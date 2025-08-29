https://sarabic.ae/20250829/فناربخشه-التركي-يعلن-رسميا-رحيل-مورينيو-1104267505.html

فناربخشه التركي يعلن رسميا رحيل مورينيو

فناربخشه التركي يعلن رسميا رحيل مورينيو

سبوتنيك عربي

أعلن فريق فناربخشه التركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انفصاله رسميا عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-29T11:45+0000

2025-08-29T11:45+0000

2025-08-29T11:45+0000

مجتمع

أخبار نادي ريال مدريد

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103778/93/1037789341_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_ed7e32b9a858dceddb9b4d66c40243b8.jpg

ونشر النادي الذي يطارد لقبه الأول في الدوري التركي منذ العام 2014، بيانًا على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنه انفصل عن المدرب جوزيه مورينيو، الذي تولى المسؤولية من بداية موسم 2024-2025.وأضاف الفريق التركي: "نشكره على جهوده مع الفريق ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم".ويشار إلى أن نادي فناربخشه تعاقد مع جوزيه مع مورينيو (62 عاما)، في شهر يونيو/ حزيران 2024، بعد استغناء فريق روما الإيطالي عن خدماته، وتولى مورينيو قيادة الجهاز الفني للفريق التركي، خلفا للمدرب الوطني إسماعيل كارتال.ويذكر أن مئات الآلاف من المشجعين لنادي فناربخشه، الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقرًا، قد احتفلوا بالمدرب مورينيو حين تولى المسؤولية صيف العام الماضي، سعيًا لإنهاء هيمنة غريمه التقليدي غلطة سراي، في السنوات الأخيرة.لكن بداية فناربخشه السيئة للموسم ومعاناته الأوروبية المبكرة وضعت المدرب البرتغالي تحت ضغط كبير.

https://sarabic.ae/20231218/جوزيه-مورينيو-يكشف-عن-خوضه-حربا-من-أجل-محمد-صلاح-1084236811.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار