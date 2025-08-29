https://sarabic.ae/20250829/رجل-يثير-الذعر-ملوحا-بساطور-في-وسط-الشارع-بولاية-أمريكية-فيديو-1104296523.html
رجل يثير الذعر ملوحا بساطور في وسط الشارع بولاية أمريكية... فيديو
رجل يثير الذعر ملوحا بساطور في وسط الشارع بولاية أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
قتلت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، رجلا من أصول هندية، بعد أن هدد المارة بساطور ضخم وسط المدينة.
نادي الفيديو
وأوضحت الشرطة أن، غوربريت سينغ، (35 عاما) أوقف سيارته بشكل مفاجئ، وبدأ يلوح بالساطور، قبل أن يهاجم الضباط بعد مطاردة قصيرة، ما دفعهم لإطلاق النار عليه.ونُقل سينغ إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه، فيما لم يُصب أي من الضباط أو المدنيين، وعُثر على الساطور في موقع الحادث.وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا، بينما أثار مقطع الفيديو للحادث ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.
