خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
60
2025
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد"، مصر تتصدر قائمة أثرياء شمال أفريقيا بثروات قياسية، التعريفات الجمركية العقابية التي فرضها ترامب على الهند تدخل حيز التنفيذ، شركة نفط أمريكية تخطط للعودة إلى مشروع "سخالين-1" الروسي، حكومة بغداد تراهن على "حل عائم".. والنواب يحذرون من هدر مليارات جديدة.
حافظت مصر على صدارتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال أفريقيا، حيث تضم 14,800 مليونير، ما يعكس قوة الاقتصاد المصري.
حول هذا الموضوع، قال الحقوقي والباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد العطار:

هناك عدة أسباب وهي أن مصر حاليا تجمع بين الاستقرار السياسي والبنية التحتية، التي تتطور بشكل كبير وسريع جدا في السنوات الأخيرة، وأيضا الموقع الجغرافي للدولة المصرية والذي يجعلها مركز ربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، إضافة إلى نمط الحياة من مدارس دولية وخدمات طبية وأسعار معقولة.

خبير: الهند تهتم بالصادرات إلى الولايات المتحدة ويجب التوصل لاتفاق

دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على معظم السلع القادمة من الهند حيز التنفيذ، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين رغم أنهما "شريكان استراتيجيان".
بهذا الخصوص، قال أمين سر مجلس "النهضة السوري"، الدكتور إيهاب اسمندر:

حصلت العديد من الجلسات للوقوف على هذه الرسوم لكنها فشلت. بالتأكيد ستكون هناك محاولات أخرى في المستقبل، لا سيما أن الهند تهتم بالصادرات إلى أمريكا، ولأن الهند تعتبر دولة من الدول المهمة عالميًا في مجال التصدير، لكن لا نعرف إذا كانت ستنجح هذه المساعي أم أن القرار الأمريكي سيكون لفترة طويلة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
