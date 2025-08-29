فناربخشه التركي يعلن رسميا رحيل مورينيو
أعلن فريق فناربخشه التركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انفصاله رسميا عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
ونشر النادي الذي يطارد لقبه الأول في الدوري التركي منذ العام 2014، بيانًا على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنه انفصل عن المدرب جوزيه مورينيو، الذي تولى المسؤولية من بداية موسم 2024-2025.
وأضاف الفريق التركي: "نشكره على جهوده مع الفريق ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم".
ويشار إلى أن نادي فناربخشه تعاقد مع جوزيه مع مورينيو (62 عاما)، في شهر يونيو/ حزيران 2024، بعد استغناء فريق روما الإيطالي عن خدماته، وتولى مورينيو قيادة الجهاز الفني للفريق التركي، خلفا للمدرب الوطني إسماعيل كارتال.
وسبق لمورينيو الفوز بألقاب مع أندية عالمية حول العالم، من أهمها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبورتو وتشلسي وإنتر ميلان.
ويذكر أن مئات الآلاف من المشجعين لنادي فناربخشه، الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقرًا، قد احتفلوا بالمدرب مورينيو حين تولى المسؤولية صيف العام الماضي، سعيًا لإنهاء هيمنة غريمه التقليدي غلطة سراي، في السنوات الأخيرة.
لكن بداية فناربخشه السيئة للموسم ومعاناته الأوروبية المبكرة وضعت المدرب البرتغالي تحت ضغط كبير.