي متحرك بينما يستريح الركاب على الأرض في محطة حافلات في الهند.

© AP Photo / Noah Berger

رجال الإطفاء يكافحون حريق في منطقة إيتنا سبرينغز في مقاطعة نابا في كاليفورنيا

رجال الإطفاء يكافحون حريق في منطقة إيتنا سبرينغز في مقاطعة نابا في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي
16/18
© AP Photo / Noah Berger

رجال الإطفاء يكافحون حريق في منطقة إيتنا سبرينغز في مقاطعة نابا في كاليفورنيا

© Getty Images / picture alliance/Julian Stratenschulte

راقصة الباليه الآلية "لا دانسوز"، التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار، من فرقة أنتيغوا وبربودا المسرحية الإسبانية، ترقص في معرض "ماكر فير" للمخترعين والحرفيين في مركز مؤتمرات هانوفر.

راقصة الباليه الآلية &quot;لا دانسوز&quot;، التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار، من فرقة أنتيغوا وبربودا المسرحية الإسبانية، ترقص في معرض &quot;ماكر فير&quot; للمخترعين والحرفيين في مركز مؤتمرات هانوفر. - سبوتنيك عربي
17/18
© Getty Images / picture alliance/Julian Stratenschulte

راقصة الباليه الآلية "لا دانسوز"، التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار، من فرقة أنتيغوا وبربودا المسرحية الإسبانية، ترقص في معرض "ماكر فير" للمخترعين والحرفيين في مركز مؤتمرات هانوفر.

© AP Photo / Ross D. Franklin

عاصفة غبارية عملاقة تقترب من منطقة فينيكس الحضرية، حيث تدفع عاصفة موسمية الغبار إلى الهواء.

عاصفة غبارية عملاقة تقترب من منطقة فينيكس الحضرية، حيث تدفع عاصفة موسمية الغبار إلى الهواء. - سبوتنيك عربي
18/18
© AP Photo / Ross D. Franklin

عاصفة غبارية عملاقة تقترب من منطقة فينيكس الحضرية، حيث تدفع عاصفة موسمية الغبار إلى الهواء.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала