https://sarabic.ae/20250829/خبير-لهذه-الأسباب-أصبحت-مصر-وجهة-الأثرياء-1104266308.html
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد"، مصر تتصدر قائمة أثرياء شمال أفريقيا بثروات قياسية، التعريفات الجمركية العقابية التي فرضها ترامب على الهند تدخل... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T11:17+0000
2025-08-29T11:17+0000
2025-08-29T11:17+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104266083_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_961645a97e3a8914cd536732858e19e5.png
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
سبوتنيك عربي
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
حافظت مصر على صدارتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال أفريقيا، حيث تضم 14,800 مليونير، ما يعكس قوة الاقتصاد المصري.حول هذا الموضوع، قال الحقوقي والباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد العطار:خبير: الهند تهتم بالصادرات إلى الولايات المتحدة ويجب التوصل لاتفاقدخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على معظم السلع القادمة من الهند حيز التنفيذ، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين رغم أنهما "شريكان استراتيجيان".بهذا الخصوص، قال أمين سر مجلس "النهضة السوري"، الدكتور إيهاب اسمندر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104266083_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_caafb344556fe2985ef47a16560dfdba.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد"، مصر تتصدر قائمة أثرياء شمال أفريقيا بثروات قياسية، التعريفات الجمركية العقابية التي فرضها ترامب على الهند تدخل حيز التنفيذ، شركة نفط أمريكية تخطط للعودة إلى مشروع "سخالين-1" الروسي، حكومة بغداد تراهن على "حل عائم".. والنواب يحذرون من هدر مليارات جديدة.
حافظت مصر على صدارتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال أفريقيا، حيث تضم 14,800 مليونير، ما يعكس قوة الاقتصاد المصري.
حول هذا الموضوع، قال الحقوقي والباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد العطار:
هناك عدة أسباب وهي أن مصر حاليا تجمع بين الاستقرار السياسي والبنية التحتية، التي تتطور بشكل كبير وسريع جدا في السنوات الأخيرة، وأيضا الموقع الجغرافي للدولة المصرية والذي يجعلها مركز ربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، إضافة إلى نمط الحياة من مدارس دولية وخدمات طبية وأسعار معقولة.
خبير: الهند تهتم بالصادرات إلى الولايات المتحدة ويجب التوصل لاتفاق
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على معظم السلع القادمة من الهند حيز التنفيذ، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين رغم أنهما "شريكان استراتيجيان".
بهذا الخصوص، قال أمين سر مجلس "النهضة السوري"، الدكتور إيهاب اسمندر:
حصلت العديد من الجلسات للوقوف على هذه الرسوم لكنها فشلت. بالتأكيد ستكون هناك محاولات أخرى في المستقبل، لا سيما أن الهند تهتم بالصادرات إلى أمريكا، ولأن الهند تعتبر دولة من الدول المهمة عالميًا في مجال التصدير، لكن لا نعرف إذا كانت ستنجح هذه المساعي أم أن القرار الأمريكي سيكون لفترة طويلة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...